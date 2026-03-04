RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Mint a szerkesztőségünknek is elküldött közleményben írják, a szabályozás az elsőbbségi elvet rögzíti, amely szerint a kisebbségi diákok számára elsősorban az adott közösség nyelvén írt tankönyveket kell kidolgozni és beszerezni.
Fordított tankönyvek csak akkor alkalmazhatók, ha a beszerzési eljárás során nem nyújtanak be eredeti magyar nyelvű pályamunkát, vagy az nem nyer támogatást.
Fontos előrelépés ez az anyanyelvű oktatás minőségének megerősítésében, mivel ez a döntés elismeri, hogy a magyar nyelvű oktatás nem csupán a román tananyag lefordítását jelenti.
– nyilatkozta Kallós Zoltán, az RMDSZ oktatási államtitkára.
A szabályozás célja, hogy ösztönözze a magyar pedagógusokat és kiadókat saját tankönyvek készítésére. Kivételt képeznek a földrajz és a Románia történelme tantárgyak, amelyek esetében továbbra is román nyelvű tankönyvek fordításait használják, a tulajdonnevek és helynevek pontos átírására ügyelve.
Az új módszertan innen tölthető le.
