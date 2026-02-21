A csíksomlyói remete útja a Kálváriáig

Egy templomi sekrestyében fennmaradt, tizennégy oldalas füzetből ismerjük meg Jakab Imre zarándok-remete szinte elfeledett életútját. Egy világi hívő sorsát az udvarhelyszéki Oroszhegytől – Korondon, Csíksomlyón át – az anyaországi Gyöngyösig.

A gyöngyösi kolostorban szolgáló Varga Kamill ferences testvér az ottani (alsóvárosi) ferences plébániatemplom sekrestyéjében akadt rá a kisméretű (16 × 10 cm-es), négyzetrácsos füzetecskére. Senki sem tudta megmondani, miként került oda, miért őrizték meg, de hamar kiderült, hogy

a magát zarándok-remetének valló, oroszhegyi születésű Jakab Imre naplójáról van szó.

A mások bejegyzései által is kiegészített 14 számozott oldal alapján, valamint további kutatások révén Kamill testvérnek sikerült rekonstruálnia földink életútját, dolgozatát a Néprajzi Társaság kiválónak értékelte.

A zarándok (peregrinus) szoros értelemben olyan, szent helyet egyénileg vagy közösségben, lelki szempontok miatt fölkereső hívőt jelent, aki célját elérve hazatér. Híres zarándokhely volt a Szentföld, ahol többek között Szent Ferenc rendalapító is megfordult; Európában Róma, az örök város, továbbá Achen, Santiago de Compostella, Köln, Máriacell, Czestochowa, a Kárpát-hazában pedig Székesfehérvár, Budaszentlőrinc, Nagyvárad, Újlak, Csíksomlyó, Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs, a Perkő vagy éppen Máriaradna. A zarándoklatok célját a búcsújárás képezte. A búcsú török eredetű szó, a magyarba a felmentés, engedelem jelentésű bošay-bošuy alakban kerülhetett be.

Naplója szerint Jakab Imre 1899. május 16-án jött világra az udvarhelyszéki Oroszhegyen, ám az ottani római katolikus plébánia anyakönyve március 22-ét jelöli meg születési dátumként; Jesztl János segédlelkész másnap tartotta keresztvíz alá. Hirdetés Édesanyja, a cselédként szolgáló Jakab Terézia 23 éves korában, hajadonként „esett meg”, ám nem egészen négy hónappal fia születése után nőül ment egy helybéli özvegy gazdaemberhez, Hajdó Mózeshez. Igaz, hogy 17 évvel volt fiatalabb nála, de a lányanyáknak akkoriban nemigen maradt más választásuk… Így állt bosszút a hűtlen szeretőn A kis Imre gyerekkoráról sok adat nem áll rendelkezésre, de annyit tudunk, hogy 14 éves volt, amikor édesanyját elragadta a tüdővész. Mostohaapjára nem nagyon számíthatott, de jó emberek befogadták, sőt taníttatták is.

Kamill atya pályamunkáját nagyon jónak minősítette a Magyar Néprajzi Társaság kuratóriuma Fotó: Szimon Encsi

„Először Korondon vízimolnárnak állt – idézi fel Varga Kamill –, később földműveléssel is foglalkozott.

1930-ban Csíksomlyóra költözött, és elvállalta a Salvator-kápolna gondozását: környékét bekerítette, gyümölcsfákat telepített.”

Jakab Imre így mesélte később Molnár Ferenc újságírónak: „Magam jószántából jövék. Barátnak nem vettek fel, itt épp üres volt a kalyiba, hát remete lettem.” Beszélgetésük során azt is elárulta, tulajdonképpen „így akart bosszút állni azon a bogárszemű, hűtlen szeretőn, aki végül is más legényhez kötötte magát.”

Jakab Imre 1930-ban költözött Csíksomlyóra Fotó: Régi fotók Erdélyből/facebook

Kis műhelyében kegytárgyakat, kereszteket, olvasókat, képkereteket és csíksomlyói emléktárgyakat készített. Ezekre az időkre így emlékszik vissza naplójában:

a Boldogságos Szűz Mária iránti rajongó tiszteletem arra ösztönzött, hogy az Erdélyben lévő, Csík megyei, országos hírű búcsújáró kegyhelyre, Csíksomlyóra menjek, és ott folytassam életemet.”

Keresztes botjával minden nap lement misére a kolostor templomába.

