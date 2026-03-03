Kelemen Hunor: március 15. és 17. között megvitathatja a parlament a költségvetés-tervezetet

Ha a koalíciós pártok szerdán megállapodnak az állami költségvetés tervezetének végső formájáról, a parlament március 15. és 17. között megvitathatja a jogszabályjavaslatot – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke a parlamentben nyilatkozott az újságíróknak. Mint elmondta, ha szerdán a koalícióban véglegesítik a tervezetet,

jövő szerdán el tudják küldeni a parlamentnek, amely két-három nappal később, tehát március 15. és 17. között meg tudná vitatni.

Mindez azonban csak abban az esetben érvényes, ha a kormány szerdán el tudja kezdeni a tervezet elfogadását megelőző véleményezésekkel és egyéb jóváhagyásokkal kapcsolatos procedúrát – hangsúlyozta Kelemen az Agerpres beszámolója szerint.

A szövetségi elnök beszélt arról is, hogy két főbb téma, a költségvetési egyensúlyt célzó intézkedések és a beruházások kapcsán vannak még viták, tisztáznivaló kérdések.

Kérdésre válaszolva Kelemen leszögezte, hogy