RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek

Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.

Mint a szerkesztőségünknek is elküldött közleményben írják, a szabályozás az elsőbbségi elvet rögzíti, amely szerint a kisebbségi diákok számára elsősorban az adott közösség nyelvén írt tankönyveket kell kidolgozni és beszerezni.

Fordított tankönyvek csak akkor alkalmazhatók, ha a beszerzési eljárás során nem nyújtanak be eredeti magyar nyelvű pályamunkát, vagy az nem nyer támogatást.

Hirdetés

Fontos előrelépés ez az anyanyelvű oktatás minőségének megerősítésében, mivel ez a döntés elismeri, hogy a magyar nyelvű oktatás nem csupán a román tananyag lefordítását jelenti.