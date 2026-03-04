Csökkentik a helyi adókat Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhely képviselő-testülete is élni kíván a törvény adta új lehetőséggel
Fotó: Kocsis Károly
Miután a kormány erre lehetőséget biztosított, Kézdivásárhelyen jelentős mértékben csökkentik a helyi adókat. Az erre vonatkozó határozattervezetet a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes tanácsülésen terjesztik elő.
A 2026. évi 9-es számú sürgősségi kormányrendelet lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak az adók értékének újratárgyalására, bizonyos feltételek mellett. Tekintettel arra, hogy a törvény előírása szerint a határozattervezet elfogadása előtt azt legalább tíz nappal nyilvánosságra kell hozni, Kézdivásárhely önkormányzata már közzé is tette. Bokor Tibor polgármester a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes rendkívüli tanácsülésen terjeszti a képviselő-testület elé.
Az elöljárótól megtudtuk, mivel az ingatlanadót eddig is minimális szinten tartották, az nem módosítható, viszont a sürgősségi kormányrendelet lehetőséget biztosít, hogy bizonyos személyek kedvezményekben részesüljenek. Ezért:
a súlyos fogyatékkal élő személyek az ingatlan- és autóadóra 50 százalékos kedvezményt kapnak (a 2000 köbcenti alatti járművekre vonatkozólag);
a fokozott fogyatékkal élők 25 százalékos kedvezményben részesülnek;
minden kézdivásárhelyi adófizető lakos, aki 100 évnél idősebb ingatlan tulajdonosa, 25 százalék kedvezményt kap, az 50 és 100 éves lakások esetében ez a kedvezmény 15 százalék lesz.
Jelentős csökkenés lesz az autók esetében is. „Itt
ami a nagyobb, azaz a 2500 köbcenti fölötti járművek esetében jelentős kedvezményt biztosít.”
Jogi személyek esetében a helyi tanács eleve nem módosította lényegesen az adókat, csak a kötelező inflációs rátával, tehát 5,6 százalékkal. „De miután a sürgősségi kormányrendelet lehetőséget biztosít a kiegészítő együtthatók módosítására, úgy gondolom, ebben a nehéz gazdasági helyzetben fontos a jogi személyek terheit is csökkenteni. Ezért
Ennek eredményeként a rezidenciális épületekre 16 százalékkal, a nem rezidenciális épületek esetében 26,5 százalékkal fognak csökkenni az adók.”
Bokor Tibor elmondta, figyelembe véve az ingatlanadók 80 százalékos növekedését, a fogyatékkal élők esetében a sürgősségi rendelet által biztosított kedvezményt túl alacsonynak tekinti, ezért egy kiegészítő határozatot javasol. Ennek értelmében
a súlyos fogyatékkal élők esetében az önkormányzat 500 lej értékig vállalja át az adóterhet;
a fokozott fogyatékkal élők esetében pedig 250 lej értékig.
„Ezt a javaslatot azért terjesztem elő, mert nem tartom igazságosnak, hogy az eddig teljes adómentességet élvező fogyatékkal élő személyek idéntől elveszítették ezt a kedvezményt” – fogalmazott az elöljáró.
A kézdivásárhelyi önkormányzat oldalán közzéteszik azokat a lépéseket, amelyeket a fogyatékkal élő személyeknek kell megtenniük a kedvezmény igénylése érdekében.
Akik már befizették az adót, kérhetnek visszatérítést, vagy annyival kevesebbet kell majd befizetniük a jövő évben. Akik a törvény által előírt, március 31-ig érvényben lévő tízszázalékos kedvezményt is igénybe szeretnék venni, március 16-tól törleszthetik az adójukat.
