A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen

Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki egy szerdai sajtóeseményen a természeti katasztrófák elleni biztosítási alap (PAID) vezérigazgatója.
Nicoleta Radu emlékeztetett, hogy a kötelező biztosítás a földrengések, földcsuszamlások és árvizek okozta károk ellen nyújt védelmet. Aggasztónak nevezte, hogy
„Ezért továbbra is felhívjuk a polgárok és hatóságok figyelmét arra, hogy ezt a kockázatot mindannyiunknak figyelembe kell vennünk” – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint.
A PAID vezérigazgatója szerint az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az egyéni kockázat és az egyéni felelősség áthárítható a közösségre, de ez szerinte nincs így, különösen a jelenlegi geopolitikai és gazdasági válságok körülményei között.
Hasonló volt a helyzet szerinte Suceava és Neamț megyében is, ahol több mint 600 lakás rongálódott meg, de csak 100-120 esetben tudtak kártérítést fizetni.
Ennek pedig az az oka, hogy a térség lakói soha nem gondoltak arra, hogy árvízveszélyes területen élnek, és soha nem gondolták, hogy védekezniük kellene az ilyen események ellen” – magyarázta.
A PAID vezetője hangsúlyozta, hogy Románia különösen ki van téve a földrengések, földcsuszamlások és árvizek kockázatának, ezért szerinte fontos lenne, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson az ingatlanok biztosítására.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
Bukarest második kerületi ügyészsége kéri a bíróságtól K. K. labdarúgó előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint elütött egy nőt egy gyalogátkelőhelyen, majd elhagyta a baleset helyszínét.
Rekordévet zárt az Európai Unió turizmusa 2025-ben – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból. A Romániában eltöltött vendégéjszakák száma viszont csökkent.
Repatriáló járat indul szerdán Egyiptomból Romániába, 174 utassal a fedélzetén – nyilatkozta szerdán a román külügyminisztérium szóvivője.
A Temes megyei ügyészség szerdán bíróság elé állította a csenei gyilkosság két kiskorú gyanúsítottját – írja az Agerpres.
Két járatot indít Dubajból Bukarestbe szerda este és éjszaka a FlyDubai légitársaság – közölte a külügyminisztérium.
