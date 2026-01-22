Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete. Noha eredetileg nem szerepelt az elfogadott napirendi pontok között, különfélék címszó alatt újra vitát szült a decemberben megszavazott helyi adók kérdése.

A tanácsülés elején jó hírt jelentett be Bokor Tibor polgármester: a Regionális Operatív Programhoz benyújtásra készen áll egy 5,12 millió lejes pályázatuk, aminek mintegy 20 százalékát önrészként kell felvállalnia a városnak. Ez a főtér déli részének teljes felújítását célozza a Székely Katonaneveldétől a posta épületéig. A testületnek a dokumentáció technikai paramétereire kellett rábólintania, amit meg is tett. Ugyanígy egyhangú kézfelemeléssel hagytak jóvá több övezeti városrendészeti tervet, többek között a város magját jelentő műemlékvédelmi övezetre vonatkozót is, ami azt eredményezi, hogy mostantól az itt lakók is folyamodhatnak építkezési vagy felújítási engedélyhez.

Néhány év múlva akár így is kinézhet Kézdivásárhely főterének egy része Fotó: BIA/Gál Zoltán – látványterv

Úgyszintén jóváhagyták az Ipari Parkok Kft. törvényes könyvvizsgálójának kilétét, valamint a polgármesteri hivatal szakapparátusának szervezeti felépítését és létszámjegyzékét. Az utóbbi 256 állást lát előre, amibe 130 beteggondozó is beletartozik. Magának a városházának 126 alkalmazottja lehetne, köztük 64 köztisztviselő és 60 szerződéses viszonnyal rendelkező, ebből jelenleg csak 41, illetve 38 állás van betöltve, tehát a polgármesteri hivatalnál – a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül – összesen 79-en dolgoznak – magyarázta a városvezető.

Bokor Tibor polgármester újra elmondta, Kézdivásárhelyen a lehető legalacsonyabban tartották a helyi adók szintjét Fotó: Kocsis Károly

Bokor Tibor újfent nyomatékosította, Kézdivásárhelyen a törvény által megengedett lehető legkisebb adókulcsot alkalmazták, és bár

a helyi tanácsnak lehetősége lett volna akár meg is kétszerezni a helyi adókat, egyetlen százalékkal sem növelte az előírt alsó küszöböt.

Ismételten felhívta a figyelmet arra is, milyen káros következményekkel járt volna, ha a helyi tanács nem a törvénynek megfelelően döntött volna. A kormány „retorziója" folytán „az önkormányzat nem tudná törleszteni a gáz- és villanyszámlákat, a fizetésekről nem is beszélve, be kellett volna zárni a bölcsődéket, a kórházat, a jégpályát, a művelődési központot, magyarán

lebénult volna a város, és nem hiszem, hogy a tanácsosok közül bárki is ezt akarná, amennyiben alaposan végiggondolja a lehetőségeket”

– fogalmazott az elöljáró. „Tudom, hogy ez egy népszerűtlen döntés, amit ránk kényszerítettek, és amihez nekünk, polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek nem sok közünk van, de aki közszereplésre adta a fejét, számoljon azzal, hogy néha szidják is” – tette hozzá. Mindenkit átvertek! A tanácsülésen kisebb vita alakult ki annak értelmezésében, hogy be kell-e tartani a törvényeket, illetve milyen mértékben hibás azok meghozatalában az RMDSZ és az EMSZ. Végül az utóbbi képviselője, Ilyés Botond vonta le a végkövetkeztetést, miszerint

a ti vezetőitek is átvertek titeket, és a mieink is bennünket.

Párttársa, Balázs Attila belebegtette, valószínűleg Kézdivásárhelyen is lesz egy sepsiszentgyörgyihez hasonló tüntetés, „de nem a polgármester és nem a helyi tanács, hanem a törvény ellen irányul”.

Az EMSZ képviselői tüntetést kezdeményeznek Fotó: Kocsis Károly

Bokor Tibor ezt azzal nyugtázta, hogy ez esetben ildomosabb lenne a prefektúra előtt tartani.

Frissítés Balázs Attila később a közösségi oldalán jelentette be: benyújtotta a kérést a tüntetés megszervezésére, amit január 26-án, hétfőn 17 órától terveznek megtartani a Gábor Áron téren.