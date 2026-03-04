Hirdetés

Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó, Bogányi Gergely szólaltatta meg először. Farkas Orsolya 2026. március 04., 20:332026. március 04., 20:33

Fotó: Tuchiluș Alex

A Bartók Béla zeneszerző és zongoraművész emlékéhez méltóan átalakított helyiség legértékesebb eleme a napokban érkezett meg Sepsiszentgyörgyre, és március negyedikei avatóünnepségén külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget.

A világszinten elismert, kétszázezer euró értékű Bogányi-hangversenyzongorát a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium adományozta a Székely Nemzeti Múzeumnak.

Fotó: Tuchiluș Alex

Díszteremből koncertterem Bogányi Gergely nemzetközileg elismert, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és zeneszerző. Saját fejlesztésű csodazongoráját 2015-ben mutatták be a nyilvánosságnak. Különlegességét futurisztikus külseje adja, és még inkább egyedivé teszi a technológia, ami alapján elképzelte és megépíttette az alkotó:

a hangszer rezonánsa – más néven a hangzófenék, a zongora „lelke” – nem fából, hanem karbonkompozitból készül, és a teljes szerkezeti újragondolásnak köszönhetően rendkívül tiszta, erőteljes, felhangokban gazdag hangzást biztosít.

A házigazda Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója Fotó: Tuchiluș Alex

Az avatóünnepségen Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszöntötte elsőként a vendégeket. Felidézte, hogy száz évvel ezelőtt pontosan ebben a teremben koncertezett Bartók Béla, így a múzeum felújításakor nagy figyelmet szenteltek a helyiségnek. Falait a Somogyi Győző festőművész portréfestményeivel díszítették,

akusztikáját a budapesti Müpa szakembereinek közreműködésével korszerűsítették, így válhatott a díszteremből koncertterem.

Csakhogy mostanáig hiányzott belőle a méltó hangszer: egy hangversenyzongora.

Hisszük és reméljük, hogy az itt fellépő művészek inspiráló térre és méltó hangszerre találnak, s a Székely Nemzeti Múzeum jó hírét viszik majd szerte a világban. (…) A mai nap a tudomány és művészet harmóniájától, ugyanakkor az anyaországi és az erdélyi magyarság összefogásáról is tanúságot tesz”

– emelte az intézményvezető, hozzátéve, hogy a háromszéki elöljárók közbenjárása, valamint az anyaország nagylelkű támogatása nélkül aligha sikerülhetett volna önerőből beszerezni egy ilyen hangszert.

Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere hivatalosan is átadta a hangszert Fotó: Tuchiluș Alex

A Bogányi-zongora ötvözi a kultúrát és innovációt Mi a székely és magyar megmaradás titka? Mi az, ami több ezer éve itt tart és megtart bennünket? Hankó Balázs szerint ezekre a kérdésekre a válasz a kultúrában és az innovációban rejlik, és a Bogányi-zongora éppen ezeket ötvözi.

Ma, amikor Bogányi Gergely Kossuth-díjas művészünk itt, a Bartók Béla-teremben játszik a zongorán, emlékeztessen bennünket arra, hogy csak ez az összetartozás, csak ez az összefogás, ami a jövőnkben megtart és megerősít bennünket”

– fogalmazott Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere.

A hangszer külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget Fotó: Tuchiluș Alex

A hangszert megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel Liszt Ferenc három művével: felcsendült a Villa d’Este szökőkútjai, a Szerelmi álmok és az E-dúr legenda. A zongoraművész előadását elismerő tapssal jutalmazta a közönség. Az eseményen jelen volt többek között Dolhai István főkonzul, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterei, valamint Erdős Róbert operaénekes.

A zongorát megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel Fotó: Tuchiluș Alex

Bogányi Gergely világhírű zongorája ékesíti a Székely Nemzeti Múzeumot Fotó: Tuchiluș Alex

Liszt Ferenc műveiből válogatott a zongoraművész Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex