Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet

Fotó: Kelemen Hunor/Facebook
Ha a koalíciós pártok szerdán megállapodnak az állami költségvetés tervezetének végső formájáról, a parlament március 15. és 17. között megvitathatja a jogszabályjavaslatot – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke a parlamentben nyilatkozott az újságíróknak. Mint elmondta, ha szerdán a koalícióban véglegesítik a tervezetet,
Mindez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a kormány szerdán el tudja kezdeni a tervezet elfogadását megelőző véleményezésekkel és egyéb jóváhagyásokkal kapcsolatos procedúrát – hangsúlyozta Kelemen az Agerpres beszámolója szerint.
A szövetségi elnök beszélt arról is, hogy két főbb téma, a költségvetési egyensúlyt célzó intézkedések és a beruházások kapcsán vannak még viták, tisztáznivaló kérdések.
Kérdésre válaszolva Kelemen leszögezte, hogy
az ezzel kapcsolatos PSD-n belüli tárgyalásokat azonban nem kívánta kommentálni.
Azt is megkérdezték tőle, hogy az RMDSZ a továbbiakban is támogatja-e Ilie Bolojan miniszterelnököt.
– válaszolt az RMDSZ elnöke.
Aláírta kedden Nicușor Dan államfő a Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot. Az új miniszter 16 órakor teszi le a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.
Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
A 2026-os állami költségvetés felelős és kiegyensúlyozott lesz, minden eddiginél nagyobb összeget fordítanak beruházásokra és rekordösszegű uniós forrás lehívásával számolnak - jelentette ki kedden Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
Közlekedési baleset történt kedd reggel a 12A jelzésű országút és a 123E megyei út kereszteződésében, Csíkdelne település bejáratánál.
A közel-keleti konfliktus térségében rekedt összesen 318 román állampolgár térhetett haza Romániába azzal a két különjárattal, amelyek a keddre virradó éjszaka szálltak le az otopeni-i repülőtéren – számolt be Oana Țoiu külügyminiszter.
Kétszer annyi cég kezdte az idei évet a bezáráshoz vezető folyamat elindításával Hargita, Maros és Kovászna megyében, mint tavaly januárban. Országos viszonylatban csak feleannyival nőtt a cégfeloszlatások száma, mint a három székelyföldi megyében.
Kilenc Szeben megyei tanár és tíz diák is Dubajban rekedt a közel-keleti háborús helyzet okozta légtérzár miatt – tájékoztatott hétfőn a Szeben megyei tanfelügyelőség sajtószóvivője.
Az egytől ötig terjedő skálán négyes fokozatú a lavinaveszély a Déli-Kárpátokban, 1800 méter fölötti magasságban – figyelmeztettek a meteorológusok.
