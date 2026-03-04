Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter

Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori Olt megyei képviselője a Nicolae Ciucă vezette kormányban töltötte be az agrárminiszteri tisztséget. Erről 2022 júniusában mondott le, amikor a korrupcióellenes ügyészség (DNA) mentelmi jogának megvonását kérte.

Fél évvel később, 2022 decemberében vádat emeltek ellene és a mezőgazdasági tárca több magas rangú hivatalnoka ellen is

A vádirat szerint Chesnoiu 2022. február 9. és április 11. között miniszterként rávette az egyik beosztottját, aki akkoriban több vizsgabizottság tagja volt, hogy bocsássa a bizalmi embere, Andrei-Cristian Răducan rendelkezésére négy minisztériumi állásra meghirdetett írásbeli versenyvizsga tételeinek egy részét. Ezek a tételek utóbb eljutottak a tárcavezető által „jóváhagyott" négy jelölthöz. Utóbbiak egyike a sikeres írásbeli vizsga után megbukott a szóbelin.

Az ügyészek szerint Adrian Chesnoiu utasítására az egyik jelöltet a vizsgabizottság tagjainak át kellett engedniük, annak ellenére, hogy az írásbeli vizsgán nem érte el a szabályok által előírt minimális pontszámot.