Két oldal a naplójából Fotó: Varga Kamill személyes archívuma

1935. november 1-jén, Bálint Lajos somlyói plébános közbenjárására Majláth Gusztáv Károly gyulafehérvári püspök egy év időtartamra, „Ciuc megye területén”

engedélyezte számára a szürke zarándokruha viselését, illetve a koldulást maga és a kápolna fönntartására,

előrebocsátva, hogy „életmódját és viselkedését illetően a helyi plébános felügyelete és ellenőrzése alatt áll, és iránta engedelmességgel tartozik.” Ekkor már tagja volt a ferences harmadrendnek.

Jakab Imre 1937-ben, amikor engedélyt kapott a zarándokruha viselésére Fotó: Gyulafehérvári Érseki Levéltár

A „cukrosládák” őrzője Kedves Béla Antal testvér, somlyói remete később így emlékezett vissza elődjére: „A remetelakot 1941-ben Jakab Imre építette újjá. Ő gondozta az egész hegyet, a hegyoldalban elhelyezett kereszteket, a hegy tetején lévő gyümölcsöst, valamint bejárt a közeli falvakba is segíteni.”

A szerény hajlékában őt gyakran látogató újságírók elképedve tapasztalták, hogy fekhelyét koporsó képezi.

Mohay Tamás, A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás a 20. század második felében című doktori értekezés szerzője szerint több keresztet is rendbe hozott a Salvator-kápolna szentélye mögött, az egyik felirata szerint magát „zarándok”-nak nevezte: „Ezen kereszt állíttatott az Úr Jézus kínszenvedéseinek emlékére. Állíttatta Jakab Imre zarándok, 1936.” A kereszt 1961-ben tűnt el.

„Az ősszel az egyik alkalommal, amikor kisétáltam a hegyre, szomorúan tapasztaltam, hogy a Nyereg kezdeténél, a Búcsús út mentén felállított írásos tölgyfakeresztet egyszerűen kihúzták s elvitték. Pedig, ha jól emlékszem, 1893-ból való volt. A tegnap láttam meg azt is, hogy Jakab Imre zarándok keresztjeit is elvitték. Mind a kettőt… Most, a tél elején a Jézus hágóval párhuzamosan, tőle keletre, a hegy tetejétől az aljáig kivágtak minden fát és bokrot sípályának. A csutakokat, csonkokat és gyökereket azonban mind ott hagyták. Így természetesen nem sima a terep, s nem is lehet rajta sízni. Így most se sípálya... s a szent hegyet is összemocskolták. Ilyenek ezek az átkozott kommunisták. Dérrel-dúrral nekimennek valaminek. Gyűléseken, újságokban elbőcsködnek vele, hogy mi mindent csinálnak, s a végén lesz belőle egy összemocskolt hazugság. Szó szerint! Mert csak hazudnak, mert semmit sem csinálnak meg, amit kell.”



Kozma Mária (sajtó alá rend.): Daczó Árpád (P. Lukács OFM) élete. Naplói, levelezése és más feljegyzések nyomán (Csíkszereda, 2013)

1939 októberében a hatalmukat féltő román hatóságok összeesküvés gyanújával mintegy százötven embert tartoztattak le, papokat és világiakat egyaránt.

A csíksomlyói Salvator-kápolna Fotó: Babos Imre/Csíki Székely Múzeum (Domonkos Pál Péter-hagyaték)

Ennek okát illetően hadd idézzük Lakatos Vincét a Nemzeti Újság 1941. október 10-i számából (Mozaik-képek Erdély nemzeti zarándokhelyéről):

A felszabadulást türelmetlenül váró székelyek annak idején megalakították nagy titokban a rongyos gárdát. A székely felkelő csapatot.

Az oláhok valamit megneszeltek s nyomozni kezdtek. Akkor adták át [a zárda elöljárói] Imrének a »cukrosládákat« megőrzés végett. Egy szép napon az oláh csendőrök körülfogták a klastromot s a hegyet, és kutatni kezdtek a remete padlásán. A vége az lett, hogy Imre remete három hétig nem használhatta a széket, százötven embert lefogtak. Adorján Imrét öt évre elítélték, Szőcs gvardiánt pedig áttették a határon.”

Fotó: Molnár Attila gyűjteményéből

Adorján Imre főgondnok, P. Szőcs Dénes pedig (1936 óta) házfőnök volt akkor Csíksomlyón, a remetével együtt szörnyű körülmények között, kínzásoknak alávetve szenvedtek a nagyváradi és a kolozsvári katonai börtönökben október 15-e és december 22-e között. A huszonnégy társával együtt az országból kiutasított házfőnök a „kicsi magyar világ” idején, 1940-ben visszajött Somlyóra, később tábori lelkészként került angol hadifogságba. Horthynak adta át a Székely Hadosztály zászlóját? Jakab Imrét Segariu őrmester vette kezelésbe, és vallatás közben „úgy el találtak verni, hogy három hétig le nem bírtam ülni.”

