Drasztikus adóemelés Marosvásárhelyen: megvonják a kedvezményeket a fogyatékkal élőktől

Januártól a lakásokra kivetett adók legalább 79 százalékkal nőnek, de a régi épületek esetében ez elérheti a 150-180 százalékot is. A gépkocsik után fizetendő illeték emelkedése jelentéktelen. Az adóemelés mértékéről a kormány döntött.

A marosvásárhelyi önkormányzat kedden, a decemberi soros ülésén elfogadta a jövő évi helyi adókat és illetékeket. Fontos tudni, hogy

idén kormányhatározattal emelték meg a helyi adókat és illetékeket, szinte semmi mozgásteret nem hagyva az önkormányzatoknak.

Így minden romániai önkormányzatnak kötelező módon életbe kell léptetnie mindezt.

Fotó: Haáz Vince

A lakásadó nagy fog fájni A marosvásárhelyi adóügyi osztály vezetője, Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta, hogy melyek a legfontosabb tudnivalók, a jövő évi adókról és illetékekről. Mint kiemelte, ahogy korábban kormányszinten beharangozták: a lakásadók emelkednek a legnagyobb mértékben.

Minden lakás adója legalább 79 százalékkal növekedik, de a régi építésű lakások esetében ez az érték akár 150-180 százalék is lehet.

Példaként említette, hogy egy 1974-ben épített tömbházlakás esetében,

amelynek tulajdonosa idén 183 lejt fizetett, jövőre 491 lejt fog.

Mind megtudtuk, eddig a régi építésű lakások esetében az eredeti összeget csökkenteni lehetett, a jelenlegi kormányhatározat ezt már nem teszi lehetővé, ezért is nőnek ilyen nagy mértékben az összegek.

A telekadó is átlagosan 66-68 százalékkal nő, annak függvényében, hogy betelek vagy kültelek, mezőgazdasági terület vagy sem.

Ha az autó többet szennyez több adót kell fizetni utána Fotó: Haáz Vince

Az autóadó emelkedése nem számottevő Ami a gépkocsikat illeti, itt bevezették, hogy évi 40 lejes adót kell fizessenek az elektromos autók tulajdonosai, akik eddig mentesültek az adók alól. A hibrid autókra is adót kell jövőtől fizetni, itt a helyi tanács tíz százalékos kedvezményt ad abban az esetben, ha az autó környezetkímélő, vagyis kilométerenként a kibocsátott szén-dioxid (CO²) nem haladja meg az 50 grammot. Szövérfi Lászlót beszámolt arról, hogy hátfőn megkapták a rendőrségtől az autók besorolását, amely alapján ki tudják számítani az autóadókat. Mint korábban írtunk róla,

figyelembe kell venni azt, hogy mennyire szennyez a gépkocsi, milyen besorolása van, a non-Eurotól, az Euro 6-ig.

A rendőrségtől kapott adatbázis ellenére is lesznek olyan autók, hozzávetőlegesen a Marosvásárhelyre bejegyzett járművek harminc százaléka, amelyek esetében nem lehet majd pontosan meghatározni, hogy milyen besorolásban van, főleg a régi gépkocsik esetében. Ezért, amikor nincs meg a pontos besorolás, az adóügyi osztály a non-Euro besorolást írja be és ez alapján számítja ki az adót.

Ha a tulajdonos bizonyítani tudja, hogy az autója jobb környezetvédelmi besorolásban van, akkor azt kell majd jelezze és kijavítják.

Az illetékes példát is adott az autóadók növekedésére: egy kétezer köbcentis autó esetében, idén az adó 308 lej volt, ez jövőre az euró 6-os besorolás esetében ugyanannyi marad, az Euro 5-os autó esetében 324 lejre, az Euro 4-es esetében 342-re, míg a non-Euro esetében 354 lejre nő.

A fogyatékkal élők nem mentesülnek az adók alól (illusztráció) Fotó: Haáz Vince

Elvesztették a kedvezményt Szövérfi László sajnálatosnak nevezte, hogy a Bolojan-kormány átlag kidolgozott és elfogadott adóügyi szabályozások miatt a fogyatékkal élők elvesztették az eddigi kedvezményeket.

Ezután nem mentesülnek a lakásadó alól, holott ez nagy segítség volt a valóban nehéz helyzetben élő családok számára.

Ezután nem mentesülnek a lakásadó alól, holott ez nagy segítség volt a valóban nehéz helyzetben élő családok számára. Marosvásárhelyen mintegy háromezren vannak, akik fogyatékkal élnek és eddig nem kellett lakásadót fizessenek. Az illetékes hangsúlyozta, hogy az adókedvezmény eltörlésén a marosvásárhelyi tanács akárhogy szeretett volna, nem tudott változtatni.