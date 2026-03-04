Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter

Fotó: Facebook/Adrian Ionut Chesnoiu
Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori Olt megyei képviselője a Nicolae Ciucă vezette kormányban töltötte be az agrárminiszteri tisztséget. Erről 2022 júniusában mondott le, amikor a korrupcióellenes ügyészség (DNA) mentelmi jogának megvonását kérte.
– ismerteti az Agerpres.
A vádirat szerint Chesnoiu 2022. február 9. és április 11. között miniszterként rávette az egyik beosztottját, aki akkoriban több vizsgabizottság tagja volt, hogy bocsássa a bizalmi embere, Andrei-Cristian Răducan rendelkezésére négy minisztériumi állásra meghirdetett írásbeli versenyvizsga tételeinek egy részét. Ezek a tételek utóbb eljutottak a tárcavezető által „jóváhagyott” négy jelölthöz. Utóbbiak egyike a sikeres írásbeli vizsga után megbukott a szóbelin.
Az illető így megkapta a megpályázott minisztériumi állást, amelynek betöltésének ideje alatt összesen 50 995 lej fizetés kapott.
A szerdai első fokú ítélet szerint a volt miniszternek vissza kell fizetnie ezt az összeget. Az ügy további öt vádlottját felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.
Adrian Chesnoiu jelenleg a vidéki beruházások finanszírozási ügynökségének (AFIR) vezérigazgatója.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.
Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.
A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.
Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.
