A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntéssel kapcsolatban a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

Farkas Orsolya 2025. december 30., 17:062025. december 30., 17:06

A helyi tanács december 30-i ülésén hagyta jóvá az új helyi adókat és illetékeket, összhangban a kormány által nemrég elfogadott adótörvénykönyv módosításaival. Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatón beszélt ennek a részleteiről. Erre számíthatnak az adófizetők A városvezető elmondása szerint az elmúlt 10-15 évhez hasonlóan az önkormányzat 2026-ban is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartja a lakásadót a magánszemélyek ingatlanjai esetében, azonban az értékek növekedni fognak az új adótörvény előírásai szerint – ráadásul nem is kevéssel, hanem legkevesebb 70 százalékkal. A járművek utáni adók értéke azonban a jövő évtől kezdődően nemcsak a hengerűrtartalom, hanem a környezetvédelmi besorolás szerint is fog változni.

Ami az autókat illeti, ott is jelentősen átalakul az adószámítási módszer, mert jövő évtől az az elv érvényesül, hogy a környezetszennyező fizet. Ez azt jelenti, hogy minél idősebb és minél nagyobb a szén-dioxid-kibocsátása egy autónak, annál több adót kell rá fizetni”

– magyarázta. Tekintettel arra, hogy a régi autók esetében jelentősen nő az adó, az önkormányzat szándékában áll, hogy a jövő évi költségvetés elfogadása után újra fellendítsék a helyi roncsautóprogramot, így a városlakóknak lehetőségük lesz megszabadulni az idős járművektől. Hirdetés

Antal Árpád szerint egy átlagos család évi 600 lej adót kell fizessen Fotó: Tuchiluș Alex

A jogi személyeket illetően az ingatlanadók változatlanok maradnak, azonban a területek esetében adóemelés lesz érvényben. A helyi cégek továbbra is állami támogatást kérhetnek az önkormányzattól, visszapályázhatják a befizetett adó egy részét. Ezenkívül

továbbra is érvényes lesz a 9 százalékos kedvezmény azok számára, akik március 31. előtt a teljes évre befizetik adókat, illetékeket.

A személygépjárművek esetében pedig az önkormányzat továbbra is megadja a 30 százalékos adókedvezményt a hibrid autókra.

Egy átlagos család nagyjából évi 600 lejt kell fizessen jármű- és ingatlanadóra, szemben a korábbi, megközelítőleg 350 lejes összeggel.

„Sepsiszentgyörgy lakosságának nagy része, körülbelül 70-80 százaléka, abba a kategóriába tartozik, amelynek egy legfeljebb 1600 köbcentiméteres autója és egy 2-3 szobás lakása van. Egy ilyen család jövőre körülbelül 600 lejt fizet majd adóként. Ez havonta nagyjából 50 lejt jelent családonként. Ezért az összegért a családok számos, az önkormányzat által biztosított szolgáltatást kapnak: bölcsőde, óvoda, iskola, közvilágítás, köztisztaság, kulturális és szabadidős intézmények, és így tovább” – fejtette ki az elöljáró. Ezzel szemben érvágásnak nevezte a polgármester azt, hogy

a kormány adóügyi szabályozása okán a különböző fogyatékkal élő személyek elvesztették az eddigi adókedvezményeket.

Mint mondta, az önkormányzat ezen nem tud változtatni, viszont egyéni elbírálást követően lehetőségük lesz sürgősségi segélyt adni, ilyen módon segíteni az érintetteket.

Növekedik a lakásadó, de továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten marad Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád arra is kitért, hogy a kormánynak szándékában áll elvonni az önkormányzatoktól az adóemelésekből származó többletbevételeket. Leszögezte: ezt határozottan ellenzi az RMDSZ, továbbá a Romániai Municípiumok Szövetsége is, és

a következő időszakban komoly politikai vita várható arról, hová fognak kerülni az adók emeléséből befolyó összegek.

Mint mondta, a céljuk az, hogy az összegek legalább fele a helyi önkormányzatoknál maradjon. Kedvezmény a nyugdíjasok számára Bár az új szabályok miatt az önkormányzatnak növelnie kell a helyi adókat, február 1-jétől új kedvezményeket vezetnek be a nyugdíjasok számára, a város ugyanis módosítja a Multi-Trans bérletek jóváhagyási módszertanát. Az autóbusz-bérletek ára jelenleg havi 84 lej.

Február 1-jétől azok, akiknek a nyugdíja legfeljebb 1600 lej, ingyenes bérletet kapnak. Eddig ez a határ 1450 lej volt.

Az autóbusszal közlekedő nyugdíjasoknak kedvezményt biztosítanak februártól Fotó: Tuchiluș Alex