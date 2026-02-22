Tavasszal újra nyílt napok lesznek a Sapientián

Látványos bemutatókkal csalogatják az egyetemre a fiatalokat
Fotó: Sapientia Egyetem
Nyílt napokra várja az érdeklődő középiskolásokat és pályaválasztás előtt álló fiatalokat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem idén tavasszal is.
Az immáron 25 éves Sapientia egyetem idén is lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy személyesen is megtapasztalják, milyen a sapientiás élet: találkozhatnak oktatókkal és hallgatókkal, betekinthetnek a képzésekbe. Meghívójukban írják:
hiszen egy egyetem kiválasztása nemcsak döntés, hanem a személyes történetünk fontos állomása is.
A Csíkszeredai Kar nyílt napjain a résztvevők elsősorban az egyetem infrastruktúráját, laborjait és képzési kínálatát ismerhetik meg interaktív tevékenységek által, valamint közvetlenül találkozhatnak oktatókkal és hallgatókkal. A kar március 13-án és 27-én fogad csoportokat és egyéni látogatókat.
A Marosvásárhelyi Kar nyílt napjain meg lehet ismerni a műszaki és kertészmérnöki, informatikai képzéseket vagy a társadalom- és humántudományi szakokat. A kar minden hónap utolsó péntekén szervez nyílt napokat, így február 27-én, március 27-én, április 24-én és május 29-én is el lehet látogatni hozzájuk.
A Sepsiszentgyörgyi Kar nyílt napjai szintén interaktív formában mutatják be az agrár- és erdőmérnöki, valamint sport és edzőképző szakokat és a hallgatói élet mindennapjait. A nyílt napokat február 26-án, március 26-án, április 30-án és május 28-án tartják.
További részleteket és a regisztrációval kapcsolatos információkat a Sapientia weboldalán találhatnak az érdeklődők.
