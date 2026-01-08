Adóemelés: mi történik, ha a képviselő-testület nem szavazza meg?

A címben megfogalmazott kérdés költőinek tűnhet, pedig van rá precedens. Sőt, néhány kézdivásárhelyi tanácsos nemhogy nem szavazta meg a Bukarest által előírt adóemelést, hanem még kérkedik is vele. Holott nem kellene – mondja a város polgármestere.

Kézdivásárhely képviselő-testülete a múlt év végén tartott ülésén fogadta el a 2025/239-es törvényben előírt, a helyi adókat és illetékeket célzó változtatást. Az Erdélyi Magyar Szövetséget (EMSZ) képviselő három tanácsos azonban a határozat ellen szavazott, ami egyrészt azért fura, mert a vita során megfogalmazott módosító indítványaikat a többség elfogadta, és belekerültek a végső változatba – a végén aztán mégsem bólintottak rá az adóemelésre.

„Az EMSZ helyi képviselői nem szavazták meg az adóemelést, mert nem értettek egyet azzal, és joguk volt megtenni, ahogy az RMDSZ-nek is joga lett volna” – írta egyikük.

„Máshol leszavazták. Kézdivásárhelyen az RMDSZ megszavazta” – tette hozzá a tanári végzettséggel rendelkező társa, és a Monitorul de Vrancea cikkére hivatkozott, miszerint a szomszédos megye Vidra községének a helyi testületben többséget képező PNL-s, AUR-os és Forța Dreptei-es tanácsosai nem szavazták meg az adóemelést. Az más kérdés, hogy az ottani polgármester azon nyomban felhívta a figyelmet az ezzel járó következményekre, és a renitens testület előbb-utóbb jobb belátásra tér.

Lebénulhat a város működése

Mi történt volna, ha a kézdivásárhelyi tanács RMDSZ-es frakciója sem szavazza meg a Bukarest által előírt adószintemelést? – tettük fel a kérdést Bokor Tibor polgármesternek. A 2025/239-es jogszabály nem opcionális jellegű, hanem törvényerővel bír – szögezte le lapunknak az elöljáró.

A parlament tulajdonképpen nem adót emelt, hanem jelentősen megnövelte többek között az ingatlanok négyzetméterre számolt értékét (1490 lejről 2677 lejre), és ezt az ugyancsak előírt 0,1 százalékos kulccsal, továbbá egyéb (pl. fekvés szerint megállapított) átszámítási együtthatókkal beszorozva jön ki az adó értéke – magyarázta a polgármester. Ezt a helyi tanácsnak – ugyancsak a vonatkozó jogszabály értelmében – lehetősége lett volna további 1–100 százalékkal megemelni, de Kézdivásárhelyen nem éltek ezzel az opcióval, itt csak az éves inflációt lefödő 5,6 százalékot tették rá.