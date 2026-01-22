Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kézdivásárhelyen is tüntetést szerveznek a magas adók ellen

Egyelőre a főtér déli részét célozza a benyújtandó pályázat

Egyelőre a főtér déli részét célozza a benyújtandó pályázat

Fotó: Kocsis Károly

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az év első ülését tartotta csütörtökön Kézdivásárhely önkormányzati képviselő-testülete. Noha eredetileg nem szerepelt az elfogadott napirendi pontok között, különfélék címszó alatt újra vitát szült a decemberben megszavazott helyi adók kérdése.

Kocsis Károly

2026. január 22., 20:572026. január 22., 20:57

2026. január 22., 20:582026. január 22., 20:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tanácsülés elején jó hírt jelentett be Bokor Tibor polgármester: a Regionális Operatív Programhoz benyújtásra készen áll egy 5,12 millió lejes pályázatuk, aminek mintegy 20 százalékát önrészként kell felvállalnia a városnak. Ez a főtér déli részének teljes felújítását célozza a Székely Katonaneveldétől a posta épületéig. A testületnek a dokumentáció technikai paramétereire kellett rábólintania, amit meg is tett.

Ugyanígy egyhangú kézfelemeléssel hagytak jóvá több övezeti városrendészeti tervet, többek között a város magját jelentő műemlékvédelmi övezetre vonatkozót is, ami azt eredményezi, hogy mostantól az itt lakók is folyamodhatnak építkezési vagy felújítási engedélyhez.

Pár év múlva akár így is kinézhet Kézdivásárhely főterének egy része Galéria

Néhány év múlva akár így is kinézhet Kézdivásárhely főterének egy része

Fotó: BIA/Gál Zoltán – látványterv

Úgyszintén jóváhagyták az Ipari Parkok Kft. törvényes könyvvizsgálójának kilétét, valamint a polgármesteri hivatal szakapparátusának szervezeti felépítését és létszámjegyzékét.

Az utóbbi 256 állást lát előre, amibe 130 beteggondozó is beletartozik. Magának a városházának 126 alkalmazottja lehetne, köztük 64 köztisztviselő és 60 szerződéses viszonnyal rendelkező, ebből jelenleg csak 41, illetve 38 állás van betöltve, tehát a polgármesteri hivatalnál – a polgármesteren és az alpolgármesteren kívül – összesen 79-en dolgoznak – magyarázta a városvezető.

Bokor Tibor polgármester újra elmondta, Kézdivásárhelyen a lehető legalacsonyabban tartották a helyi adók szintjét Galéria

Bokor Tibor polgármester újra elmondta, Kézdivásárhelyen a lehető legalacsonyabban tartották a helyi adók szintjét

Fotó: Kocsis Károly

Bokor Tibor újfent nyomatékosította, Kézdivásárhelyen a törvény által megengedett lehető legkisebb adókulcsot alkalmazták, és bár

a helyi tanácsnak lehetősége lett volna akár meg is kétszerezni a helyi adókat, egyetlen százalékkal sem növelte az előírt alsó küszöböt.

Ismételten felhívta a figyelmet arra is, milyen káros következményekkel járt volna, ha a helyi tanács nem a törvénynek megfelelően döntött volna.

Hirdetés

A kormány „retorziója” folytán „az önkormányzat nem tudná törleszteni a gáz- és villanyszámlákat, a fizetésekről nem is beszélve, be kellett volna zárni a bölcsődéket, a kórházat, a jégpályát, a művelődési központot, magyarán

Idézet
lebénult volna a város, és nem hiszem, hogy a tanácsosok közül bárki is ezt akarná, amennyiben alaposan végiggondolja a lehetőségeket”

– fogalmazott az elöljáró. „Tudom, hogy ez egy népszerűtlen döntés, amit ránk kényszerítettek, és amihez nekünk, polgármestereknek és önkormányzati képviselőknek nem sok közünk van, de aki közszereplésre adta a fejét, számoljon azzal, hogy néha szidják is” – tette hozzá.

Mindenkit átvertek!

A tanácsülésen kisebb vita alakult ki annak értelmezésében, hogy be kell-e tartani a törvényeket, illetve milyen mértékben hibás azok meghozatalában az RMDSZ és az EMSZ. Végül az utóbbi képviselője, Ilyés Botond vonta le a végkövetkeztetést, miszerint

Idézet
a ti vezetőitek is átvertek titeket, és a mieink is bennünket.

Párttársa, Balázs Attila belebegtette, valószínűleg Kézdivásárhelyen is lesz egy sepsiszentgyörgyihez hasonló tüntetés, „de nem a polgármester és nem a helyi tanács, hanem a törvény ellen irányul”.

Az EMSZ képviselői felkérettek, közvetítsék a párt elnökhelyettesének a városra vonatkozó pontos adatokat Galéria

Az EMSZ képviselői tüntetést kezdeményeznek

Fotó: Kocsis Károly

Bokor Tibor ezt azzal nyugtázta, hogy ez esetben ildomosabb lenne a prefektúra előtt tartani.

