A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

A város kedvezményekkel szeretné ellensúlyozni az adóemeléssel járó terhet
Fotó: Pinti Attila
Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntéssel kapcsolatban a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.
A helyi tanács december 30-i ülésén hagyta jóvá az új helyi adókat és illetékeket, összhangban a kormány által nemrég elfogadott adótörvénykönyv módosításaival. Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatón beszélt ennek a részleteiről.
A városvezető elmondása szerint az elmúlt 10-15 évhez hasonlóan az önkormányzat 2026-ban is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartja a lakásadót a magánszemélyek ingatlanjai esetében, azonban az értékek növekedni fognak az új adótörvény előírásai szerint – ráadásul nem is kevéssel, hanem legkevesebb 70 százalékkal. A járművek utáni adók értéke azonban a jövő évtől kezdődően nemcsak a hengerűrtartalom, hanem a környezetvédelmi besorolás szerint is fog változni.
– magyarázta. Tekintettel arra, hogy a régi autók esetében jelentősen nő az adó, az önkormányzat szándékában áll, hogy a jövő évi költségvetés elfogadása után újra fellendítsék a helyi roncsautóprogramot, így a városlakóknak lehetőségük lesz megszabadulni az idős járművektől.
Antal Árpád szerint egy átlagos család évi 600 lej adót kell fizessen
Fotó: Tuchiluș Alex
A jogi személyeket illetően az ingatlanadók változatlanok maradnak, azonban a területek esetében adóemelés lesz érvényben. A helyi cégek továbbra is állami támogatást kérhetnek az önkormányzattól, visszapályázhatják a befizetett adó egy részét. Ezenkívül
A személygépjárművek esetében pedig az önkormányzat továbbra is megadja a 30 százalékos adókedvezményt a hibrid autókra.
„Sepsiszentgyörgy lakosságának nagy része, körülbelül 70-80 százaléka, abba a kategóriába tartozik, amelynek egy legfeljebb 1600 köbcentiméteres autója és egy 2-3 szobás lakása van. Egy ilyen család jövőre körülbelül 600 lejt fizet majd adóként. Ez havonta nagyjából 50 lejt jelent családonként. Ezért az összegért a családok számos, az önkormányzat által biztosított szolgáltatást kapnak: bölcsőde, óvoda, iskola, közvilágítás, köztisztaság, kulturális és szabadidős intézmények, és így tovább” – fejtette ki az elöljáró.
Ezzel szemben érvágásnak nevezte a polgármester azt, hogy
Mint mondta, az önkormányzat ezen nem tud változtatni, viszont egyéni elbírálást követően lehetőségük lesz sürgősségi segélyt adni, ilyen módon segíteni az érintetteket.
Növekedik a lakásadó, de továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten marad
Fotó: Tuchiluș Alex
Antal Árpád arra is kitért, hogy a kormánynak szándékában áll elvonni az önkormányzatoktól az adóemelésekből származó többletbevételeket. Leszögezte: ezt határozottan ellenzi az RMDSZ, továbbá a Romániai Municípiumok Szövetsége is, és
Mint mondta, a céljuk az, hogy az összegek legalább fele a helyi önkormányzatoknál maradjon.
Bár az új szabályok miatt az önkormányzatnak növelnie kell a helyi adókat, február 1-jétől új kedvezményeket vezetnek be a nyugdíjasok számára, a város ugyanis módosítja a Multi-Trans bérletek jóváhagyási módszertanát. Az autóbusz-bérletek ára jelenleg havi 84 lej.
Az autóbusszal közlekedő nyugdíjasoknak kedvezményt biztosítanak februártól
Fotó: Tuchiluș Alex
Azok, akiknek a nyugdíja 1601 és 2000 lej között van, 75 százalékos kedvezményben részesülnek (vagyis 21 lejt fizetnek), míg akiknek a nyugdíja 2001 és 2400 lej közé esik, 50 százalékos kedvezményt kapnak a Multi-Trans bérlet árából, vagyis számottevően olcsóbban buszozhatnak a városban. A polgármester szerint ezzel szeretnék némileg ellensúlyozni az adóemelések kisnyugdíjasokra háruló többletterheit.
A helyi adókat Székelyföld más városaiban, így Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is megemelték.
Bankkölcsönt vesz fel a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azért, hogy fedezni tudja a Tamási Áron Színház korszerűsítési munkálatait. A helyi tanács soron kívüli ülésen napirendre került a Mikes Kelemen Elméleti Líceum bentlakásának felújítása is.
Ilie Bolojan miniszterelnök és holland hivatali partnere, Dick Schoof kedden meglátogatta az aranyosgyéresi légitámaszpontot, ahol a küldetéseikről és szolgálati körülményeikről tárgyaltak a katonákkal.
Tekintettel a télies időjárásra, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya (DSU) kedden több biztonsági intézkedés betartását tanácsolta a Facebook-oldalán a szélsőséges időjárási körülmények között utazó személyeknek.
A 2026-os hiánycél csak szigorúbb költségvetési fegyelemmel és az adóbeszedés hatékonyságának növelésével érhető el – figyelmeztet kedden közzétett elemzésében a PwC Románia.
Az év első 11 hónapjában 492 tűzeset történt a Romsilva erdőgazdálkodási vállalat által kezelt állami erdőkben, a vállalat keddi közleménye szerint a tüzek okozta kár 2,7 millió lejre tehető.
A kertes házak esetében 70 százalékkal, a tömbházlakásoknál több mint 100 százalékkal több adót kell fizetni Gyergyószentmiklóson 2026-ban. A járműadó is megugrik. Nem helyi döntés ez, hanem egy kormányrendelet kötelező végrehajtásáról van szó.
Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamț–Iași–Ungheni szakaszra – írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az Economedia.ro.
Ismét megközelíthető a turisták számára a Bilea-tó környéke, miután újraindították a viharos szél miatt vasárnap leállított kötélpályás szállítást – nyilatkozták kedden az Agerpresnek a felvonót működtető vállalat alkalmazottai.
Erős szélre és havazásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A hivatásos tűzoltóknak hétfőn országos szinten több mint 1800 bevetésük volt; 1490 esetben sürgősségi orvosi ellátást kellett nyújtaniuk, ugyanakkor 95 tüzet oltottak el, 265 esetben pedig a közösségek és azok tulajdonának védelmében léptek fel.
szóljon hozzá!