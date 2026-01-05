A helyi adók befizetési határideje március 31-e az első félévre, illetve szeptember 30-a a második félévre
Fotó: Tuchiluș Alex
Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.
Kézdivásárhelyen január 12-től lehet befizetni a helyi adót, aki március 31-ig megteszi, 10 százalékos kedvezményben részesül – közölte a városháza. A helyi adókat csak a kormány által előírt mértékben emelte a helyi tanács, illetve az 5,6 százalékos éves inflációs rátával kiigazítva.
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
Itt azonban némi magyarázatot mindenképp hozzá kell fűznünk:
Mint ismert, 2025. december 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így idéntől már ezek alapján kell számolni mindenhol, így Kézdivásárhelyen is.
A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal közpénzügyi igazgatóságának tájékoztatása szerint a megyeszékhelyen is jövő héttől lehet törleszteni az adókat, részletekkel később szolgál a városháza. Akárcsak az előző években, mindazon magán- és jogi személyek, akik március 31-ig befizetik a teljes évi ingatlan-, terület- és gépjármű-adójukat, 9 százalékos kedvezményben részesülnek, amennyiben a befizetés napján nem szerepelnek semmilyen adóhátralékkal az adóhivatal nyilvántartásában.
Az igazgatóságon kérdésünkre azt is elmondták: a sepsiszentgyörgyiek mintegy 90 százaléka tett eleget adózási kötelezettségének 2025-ben. A tapasztalatok szerint a nagy többség él a kedvezmény lehetőségével, és még március vége előtt törleszti egész évi adóját.
Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 2. szám alatti pénztárban, Kézdivásárhelyen a polgármesteri hivatal székhelyén lehet befizetni az adót. Az adókra és illetékekre rálátást biztosít az Országos Elektronikus Fizetési Rendszer (ghiseul.ro), amelyen keresztül online befizetésre is lehetőség van.