Frissítés

Balázs Attila később a közösségi oldalán jelentette be: benyújtotta a kérést a tüntetés megszervezésére, amit január 26-án, hétfőn 17 órától terveznek megtartani a Gábor Áron téren.

korábban írtuk

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket
Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön: körbevették a polgármestert és nekiszegezték a kérdéseket

Több százan gyűltek össze Sepsiszentgyörgy főterén a hétfői békés megmozdulásra. A tiltakozók a városvezetésnek üzentek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével, és követelik a drágítások felülvizsgálatát.

korábban írtuk

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Háromszék Kézdivásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyhon

Fizetés vagy nyugdíj? – 85 százalékos megvonást vezetne be a kormány
Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Székelyhon

Székelyföldi tudóst választott tagjává a Magyar Tudományos Akadémia
Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Székely Sport

Saját nevelésű játékosától kapott gólt, vereséggel indította az edzőtábort a Sepsi OSK
Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Krónika

Antal Árpád visszavonulót fúj: átdolgozzák az adópolitikát, a különbözetet visszaadják
Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Székely Sport

Visszatér a magyar válogatottba Sofron István, öt GYHK-játékost is behívtak
Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Nőileg

Gáll Tímea a Lélekhangban: Jó döntés volt! (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét

A magyar kultúra napján Háromszék is ünnepelt: a megye könyvtárában felcsendült a nemzeti himnusz, valamint díjjal tüntették ki a térség két kiemelkedő képzőművészét. A díszes eseményen negyven közművelődési szakember is oklevélben részesült.

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
2026. január 22., csütörtök

Emberek, akik gazdagítják, alakítják, inspirálják Erdély kulturális erőterét
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön

A vonatkozó törvény adta keretek között a legalacsonyabb szintre csökkentik Sepsiszentgyörgyön a helyi adókat – jelentette be a város polgármestere csütörtökön. A márciusra tervezett népszavazásról pedig lemondanak.

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Népszavazás helyett adócsökkentés Sepsiszentgyörgyön
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat

Hajnali beavatkozásra riasztották a tűzoltókat a Kovászna megyei Miklósvárra, ahol egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra.

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Leégett egy ház tetőszerkezete Miklósváron, több órán át oltották a lángokat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat

Idén is kiosztja a 2013-ban alapított Háromszék kultúrájáért díjakat Kovászna Megye Tanácsa és a és Kovászna Megyei Művelődési Központ. A magyar kultúra napja alkalmából ezúttal két képzőművész részesül elismerésben.

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
2026. január 22., csütörtök

Képzőművészek kapják a Háromszék kultúrájáért díjat
Hirdetés
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték

Előzetes letartóztatásba került az a Hunyad megyei férfi, aki megszegte a távoltartási végzést Kovászna megyében. A férfi november óta elektronikus megfigyelés alatt állt, miután megfenyegette Háromszéken élő volt élettársát, hogy rágyújtja a házát.

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 21., szerda

Letépte dühében az elektronikus nyomkövetőt – előzetes letartóztatásba helyezték
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon

Fontos bejelentés hangzott el a keddi sepsiszentgyörgyi lakossági fórumon: márciusban népszavazással dönthetnek a lakók arról, hogy milyen város adópolitikáját szeretnék követni.

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Szemtől szemben a polgármesterrel az adóügyi lakossági fórumon
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is

Kézdivásárhelyen is elérhető lesz a helyi önkormányzat és a Diakónia Alapítvány által közösen működtetett Gondosóra program, amelynek használói szükség esetén egyetlen gombnyomással segítséget kérhetnek az éjjel-nappal elérhető diszpécserszolgálaton.

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
2026. január 20., kedd

Segítség gombnyomásra: gondosóra Kézdivásárhelyen is
Hirdetés
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen

A Lidl másfél évtizeddel ezelőtt húzta fel első üzletét Kézdivásárhelyen. Nemrég hozzáfogtak egy új szupermarket megépítéséhez, elvileg egy év leforgása alatt be is fejezik, de nem tervezik mindkettőt megtartani.

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Új áruház épül Kézdivásárhelyen
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam

Aláírásgyűjtést indított a sepsiszentgyörgyi adók túlzott megemelése miatt az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A kisebbik romániai magyar párt tagjai felrótták az államnak, hogy miközben évek óta sorjázza követeléseit, a kifizetésekkel hátralékban van.

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 20., kedd

Adóemelés: az Erdélyi Magyar Szövetség szerint is túllőtt a célon az állam
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó

Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
2026. január 19., hétfő

Üzentek a tiltakozók a sepsiszentgyörgyi városvezetésnek: nem értenek egyet a helyi adók emelésével – videó
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!