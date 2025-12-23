Drasztikus adóemelés Marosvásárhelyen: megvonják a kedvezményeket a fogyatékkal élőktől

Nem nagyon volt mozgásterük az önkormányzati képviselőknek az adóemelés terén
Fotó: Haáz Vince
Januártól a lakásokra kivetett adók legalább 79 százalékkal nőnek, de a régi épületek esetében ez elérheti a 150-180 százalékot is. A gépkocsik után fizetendő illeték emelkedése jelentéktelen. Az adóemelés mértékéről a kormány döntött.
2025. december 23., 15:092025. december 23., 15:09
A marosvásárhelyi önkormányzat kedden, a decemberi soros ülésén elfogadta a jövő évi helyi adókat és illetékeket. Fontos tudni, hogy
Így minden romániai önkormányzatnak kötelező módon életbe kell léptetnie mindezt.
Fotó: Haáz Vince
A marosvásárhelyi adóügyi osztály vezetője, Szövérfi László a Székelyhonnak elmondta, hogy melyek a legfontosabb tudnivalók, a jövő évi adókról és illetékekről. Mint kiemelte, ahogy korábban kormányszinten beharangozták: a lakásadók emelkednek a legnagyobb mértékben.
Példaként említette, hogy egy 1974-ben épített tömbházlakás esetében,
Mind megtudtuk, eddig a régi építésű lakások esetében az eredeti összeget csökkenteni lehetett, a jelenlegi kormányhatározat ezt már nem teszi lehetővé, ezért is nőnek ilyen nagy mértékben az összegek.
Ha az autó többet szennyez több adót kell fizetni utána
Fotó: Haáz Vince
Ami a gépkocsikat illeti, itt bevezették, hogy évi 40 lejes adót kell fizessenek az elektromos autók tulajdonosai, akik eddig mentesültek az adók alól. A hibrid autókra is adót kell jövőtől fizetni, itt a helyi tanács tíz százalékos kedvezményt ad abban az esetben, ha az autó környezetkímélő, vagyis kilométerenként a kibocsátott szén-dioxid (CO²) nem haladja meg az 50 grammot.
Szövérfi Lászlót beszámolt arról, hogy hátfőn megkapták a rendőrségtől az autók besorolását, amely alapján ki tudják számítani az autóadókat. Mint korábban írtunk róla,
A rendőrségtől kapott adatbázis ellenére is lesznek olyan autók, hozzávetőlegesen a Marosvásárhelyre bejegyzett járművek harminc százaléka, amelyek esetében nem lehet majd pontosan meghatározni, hogy milyen besorolásban van, főleg a régi gépkocsik esetében. Ezért, amikor nincs meg a pontos besorolás, az adóügyi osztály a non-Euro besorolást írja be és ez alapján számítja ki az adót.
Az illetékes példát is adott az autóadók növekedésére: egy kétezer köbcentis autó esetében, idén az adó 308 lej volt, ez jövőre az euró 6-os besorolás esetében ugyanannyi marad, az Euro 5-os autó esetében 324 lejre, az Euro 4-es esetében 342-re, míg a non-Euro esetében 354 lejre nő.
A fogyatékkal élők nem mentesülnek az adók alól (illusztráció)
Fotó: Haáz Vince
Szövérfi László sajnálatosnak nevezte, hogy a Bolojan-kormány átlag kidolgozott és elfogadott adóügyi szabályozások miatt a fogyatékkal élők elvesztették az eddigi kedvezményeket.
Marosvásárhelyen mintegy háromezren vannak, akik fogyatékkal élnek és eddig nem kellett lakásadót fizessenek. Az illetékes hangsúlyozta, hogy az adókedvezmény eltörlésén a marosvásárhelyi tanács akárhogy szeretett volna, nem tudott változtatni.
Sokat cikkezett a Székelyhon a kormány helyi adók emelését és a közpénzek hatékonyabb felhasználását célzó törvénytervezetéről, amely miatt januártól jelentős mértékben emelkedik a gépjárművekre és ingatlantulajdonokra kivetett adó. Az alkotmánybíróság amúgy két hete döntött arról, hogy nincs akadálya annak, hogy az államfő kihirdesse a jogszabályt, amelynek hatályba lépése – a megyei jogú városok szövetségének számításai szerint – január elsejétől mintegy 70 százalékkal növeli az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértékét. Átlagosan hasonló mértékű, de a szennyezés mértékétől függő adóemelésre számíthatnak a gépjármű-tulajdonosok is. A törvény kihirdetése az úgynevezett „Temu-illetéket” is hatályba lépteti, amellyel 25 lejes illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre.
