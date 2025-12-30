Rovatok
A sepsiszentgyörgyiek is megérzik a drasztikus adóemelést

A város kedvezményekkel szeretné ellensúlyozni az adóemeléssel járó terhet • Fotó: Pinti Attila

A város kedvezményekkel szeretné ellensúlyozni az adóemeléssel járó terhet

Fotó: Pinti Attila

Soron kívüli ülésen döntött a jövő évi adókról és illetékekről a sepsiszentgyörgyi tanács kedden. A döntéssel kapcsolatban a város polgármestere próbálta tompítani a drasztikus adóemelés súlyát – ám attól még a szentgyörgyiek is sokat fognak fizetni.

Farkas Orsolya

2025. december 30., 17:062025. december 30., 17:06

A helyi tanács december 30-i ülésén hagyta jóvá az új helyi adókat és illetékeket, összhangban a kormány által nemrég elfogadott adótörvénykönyv módosításaival. Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatón beszélt ennek a részleteiről.

Erre számíthatnak az adófizetők

A városvezető elmondása szerint az elmúlt 10-15 évhez hasonlóan az önkormányzat 2026-ban is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten tartja a lakásadót a magánszemélyek ingatlanjai esetében, azonban az értékek növekedni fognak az új adótörvény előírásai szerint – ráadásul nem is kevéssel, hanem legkevesebb 70 százalékkal. A járművek utáni adók értéke azonban a jövő évtől kezdődően nemcsak a hengerűrtartalom, hanem a környezetvédelmi besorolás szerint is fog változni.

Idézet
Ami az autókat illeti, ott is jelentősen átalakul az adószámítási módszer, mert jövő évtől az az elv érvényesül, hogy a környezetszennyező fizet. Ez azt jelenti, hogy minél idősebb és minél nagyobb a szén-dioxid-kibocsátása egy autónak, annál több adót kell rá fizetni”

– magyarázta. Tekintettel arra, hogy a régi autók esetében jelentősen nő az adó, az önkormányzat szándékában áll, hogy a jövő évi költségvetés elfogadása után újra fellendítsék a helyi roncsautóprogramot, így a városlakóknak lehetőségük lesz megszabadulni az idős járművektől.

Antal Árpád szerint egy átlagos család évi 600 lej adót kell fizessen • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Antal Árpád szerint egy átlagos család évi 600 lej adót kell fizessen

Fotó: Tuchiluș Alex

A jogi személyeket illetően az ingatlanadók változatlanok maradnak, azonban a területek esetében adóemelés lesz érvényben. A helyi cégek továbbra is állami támogatást kérhetnek az önkormányzattól, visszapályázhatják a befizetett adó egy részét. Ezenkívül

továbbra is érvényes lesz a 9 százalékos kedvezmény azok számára, akik március 31. előtt a teljes évre befizetik adókat, illetékeket.

A személygépjárművek esetében pedig az önkormányzat továbbra is megadja a 30 százalékos adókedvezményt a hibrid autókra.

Egy átlagos család nagyjából évi 600 lejt kell fizessen jármű- és ingatlanadóra, szemben a korábbi, megközelítőleg 350 lejes összeggel.

„Sepsiszentgyörgy lakosságának nagy része, körülbelül 70-80 százaléka, abba a kategóriába tartozik, amelynek egy legfeljebb 1600 köbcentiméteres autója és egy 2-3 szobás lakása van. Egy ilyen család jövőre körülbelül 600 lejt fizet majd adóként. Ez havonta nagyjából 50 lejt jelent családonként. Ezért az összegért a családok számos, az önkormányzat által biztosított szolgáltatást kapnak: bölcsőde, óvoda, iskola, közvilágítás, köztisztaság, kulturális és szabadidős intézmények, és így tovább” – fejtette ki az elöljáró.

Ezzel szemben érvágásnak nevezte a polgármester azt, hogy

a kormány adóügyi szabályozása okán a különböző fogyatékkal élő személyek elvesztették az eddigi adókedvezményeket.

Mint mondta, az önkormányzat ezen nem tud változtatni, viszont egyéni elbírálást követően lehetőségük lesz sürgősségi segélyt adni, ilyen módon segíteni az érintetteket.

Növekedik a lakásadó, de továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten marad • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Növekedik a lakásadó, de továbbra is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten marad

Fotó: Tuchiluș Alex

Antal Árpád arra is kitért, hogy a kormánynak szándékában áll elvonni az önkormányzatoktól az adóemelésekből származó többletbevételeket. Leszögezte: ezt határozottan ellenzi az RMDSZ, továbbá a Romániai Municípiumok Szövetsége is, és

a következő időszakban komoly politikai vita várható arról, hová fognak kerülni az adók emeléséből befolyó összegek.

Mint mondta, a céljuk az, hogy az összegek legalább fele a helyi önkormányzatoknál maradjon.

Kedvezmény a nyugdíjasok számára

Bár az új szabályok miatt az önkormányzatnak növelnie kell a helyi adókat, február 1-jétől új kedvezményeket vezetnek be a nyugdíjasok számára, a város ugyanis módosítja a Multi-Trans bérletek jóváhagyási módszertanát. Az autóbusz-bérletek ára jelenleg havi 84 lej.

Február 1-jétől azok, akiknek a nyugdíja legfeljebb 1600 lej, ingyenes bérletet kapnak. Eddig ez a határ 1450 lej volt.

Az autóbusszal közlekedő nyugdíjasoknak kedvezményt biztosítanak februártól • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az autóbusszal közlekedő nyugdíjasoknak kedvezményt biztosítanak februártól

Fotó: Tuchiluș Alex

Azok, akiknek a nyugdíja 1601 és 2000 lej között van, 75 százalékos kedvezményben részesülnek (vagyis 21 lejt fizetnek), míg akiknek a nyugdíja 2001 és 2400 lej közé esik, 50 százalékos kedvezményt kapnak a Multi-Trans bérlet árából, vagyis számottevően olcsóbban buszozhatnak a városban. A polgármester szerint ezzel szeretnék némileg ellensúlyozni az adóemelések kisnyugdíjasokra háruló többletterheit.

A helyi adókat Székelyföld más városaiban, így Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is megemelték.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
