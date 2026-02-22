Olyan programokra adnak pénzt és tudást, amire talán máshonnan nem is jutna

A sepsiszentgyörgyi Diakónia lehetővé tette, hogy a fogyatékkal élőkből álló zenekarok a nagy nyilvánosság előtt is bemutatkozhassanak a Szent György Napokon

A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány nemzetközi partnereivel karöltve hirdetett pályázatot székelyföldi gyülekezetek és egyesületek számára. A cél a fogyatékkal élők és családjaik szellemi és fizikai befogadása, illetve elfogadása.

2026. február 22.

Egyre több székelyföldi gyülekezet és egyesület foglalkozik fogyatékkal élők hitközségbe és közösségbe való bevonásával a felebaráti szeretet nevében. A Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány a svájci HEKS/EPER, a német Brot für die Welt (Kirchen helfen Kirchen) és a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával pályázati felhívást tett közzé.

A felhívás célja a fogyatékkal élők és családjaik gyülekezeti támogatása és befogadása.

Pénzügyi keret és szakmai háttér A háromszéki alapítvány szakmai segítséget és 10 ezer lejes pénzbeli támogatást nyújt azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek

a gyülekezetek szellemi és lelki akadálymentesítését, a fogyatékkal élők elfogadását, irányukba való érzékenység kialakulását és a gyülekezeti inklúziót, befogadást szolgálják.

Pályázhatnak egyházközségek, gyülekezetek mellett működő egyesületek, alapítványok. A támogatott tevékenységek elsősorban fogyatékkal elő gyermekekre, fiatalkora és aktív korú felnőttekre (legfeljebb 60 éves korig) irányulhatnak. Az eredményesen pályázók számára a Diakónia képzést, továbbképzést szervez egy vagy két munkatárs részére a fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozás témájában, amely bevezető és elmélyítő képzéseket is tartalmaz. A cél az, hogy a résztvevők alapvető ismereteket és mélyebb tudást szerezzenek a fogyatékkal élő személyek támogatásáról és integrációjáról, ezáltal

elősegítve a társadalmi beilleszkedésüket, amelyeket a legtöbben közülük alapvetően hiányolnak.

A támogatás, melyet 10 százalékos önrésszel lehet igénybe venni, részben fizikai akadálymentesítésre is fordítható, az összeg egyötöde eszközök beszerzésére vagy épületi munkák költségeire fordítható.

A bikafalvi gyülekezet motorozni vitte a szellemi sérülteket Rád is szükség van címszó alatt Fotó: Diakónia Alapítvány Sepsiszentgyörgy

Példák a korábbi megvalósított projektekből: Trinfa Máriától, a Diakónia Alapítvány programfelelős munkatársától megtudtuk, hogy

tavaly 27 erdélyi gyülekezet és egyesület nyerte el a támogatást, köztük 4 háromszéki és 3 Hargita megyei, 11 Maros megyei szervezet,

de Szatmár, Bihar és Krassó-Szörény megyéből is jelentkeztek. A fizikai akadálymentesítés nagyobbrészt már megtörtént a székelyföldi gyülekezetekben, mivel a korábbi években direkt erre a célra is volt igénybe vehető támogatás, így a legtöbb pályázó különböző tevékenységekre fordította a pénzt: a bikafalviak motorozni vitték a fogyatékkal élőket,

a sepsiszentgyörgyi vártemplomban rendszeresen tevékenységeket szerveztek a fiataloknak. A kézdivásárhelyi gyülekezet is készségfejlesztő foglalkozásokat tartott az érintett gyerekeknek, az evangélikus Irgalmas Szamaritánus Egyesület tábort szervezett és lovas terápiát tett elérhetővé nekik.

Sepsiszentgyörgyön az United by Music Egyesület a fogyatékkal élőkből álló zenekarok Szent György napi Outsider Art koncertsorozatát szervezte meg a támogatásból.