Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája

Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó, Bogányi Gergely szólaltatta meg először.

Farkas Orsolya

2026. március 04., 20:332026. március 04., 20:33

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó, Bogányi Gergely szólaltatta meg először.

Farkas Orsolya

2026. március 04., 20:332026. március 04., 20:33

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Bartók Béla zeneszerző és zongoraművész emlékéhez méltóan átalakított helyiség legértékesebb eleme a napokban érkezett meg Sepsiszentgyörgyre, és március negyedikei avatóünnepségén külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget.

A világszinten elismert, kétszázezer euró értékű Bogányi-hangversenyzongorát a magyarországi Kulturális és Innovációs Minisztérium adományozta a Székely Nemzeti Múzeumnak.
Hirdetés
• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Díszteremből koncertterem

Bogányi Gergely nemzetközileg elismert, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész és zeneszerző. Saját fejlesztésű csodazongoráját 2015-ben mutatták be a nyilvánosságnak. Különlegességét futurisztikus külseje adja, és még inkább egyedivé teszi a technológia, ami alapján elképzelte és megépíttette az alkotó:

a hangszer rezonánsa – más néven a hangzófenék, a zongora „lelke” – nem fából, hanem karbonkompozitból készül, és a teljes szerkezeti újragondolásnak köszönhetően rendkívül tiszta, erőteljes, felhangokban gazdag hangzást biztosít.
A házigazda Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója • Fotó: Tuchiluș Alex

A házigazda Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója

Fotó: Tuchiluș Alex

Az avatóünnepségen Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszöntötte elsőként a vendégeket. Felidézte, hogy száz évvel ezelőtt pontosan ebben a teremben koncertezett Bartók Béla, így a múzeum felújításakor nagy figyelmet szenteltek a helyiségnek. Falait a Somogyi Győző festőművész portréfestményeivel díszítették,

akusztikáját a budapesti Müpa szakembereinek közreműködésével korszerűsítették, így válhatott a díszteremből koncertterem.

Csakhogy mostanáig hiányzott belőle a méltó hangszer: egy hangversenyzongora.

Idézet
Hisszük és reméljük, hogy az itt fellépő művészek inspiráló térre és méltó hangszerre találnak, s a Székely Nemzeti Múzeum jó hírét viszik majd szerte a világban. (…) A mai nap a tudomány és művészet harmóniájától, ugyanakkor az anyaországi és az erdélyi magyarság összefogásáról is tanúságot tesz”

– emelte az intézményvezető, hozzátéve, hogy a háromszéki elöljárók közbenjárása, valamint az anyaország nagylelkű támogatása nélkül aligha sikerülhetett volna önerőből beszerezni egy ilyen hangszert.

Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere hivatalosan is átadta a hangszert • Fotó: Tuchiluș Alex

Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere hivatalosan is átadta a hangszert

Fotó: Tuchiluș Alex

A Bogányi-zongora ötvözi a kultúrát és innovációt

Mi a székely és magyar megmaradás titka? Mi az, ami több ezer éve itt tart és megtart bennünket? Hankó Balázs szerint ezekre a kérdésekre a válasz a kultúrában és az innovációban rejlik, és a Bogányi-zongora éppen ezeket ötvözi.

Idézet
Ma, amikor Bogányi Gergely Kossuth-díjas művészünk itt, a Bartók Béla-teremben játszik a zongorán, emlékeztessen bennünket arra, hogy csak ez az összetartozás, csak ez az összefogás, ami a jövőnkben megtart és megerősít bennünket”

– fogalmazott Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere.

A hangszer külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget • Fotó: Tuchiluș Alex

A hangszer külsejében és hangzásában is lenyűgözte a háromszéki közönséget

Fotó: Tuchiluș Alex

A hangszert megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel Liszt Ferenc három művével: felcsendült a Villa d’Este szökőkútjai, a Szerelmi álmok és az E-dúr legenda. A zongoraművész előadását elismerő tapssal jutalmazta a közönség.

Az eseményen jelen volt többek között Dolhai István főkonzul, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke, Sepsiszentgyörgy alpolgármesterei, valamint Erdős Róbert operaénekes.

A zongorát megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel • Fotó: Tuchiluș Alex

A zongorát megálmodója és megalkotója, Bogányi Gergely avatta fel

Fotó: Tuchiluș Alex

Bogányi Gergely világhírű zongorája ékesíti a Székely Nemzeti Múzeumot • Fotó: Tuchiluș Alex

Bogányi Gergely világhírű zongorája ékesíti a Székely Nemzeti Múzeumot

Fotó: Tuchiluș Alex

Liszt Ferenc műveiből válogatott a zongoraművész • Fotó: Tuchiluș Alex

Liszt Ferenc műveiből válogatott a zongoraművész

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől

A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
2026. március 04., szerda

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában

Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
2026. március 04., szerda

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
2026. március 04., szerda

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter

Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
2026. március 04., szerda

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán

Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Hirdetés
2026. március 04., szerda

A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen

A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.

A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen
A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen
2026. március 04., szerda

A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen
2026. március 04., szerda

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek

Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
2026. március 04., szerda

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
2026. március 04., szerda

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter

Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
2026. március 04., szerda

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában

Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
2026. március 04., szerda

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
2026. március 04., szerda

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről

Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
2026. március 04., szerda

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
2026. március 04., szerda

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót

Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
2026. március 04., szerda

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!