Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Farkas Orsolya 2026. január 05., 18:002026. január 05., 18:00

Kézdivásárhelyen január 12-től lehet befizetni a helyi adót, aki március 31-ig megteszi, 10 százalékos kedvezményben részesül – közölte a városháza. A helyi adókat csak a kormány által előírt mértékben emelte a helyi tanács, illetve az 5,6 százalékos éves inflációs rátával kiigazítva. korábban írtuk A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni. Itt azonban némi magyarázatot mindenképp hozzá kell fűznünk:

a „kormány által előírt mérték” tulajdonképpen hatalmas emelést jelent, ugyanis jelentősen megemelkedtek 2026-ra az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók országszerte.

Mint ismert, 2025. december 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így idéntől már ezek alapján kell számolni mindenhol, így Kézdivásárhelyen is.

A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat.

Adófizetés Sepsiszentgyörgyön: jövő héttől A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal közpénzügyi igazgatóságának tájékoztatása szerint a megyeszékhelyen is jövő héttől lehet törleszteni az adókat, részletekkel később szolgál a városháza. Akárcsak az előző években, mindazon magán- és jogi személyek, akik március 31-ig befizetik a teljes évi ingatlan-, terület- és gépjármű-adójukat, 9 százalékos kedvezményben részesülnek, amennyiben a befizetés napján nem szerepelnek semmilyen adóhátralékkal az adóhivatal nyilvántartásában.

A helyi adók befizetési határideje március 31-e az első félévre, illetve szeptember 30-a a második félévre.