Megnövekedett kiadások – nehéz év vár a kis- és középvállalkozásokra

Az adóbehajtás hatékonysága Romániában nagyon alacsony. Az iparkamara elnöke szerint a feketemunka, a fiktív számlázások, és fantomcégek láncolata nyeli el a hiányzó összegeket.

Idén nőni fog a megszűnő cégek száma, de még ha ki is egyenlítik a mérleget az új cégalapítások, az is csak a gazdásági stagnáláshoz lesz elegendő – véli a szakember, aki szerint adóemelések helyett a hatékonyabb adóbehajtásnak nagyobb haszna lenne.

Széchely István 2026. január 06., 07:582026. január 06., 07:58

Romániában az adóbehajtás mértéke messze elmarad az európai átlagtól, így ennek a növelése – különösen úgy, hogy már az állam rendelkezésére állnak a valós idejű adóügyi átláthatóságot biztosító digitális rendszerek – hasznosabb lett volna az államháztartási hiány csökkentése érdekében, mint az adóemelések – véli Balási Csaba. A Hargita Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét az évváltás kapcsán arról kérdeztük, hogy milyen évet zárt a vállalkozói szféra és milyen esztendőre számítanak idén a magánszektorban. Hirdetés A 2025-ös állami megszorító intézkedések hatásai még nem teljesedtek ki, de már érzékelhetőek a vállalkozói szférában, ezeket

leginkább az élelmiszeripari, a mezőgazdasági szektor, valamint az építőipar szenvedi meg, az áfaemelés mellett az adókedvezmények eltörlése miatt is

– mondta el elöljáróban Balási Csaba. Egészségbiztosítási járulékot vonnak le a 3000 lejnél nagyobb nyugdíjban részesülőktől, megnövelték az áfát, módosították a profitadót, többletadót vetettek ki a lakosságra – sorolta a 2025-ös állami intézkedéseket, kitérve arra, hogy ezek jó része

a lakosság elszegényedésének a növekedéséhez vezet,

miközben már most 28–35 százalékkal kevesebb árut tudnak vásárolni ugyanazért a pénzért, mint egy évvel ezelőtt. Az áfa 30–35 százalékát nem tudja begyűjteni az állam „Az áfaemelés egy nagyon érdekes téma, mert ha megnézzük a hivatalos adatokat, akkor kiderül, hogy Romániában az áfa 30–35 százalékát nem tudja begyűjteni az állam. Az Európai Unió átlaga 6–7 százalék. Tehát 93–94 százalékos arányban gyűjtik be az Európai Unióban, Romániában 65–67 százalék körül. Az, hogy a 30–35 százalékát nem tudják begyűjteni, azt jelenti, hogy óriási mértékű az adócsalás.

Ki kell mondani, hogy óriási Romániában az adócsalás mértéke.

Tehát ezt kellett volna kezelje az állam elsősorban. Ezzel nemhogy tudta volna fedezni a hiányt, ami jelentkezett az államháztartásban, hanem mintegy 9 százalékos növekedést is elért volna Románia” – sorolta az adatokat Balási Csaba. Példaként megjegyezte, hogy Németországban mindössze 2–3 százalékos, Ausztriában 2 százalékos, és

Magyarországon is csak 6–7 százalékos az áfa-rés, azaz a be nem hajtott áruforgalmi adó aránya.

A feketemunka, a fiktív számlák, és fantomcégek láncolata az oka annak, hogy ilyen magas a be nem fizetett adók aránya az országban – tért rá az alacsony befizetési arány elsődleges okára a megyei iparkamara elnöke.

Fotó: Pixabay.com

„Ezen kívül komoly deficit származik abból is, hogy a munkálatokat alulértékelik és feketén fizetik ki, például építkezési szektorban. És ebből a szempontból óriási kockázatot jelent az üzemanyag-, az alkohol- és a dohánykereskedelem is. Ezek azok a jövedéki termékek, amiket nem kezel megfelelően az állam. Ezen kívül pedig a HORECA, tehát a vendéglátóipar tartozik még ide, ahol rengeteg készpénzbevétel van – ezek egy részét nem könyvelik el, és nem is fizetik be utána az adót.”