Jakab Imre által adományozott Szent Antal-szobor a Szent Antal-kápolnában Fotó: P. Daczó Árpád Lukács/Csíki Székely Múzeum (Domonkos Pál Péter-h

A neki később Vámosgyörkön hajlékot biztosító asszony unokája, Szatmári László tudomása szerint (állítása szerint maga a remete mesélte neki) azonban nemcsak a „cukrosládákat” rejtegette, amelyekről ma sem tudni, mit tartalmaztak (vélhetően semmi olyat, ami veszélyt jelentett volna a nemzetbiztonságra nézve), hanem a Székely Hadosztály zászlóját is. „Ezt a zászlót, hiába követelték tőle, nem adta át, csak személyesen Horthy Miklósnak, amikor bevonult Nagyváradra. Ezért vitézségi ezüst érdemkeresztet kapott.”

A Salvator-kápolna a keresztekkel Fotó: P. Daczó Árpád Lukács/Csíki Székely Múzeum (Domonkos Pál Péter-h

Hogy aztán ebből mennyi a múltszépítő legenda és mennyi a valóság, nem tudhatjuk, de azt igen, hogy

betartotta fogadalmát, miszerint „ha Erdély magyar lesz, elzarándokolok Budapestre gyalog.”

Két héttel a magyar csapatok bevonulása után, 1940. szeptember 27-én indult útnak „hatalmas, keresztben végződő zarándokbotjával”, október 24-én érkezett meg a fővárosba.

Jakba Imre keresztje 1961-ben tűnt el Fotó: P. Daczó Árpád Lukács/Csíki Székely Múzeum (Domonkos Pál Péter-h

Mihály Barna, a Nemzeti Újság munkatársa 1940 novemberében találkozott vele Kolozsváron, amikor már hazafele tartott. „Eső, ha hull, szél, ha rezdül, a föld, az ősi székely föld üzen, s hív vissza a somlyói Máriához...” – mondta búcsúzásképpen a Szent Rókus-templománál tiszteletére összegyűlt embereknek.

„Imre bácsi a ferencesekéhez hasonló szabású, csuklyás, hamuszürke, durva szőrcsuhában épen a gyalupadnál foglalkozik. Kemény bükkfából kereszteket farag a csíkszeredai szanatórium számára… Míg halkan, megfontoltan szól, kicsit körülnézek a remetekunyhóban.



Bizony innét száműztek minden fényt és kényelmet. Teljes egyszerűség mindenütt. Néhány szerszám a fafaragáshoz, a fal mellett lóca, az asztalon könyvek, a sarokban pedig feketére mázolt, gyalutlan koporsó.



– Mire való ez, Imre bácsi ? – teszem fel a kérdést.



Az ősi kegyhely szűkszavú remetéje azután kérdésemre elmondja, hogy még az oláh világ idejében, amikor a Szűzanya somlyói kegyhelyére zarándokolt szegény székelyek könnye, keserűsége már minden mértéken felül volt, megfogadta, hogy amíg az oláhok uralják Erdélyt, addig ő koporsóban alszik. Így is tett.”



P. Kiss Elemér: Megszólalt a somlyói remete harangja (Zala Megyei Újság, 1941. febr. 15.)

1944-ben, az újabb impériumváltáskor Magyarországra menekült, ahol több kegyhelyet is felkeresett: Felsőrönököt, Vasvárt, Máriaremetét, a Magyar Szentföldet, Csatkát, Jásdot, Bodajkot, Ócsát és Máriabesnyőt. 1946 őszén Mátraverebély-Szentkútra zarándokolt a Kisboldogasszony-napi búcsúra, szeptember 9-én Gyöngyösre érkezett.

Jakab Imre a Képes Vasárnap 1943. június 8-i számának címlapján Fotó: Képes Vasárnap

„A Kárméluska-kápolna remeteségét szerette volna elvállalni, ám erre nem volt lehetőség. 1946. szeptember 10–13. között Guba Pál lelkipásztor, piarista szerzetes fogadta be lakásába. Szeptember 14-én a gyöngyösi Kálváriára költözött.

Október 3-án a hatóságok engedélyezték gyöngyösi letelepedését, és megkapta a magyar állampolgárságot”

– idézi fel a történteket Varga Kamill.

A gyöngyösi Kálvária-templom. Itt is remetéskedett Jakab Imre Fotó: Varga Kamill személyes archívuma