Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Fotó: Kocsis Károly
Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete. Noha eredetileg nem szerepelt az elfogadott napirendi pontok között, különfélék címszó alatt újra vitát szült a decemberben megszavazott helyi adók kérdése.
2026. január 22., 20:572026. január 22., 20:57
A tanácsülés elején jó hírt jelentett be Bokor Tibor polgármester: a Regionális Operatív Programhoz benyújtásra készen áll egy 5,12 millió lejes pályázatuk, aminek mintegy 20 százalékát önrészként kell felvállalnia a városnak. Ez a főtér déli részének teljes felújítását célozza a Székely Katonaneveldétől a posta épületéig. A testületnek a dokumentáció technikai paramétereire kellett rábólintania, amit meg is tett.
Ugyanígy egyhangú kézfelemeléssel hagytak jóvá több övezeti városrendészeti tervet, többek között a város magját jelentő műemlékvédelmi övezetre vonatkozót is, ami azt eredményezi, hogy mostantól az itt lakók is folyamodhatnak építkezési vagy felújítási engedélyhez.
Néhány év múlva akár így is kinézhet Kézdivásárhely főterének egy része
Fotó: BIA/Gál Zoltán – látványterv
Úgyszintén jóváhagyták az Ipari Parkok Kft. törvényes könyvvizsgálójának kilétét, valamint a polgármesteri hivatal szakapparátusának szervezeti felépítését és létszámjegyzékét.
Az utóbbi 256 állást lát előre, amibe 130 beteggondozó is beletartozik. Magának a városházának 126 alkalmazottja lehetne, köztük 64 köztisztviselő és 60 szerződéses viszonnyal rendelkező, ebből jelenleg csak 41, illetve 38 állás van betöltve, tehát a polgármesteri hivatalnál – a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül – összesen 79-en dolgoznak – magyarázta a városvezető.
Bokor Tibor polgármester újra elmondta, Kézdivásárhelyen a lehető legalacsonyabban tartották a helyi adók szintjét
Fotó: Kocsis Károly
Bokor Tibor újfent nyomatékosította, Kézdivásárhelyen a törvény által megengedett lehető legkisebb adókulcsot alkalmazták, és bár
Ismételten felhívta a figyelmet arra is, milyen káros következményekkel járt volna, ha a helyi tanács nem a törvénynek megfelelően döntött volna.
A kormány „retorziója” folytán „az önkormányzat nem tudná törleszteni a gáz- és villanyszámlákat, a fizetésekről nem is beszélve, be kellett volna zárni a bölcsődéket, a kórházat, a jégpályát, a művelődési központot, magyarán
– fogalmazott az elöljáró. „Tudom, hogy ez egy népszerűtlen döntés, amit ránk kényszerítettek, és amihez nekünk, polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek nem sok közünk van, de aki közszereplésre adta a fejét, számoljon azzal, hogy néha szidják is” – tette hozzá.
A tanácsülésen kisebb vita alakult ki annak értelmezésében, hogy be kell-e tartani a törvényeket, illetve milyen mértékben hibás azok meghozatalában az RMDSZ és az EMSZ. Végül az utóbbi képviselője, Ilyés Botond vonta le a végkövetkeztetést, miszerint
Párttársa, Balázs Attila belebegtette, valószínűleg Kézdivásárhelyen is lesz egy sepsiszentgyörgyihez hasonló tüntetés, „de nem a polgármester és nem a helyi tanács, hanem a törvény ellen irányul”.
Az EMSZ képviselői tüntetést kezdeményeznek
Fotó: Kocsis Károly
Bokor Tibor ezt azzal nyugtázta, hogy ez esetben ildomosabb lenne a prefektúra előtt tartani.
Balázs Attila később a közösségi oldalán jelentette be: benyújtotta a kérést a tüntetés megszervezésére, amit január 26-án, hétfőn 17 órától terveznek megtartani a Gábor Áron téren.
