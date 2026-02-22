Rovatok
Tavasszal újra nyílt napok lesznek a Sapientián

Látványos bemutatókkal csalogatják az egyetemre a fiatalokat • Fotó: Sapientia Egyetem

Látványos bemutatókkal csalogatják az egyetemre a fiatalokat

Fotó: Sapientia Egyetem

Nyílt napokra várja az érdeklődő középiskolásokat és pályaválasztás előtt álló fiatalokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem idén tavasszal is.

Székelyhon

2026. február 22., 09:30

Az immáron 25 éves Sapientia egyetem idén is lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy személyesen is megtapasztalják, milyen a sapientiás élet: találkozhatnak oktatókkal és hallgatókkal, betekinthetnek a képzésekbe. Meghívójukban írják:

a nyílt napok célja, hogy segítsenek a pályaválasztásban,

hiszen egy egyetem kiválasztása nemcsak döntés, hanem a személyes történetünk fontos állomása is.

  • A Csíkszeredai Kar nyílt napjain a résztvevők elsősorban az egyetem infrastruktúráját, laborjait és képzési kínálatát ismerhetik meg interaktív tevékenységek által, valamint közvetlenül találkozhatnak oktatókkal és hallgatókkal. A kar március 13-án és 27-én fogad csoportokat és egyéni látogatókat.

  • A Marosvásárhelyi Kar nyílt napjain meg lehet ismerni a műszaki és kertészmérnöki, informatikai képzéseket vagy a társadalom- és humántudományi szakokat. A kar minden hónap utolsó péntekén szervez nyílt napokat, így február 27-én, március 27-én, április 24-én és május 29-én is el lehet látogatni hozzájuk.

  • A Sepsiszentgyörgyi Kar nyílt napjai szintén interaktív formában mutatják be az agrár- és erdőmérnöki, valamint sport és edzőképző szakokat és a hallgatói élet mindennapjait. A nyílt napokat február 26-án, március 26-án, április 30-án és május 28-án tartják.

További részleteket és a regisztrációval kapcsolatos információkat a Sapientia weboldalán találhatnak az érdeklődők.

Csíkszék Marosszék Háromszék Sapientia EMTE
