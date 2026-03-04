Csökkentik a helyi adókat Kézdivásárhelyen

Miután a kormány erre lehetőséget biztosított, Kézdivásárhelyen jelentős mértékben csökkentik a helyi adókat. Az erre vonatkozó határozattervezetet a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes tanácsülésen terjesztik elő.

A 2026. évi 9-es számú sürgősségi kormányrendelet lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az adók értékének újratárgyalására, bizonyos feltételek mellett. Tekintettel arra, hogy a törvény előírása szerint a határozattervezet elfogadása előtt azt legalább tíz nappal nyilvánosságra kell hozni, Kézdivásárhely önkormányzata már közzé is tette. Bokor Tibor polgármester a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes rendkívüli tanácsülésen terjeszti a képviselő-testület elé.

Az elöljárótól megtudtuk, mivel az ingatlanadót eddig is minimális szinten tartották, az nem módosítható, viszont a sürgősségi kormányrendelet lehetőséget biztosít, hogy bizonyos személyek kedvezményekben részesüljenek. Ezért:

a súlyos fogyatékkal élő személyek az ingatlan- és autóadóra 50 százalékos kedvezményt kapnak (a 2000 köbcenti alatti járművekre vonatkozólag);

a fokozott fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek;

minden kézdivásárhelyi adófizető lakos, aki 100 évnél idősebb ingatlan tulajdonosa, 25 százalék kedvezményt kap, az 50 és 100 éves lakások esetében ez a kedvezmény 15 százalék lesz.

Jelentős csökkenés lesz az autók esetében is. „Itt