A be nem fizetett adók évente mintegy 7–9 milliárd eurós hiányt eredményeznek,

ami nagyságrendekben az egészségügyi rendszer költségvetésének egy jó részét kitenné, vagy teljes autópályaszakaszok költségét – hangsúlyozta Balási Csaba. A fix kiadások növekedése jelentősen érinti a cégeket Az adóbehajtás mértékét kellene növelni, a gond viszont az, hogy ehelyett azon szektorok terheit növeli az állam, amelyek eddig is jó adófizetők voltak. Nem igazán érti, hogy miért nem az előbbi történik, hiszen a valós idejű fiskális átláthatóságot biztosító digitális rendszerekkel – E-Factura, E-Transport stb. – már mindent lát, és mindent ellenőrizni tud a hatóság – mondta a szakember, aki maga is vállalkozó.

A 2025-ös gazdasági megszorító intézkedések a magánszektorban leginkább a kis- és középvállalkozásokat fogják hátrányosan érinteni

– amelyek egyébként a legjobban ellenőrizhető vállalkozói kategóriák, a legtisztességesebb befizetők is, és a román gazdaság húzóerejét is ezek adják –, ezért 2026-ban sok ilyen cég meg fog szűnni – véli a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. Ehhez képest a nagyvállatok csak egy minimális, forgalom utáni adót fizetnek, de még így is kiviszik az országból a profitot, „meg lehet nézni visszamenőleg tíz évre, hogy mennyi nyereségadót fizettek a multicégek” – mondta.

Fotó: Pixabay.com

Balási Csaba a növekvő adóterhek között külön kitért a gépjármű- és ingatlanadók jelentős megemelésére. Ezek

érzékenyen érintik a vállalkozásokat, mert fix, meghatározott kiadások, amelyeket akkor is be kell fizetni, ha az adott cég egy nagyon nehéz pénzügyi időszakon megy keresztül.

Azok, amelyek 2025-ben már nemigen tudtak termelni, 2026-ban már nem is fogják tudni befizetni ezeket a megnövelt adókat, hangsúlyozta Balási Csaba. Megemlítette ugyanakkor az idén várható jövedékiadó-növelést is, ami az üzemanyag-drágulás miatt mindennek az árára kihat majd. Zsúfolódik a cégfelszámolások előszobája: az újraszervezések aránya 32 százalékkal nőtt A cégfelszámolásokra vonatkozó adatok sem bíztatnak semmi jóval 2026-ra vonatkozóan.

„2024-ben 83 ezer olyan cég volt országszerte, amit töröltek, 2025-ben pedig 88 ezer, tehát 5 ezerrel több. De a probléma nem itt van.

Azoknak a cégeknek a száma, amelyek újraszervezést (reorganizare) kértek, 2024-ben 43 ezer volt, 2025-ben viszont már 57 ezer. Tehát 32 százalékkal több, mint 2024-ben.

Azt kell tudni, hogy az újraszervezés általában az első lépése a felszámolásnak. Amikor egy cég fizetésképtelené válik, és a menedzsment úgy látja, hogy van még egy lehetőség, akkor újraszervezést kér. Ez gyakorlatilag egy felszámolás előtti állapot, és ezeknek a cégeknek a 95 százaléka sajnos felszámolásra is kerül: bizonyított, hogy 6–18 hónap elteltével gyakorlatilag megszűnnek” – vázolta a vészjósló forgatókönyvet, amely értelmében

legalább 30 százalékos növekedés valószínűsíthető idénre a megszűnő cégek számát illetően.

Ezzel párhuzamosan viszont új cégeket is alapítanak, ami ellensúlyozhatja valamelyest a mérleget. Gazdasági növekedésről viszont még akkor sem igazán lehet majd beszélni, ha ugyanannyi új céget jegyeztetnek majd be, mint amennyit megszüntetnek – hangsúlyozta, azt is megemlítve, hogy

Romániában lényegében már a Covid-világjárvány óta stagnál a gazdasági növekedés.