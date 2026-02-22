Olyan programokra adnak pénzt és tudást, amire talán máshonnan nem is jutna

A sepsiszentgyörgyi Diakónia lehetővé tette, hogy a fogyatékkal élőkből álló zenekarok a nagy nyilvánosság előtt is bemutatkozhassanak a Szent György Napokon
A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány nemzetközi partnereivel karöltve hirdetett pályázatot székelyföldi gyülekezetek és egyesületek számára. A cél a fogyatékkal élők és családjaik szellemi és fizikai befogadása, illetve elfogadása.
Egyre több székelyföldi gyülekezet és egyesület foglalkozik fogyatékkal élők hitközségbe és közösségbe való bevonásával a felebaráti szeretet nevében. A Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány a svájci HEKS/EPER, a német Brot für die Welt (Kirchen helfen Kirchen) és a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásával pályázati felhívást tett közzé.
A háromszéki alapítvány szakmai segítséget és 10 ezer lejes pénzbeli támogatást nyújt azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek
Pályázhatnak egyházközségek, gyülekezetek mellett működő egyesületek, alapítványok. A támogatott tevékenységek elsősorban fogyatékkal elő gyermekekre, fiatalkora és aktív korú felnőttekre (legfeljebb 60 éves korig) irányulhatnak.
Az eredményesen pályázók számára a Diakónia képzést, továbbképzést szervez egy vagy két munkatárs részére a fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozás témájában, amely bevezető és elmélyítő képzéseket is tartalmaz. A cél az, hogy a résztvevők alapvető ismereteket és mélyebb tudást szerezzenek a fogyatékkal élő személyek támogatásáról és integrációjáról, ezáltal
A támogatás, melyet 10 százalékos önrésszel lehet igénybe venni, részben fizikai akadálymentesítésre is fordítható, az összeg egyötöde eszközök beszerzésére vagy épületi munkák költségeire fordítható.
A bikafalvi gyülekezet motorozni vitte a szellemi sérülteket Rád is szükség van címszó alatt
Trinfa Máriától, a Diakónia Alapítvány programfelelős munkatársától megtudtuk, hogy
de Szatmár, Bihar és Krassó-Szörény megyéből is jelentkeztek.
A fizikai akadálymentesítés nagyobbrészt már megtörtént a székelyföldi gyülekezetekben, mivel a korábbi években direkt erre a célra is volt igénybe vehető támogatás, így a legtöbb pályázó különböző tevékenységekre fordította a pénzt:
a bikafalviak motorozni vitték a fogyatékkal élőket,
a sepsiszentgyörgyi vártemplomban rendszeresen tevékenységeket szerveztek a fiataloknak.
A kézdivásárhelyi gyülekezet is készségfejlesztő foglalkozásokat tartott az érintett gyerekeknek, az evangélikus Irgalmas Szamaritánus Egyesület tábort szervezett és lovas terápiát tett elérhetővé nekik.
A Diakónia március 1-jéig várja a támogatási kérelmeket, a pályázat lebonyolításának időszaka: 2026. április – december 31. Bővebb információt kérni, a pályázatokat beküldeni, az alábbi elérhetőségeken: email: pwdinclusion@gmail.com.
