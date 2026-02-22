Tavasszal újra nyílt napok lesznek a Sapientián

hiszen egy egyetem kiválasztása nemcsak döntés, hanem a személyes történetünk fontos állomása is.

A Csíkszeredai Kar nyílt napjain a résztvevők elsősorban az egyetem infrastruktúráját, laborjait és képzési kínálatát ismerhetik meg interaktív tevékenységek által, valamint közvetlenül találkozhatnak oktatókkal és hallgatókkal. A kar március 13-án és 27-én fogad csoportokat és egyéni látogatókat.

A Marosvásárhelyi Kar nyílt napjain meg lehet ismerni a műszaki és kertészmérnöki, informatikai képzéseket vagy a társadalom- és humántudományi szakokat. A kar minden hónap utolsó péntekén szervez nyílt napokat, így február 27-én, március 27-én, április 24-én és május 29-én is el lehet látogatni hozzájuk.