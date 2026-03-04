Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája

Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó, Bogányi Gergely szólaltatta meg először.
Fotó: Tuchiluș Alex
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó, Bogányi Gergely szólaltatta meg először.
A Bartók Béla zeneszerző és zongoraművész emlékéhez méltóan átalakított helyiség legértékesebb eleme a napokban érkezett meg Sepsiszentgyörgyre, és március negyedikei avatóünnepségén külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget.
Fotó: Tuchiluș Alex
Bogányi Gergely nemzetközileg elismert, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és zeneszerző. Saját fejlesztésű csodazongoráját 2015-ben mutatták be a nyilvánosságnak. Különlegességét futurisztikus külseje adja, és még inkább egyedivé teszi a technológia, ami alapján elképzelte és megépíttette az alkotó:
A házigazda Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója
Fotó: Tuchiluș Alex
Az avatóünnepségen Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszöntötte elsőként a vendégeket. Felidézte, hogy száz évvel ezelőtt pontosan ebben a teremben koncertezett Bartók Béla, így a múzeum felújításakor nagy figyelmet szenteltek a helyiségnek. Falait a Somogyi Győző festőművész portréfestményeivel díszítették,
Csakhogy mostanáig hiányzott belőle a méltó hangszer: egy hangversenyzongora.
– emelte az intézményvezető, hozzátéve, hogy a háromszéki elöljárók közbenjárása, valamint az anyaország nagylelkű támogatása nélkül aligha sikerülhetett volna önerőből beszerezni egy ilyen hangszert.
Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere hivatalosan is átadta a hangszert
Fotó: Tuchiluș Alex
Mi a székely és magyar megmaradás titka? Mi az, ami több ezer éve itt tart és megtart bennünket? Hankó Balázs szerint ezekre a kérdésekre a válasz a kultúrában és az innovációban rejlik, és a Bogányi-zongora éppen ezeket ötvözi.
– fogalmazott Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere.
A hangszer külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget
Fotó: Tuchiluș Alex
A hangszert megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel Liszt Ferenc három művével: felcsendült a Villa d’Este szökőkútjai, a Szerelmi álmok és az E-dúr legenda. A zongoraművész előadását elismerő tapssal jutalmazta a közönség.
Az eseményen jelen volt többek között Dolhai István főkonzul, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterei, valamint Erdős Róbert operaénekes.
A zongorát megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel
Fotó: Tuchiluș Alex
Bogányi Gergely világhírű zongorája ékesíti a Székely Nemzeti Múzeumot
Fotó: Tuchiluș Alex
Liszt Ferenc műveiből válogatott a zongoraművész
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.
szóljon hozzá!