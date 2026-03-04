Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki egy szerdai sajtóeseményen a természeti katasztrófák elleni biztosítási alap (PAID) vezérigazgatója.

Székelyhon

2026. március 04., 19:242026. március 04., 19:24

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nicoleta Radu emlékeztetett, hogy a kötelező biztosítás a földrengések, földcsuszamlások és árvizek okozta károk ellen nyújt védelmet. Aggasztónak nevezte, hogy

a romániai lakások hár
omnegyede semmilyen pénzügyi fedezettel nem rendelkezik ilyen események esetére.

Hirdetés

„Ezért továbbra is felhívjuk a polgárok és hatóságok figyelmét arra, hogy ezt a kockázatot mindannyiunknak figyelembe kell vennünk” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.

A PAID vezérigazgatója szerint az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az egyéni kockázat és az egyéni felelősség áthárítható a közösségre, de ez szerinte nincs így, különösen a jelenlegi geopolitikai és gazdasági válságok körülményei között.

Nicoleta Radu példaként említette a Galac és Vaslui megyében történt árvizeket, amelyek mintegy 7000 lakást érintettek, közülük azonban csupán körülbelül 500 volt biztosítva.

Hasonló volt a helyzet szerinte Suceava és Neamț megyében is, ahol több mint 600 lakás rongálódott meg, de csak 100-120 esetben tudtak kártérítést fizetni.

Ennek pedig az az oka, hogy a térség lakói soha nem gondoltak arra, hogy árvízveszélyes területen élnek, és soha nem gondolták, hogy védekezniük kellene az ilyen események ellen” – magyarázta.

A PAID vezetője hangsúlyozta, hogy Románia különösen ki van téve a földrengések, földcsuszamlások és árvizek kockázatának, ezért szerinte fontos lenne, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson az ingatlanok biztosítására.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán

Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Hirdetés
2026. március 04., szerda

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek

Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
2026. március 04., szerda

RMDSZ: elsőbbséget kapnak a magyar nyelven írt tankönyvek
2026. március 04., szerda

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter

Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
2026. március 04., szerda

Alapfokon négy év letöldendőt kapott az AFIR elnöke, volt mezőgazdasági miniszter
2026. március 04., szerda

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában

Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
2026. március 04., szerda

Hét év alatt több mint felére csökkent a közúti balesetek száma Romániában
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről

Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
2026. március 04., szerda

Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről
2026. március 04., szerda

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót

Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
2026. március 04., szerda

Cserbenhagyásos gázolással gyanúsítanak egy szuperligás labdarúgót, nyilvánosságra hozták a balesetről készült videót
2026. március 04., szerda

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent

Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
2026. március 04., szerda

Rekordévet zárt az európai turizmus, a Romániában eltöltött vendégéjszakák száma csökkent
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből

Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.

Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből
Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből
2026. március 04., szerda

Egyiptomon keresztül menekítenek haza mintegy 170 román állampolgárt Izraelből
2026. március 04., szerda

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját

A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
2026. március 04., szerda

Bíróság elé állították a csenei gyilkosság két kiskorú vádlottját
2026. március 04., szerda

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból

Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
2026. március 04., szerda

Két repülőjárat indul Bukarestbe Dubajból
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!