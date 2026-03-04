A romániai lakások háromnegyede nincs biztosítva természeti katasztrófák ellen

A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki egy szerdai sajtóeseményen a természeti katasztrófák elleni biztosítási alap (PAID) vezérigazgatója.

Nicoleta Radu emlékeztetett, hogy a kötelező biztosítás a földrengések, földcsuszamlások és árvizek okozta károk ellen nyújt védelmet. Aggasztónak nevezte, hogy

a romániai lakások hár

omnegyede semmilyen pénzügyi fedezettel nem rendelkezik ilyen események esetére.

„Ezért továbbra is felhívjuk a polgárok és hatóságok figyelmét arra, hogy ezt a kockázatot mindannyiunknak figyelembe kell vennünk" – jelentette ki az Agerpres szemléje szerint. A PAID vezérigazgatója szerint az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az egyéni kockázat és az egyéni felelősség áthárítható a közösségre, de ez szerinte nincs így, különösen a jelenlegi geopolitikai és gazdasági válságok körülményei között.

Nicoleta Radu példaként említette a Galac és Vaslui megyében történt árvizeket, amelyek mintegy 7000 lakást érintettek, közülük azonban csupán körülbelül 500 volt biztosítva.