Jövő héttől lehet befizetni a megemelt adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön

A helyi adók befizetési határideje március 31-e az első félévre, illetve szeptember 30-a a második félévre • Fotó: Tuchiluș Alex

A helyi adók befizetési határideje március 31-e az első félévre, illetve szeptember 30-a a második félévre

Fotó: Tuchiluș Alex

Leghamarabb január 12-től lesz lehetőség törleszteni a helyi adókat Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Akik március végéig eleget tesznek az éves adókötelezettségüknek, kedvezményben részesülnek.

Farkas Orsolya

2026. január 05., 18:002026. január 05., 18:00

Kézdivásárhelyen január 12-től lehet befizetni a helyi adót, aki március 31-ig megteszi, 10 százalékos kedvezményben részesül – közölte a városháza. A helyi adókat csak a kormány által előírt mértékben emelte a helyi tanács, illetve az 5,6 százalékos éves inflációs rátával kiigazítva.

korábban írtuk

A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést
A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntés utáni tájékoztatón a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

Itt azonban némi magyarázatot mindenképp hozzá kell fűznünk:

a „kormány által előírt mérték” tulajdonképpen hatalmas emelést jelent, ugyanis jelentősen megemelkedtek 2026-ra az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadók országszerte.

Mint ismert, 2025. december 17-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben a 239/2025-ös törvény, amely jelentősen megemelte az épület-, mezőgazdasági terület- és gépjárműadókat Romániában, így idéntől már ezek alapján kell számolni mindenhol, így Kézdivásárhelyen is.

A jogszabály ugyanakkor nem engedélyezi, hogy az önkormányzatok csökkentsék az idén érvényben lévő adókulcsokat.

Adófizetés Sepsiszentgyörgyön: jövő héttől

A sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal közpénzügyi igazgatóságának tájékoztatása szerint a megyeszékhelyen is jövő héttől lehet törleszteni az adókat, részletekkel később szolgál a városháza. Akárcsak az előző években, mindazon magán- és jogi személyek, akik március 31-ig befizetik a teljes évi ingatlan-, terület- és gépjármű-adójukat, 9 százalékos kedvezményben részesülnek, amennyiben a befizetés napján nem szerepelnek semmilyen adóhátralékkal az adóhivatal nyilvántartásában.

A helyi adók befizetési határideje március 31-e az első félévre, illetve szeptember 30-a a második félévre.

Az igazgatóságon kérdésünkre azt is elmondták: a sepsiszentgyörgyiek mintegy 90 százaléka tett eleget adózási kötelezettségének 2025-ben. A tapasztalatok szerint a nagy többség él a kedvezmény lehetőségével, és még március vége előtt törleszti egész évi adóját.

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 2. szám alatti pénztárban, Kézdivásárhelyen a polgármesteri hivatal székhelyén lehet befizetni az adót. Az adókra és illetékekre rálátást biztosít az Országos Elektronikus Fizetési Rendszer (ghiseul.ro), amelyen keresztül online befizetésre is lehetőség van.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Kézdivásárhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
