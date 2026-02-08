Hol húzódik a határ szólásszabadság és káros tartalmak között az online médiában?

A közösségi médiában villámgyorsan terjednek a hasznos és szórakoztató, ugyanakkor az ártalmas, sőt illegális tartalmak is. Az online térben alkalmazott szűrés elveiről és gyakorlatáról az Országos Audiovizuális Tanács vezetőtanács-tagja beszélt.

Farkas Orsolya 2026. február 08., 20:462026. február 08., 20:46

Létezik olyan munkahely, ahol a TikTok-, Instagram- és Facebook-videók figyelése a napi feladatok közé tartozik. Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) tagjai például ezt teszik, de az átlagos felhasználókkal ellentétben nem szórakozásból használják ezeket a platformokat: azt vizsgálják, hogy az online tartalmak megfelelnek-e az audiovizuális kód előírásainak. Ennek keretében többek között

terrorista, gyűlöletkeltő, súlyosan dezinformáló vagy a kiskorúakra káros tartalmakat vesznek górcső alá,

és kezdeményezik azok eltávolítását. Borsos Orsolya, a CNA vezetőtanács-tagja szerint az online platformok, valamint a mesterséges intelligenciával (MI) generált tartalmak térnyerése komoly kihívás elé állítja a médiahatóságokat, miközben a szűrési rendszerben továbbra is vannak olyan hézagok, amelyek megnehezítik a hatékony fellépést. Hirdetés Rámutatott arra is, hogy míg az Európai Unió szabályozással igyekszik megszűrni az online térben féktelenül terjedő, sokszor hamis, veszélyes vagy illegális tartalmakat, addig az Amerikai Egyesült Államokban a szólásszabadság bármilyen intézményes korlátozását cenzúrának tekintik. Felmerül tehát a kérdés: hol húzódik a határ a szólásszabadság és a káros tartalmak között, és egyáltalán szükséges-e ezek szabályozása. Eltávolítható tartalmak Míg néhány évvel ezelőtt a CNA elsősorban a hagyományos médiát ellenőrizte, addig mára a munkanapok túlnyomó részét az online tartalmak vizsgálatával töltik. A rádiók esetében ma már alig, televízióknál pedig főként a hírtévék kapcsán érkeznek bejelentések, azok is viszonylag kis számban. A változás a számokban is jól látszik: korábban évente 5–6 ezer feljelentést kellett kivizsgálni, ma már havonta érkezik be ennyi, döntően az online térből.

A hatóság kizárólag hang- és mozgóképes tartalmakkal foglalkozik,

fotókat és szöveges bejegyzéseket nem vizsgál, Romániában pedig jelenleg nincs olyan intézmény, amelynek ez a feladatkörébe tartozna. Míg a hagyományos médiaszereplők többsége már tisztában van a jogszabályi keretekkel, az internetes közegben – ahol nem minden fekete-fehér, és ahol gyakorlatilag bárki tartalomgyártóvá válhat – ez kevésbé egyértelmű, ami komoly kihívás elé állítja a médiahatóságokat.

Borsos Orsolya a Komitátusz által szervezett előadáson beszélt a médiaszabályozás jogi kereteiről Fotó: Tuchiluș Alex

Minden tartalomkészítőnek és -fogyasztónak érdemes tudni, hogy melyek számítanak káros, valamint törvénybe ütköző tartalomnak. Károsnak minősül a megfélemlítést, iszonyatot keltő, vagy más, hasonló intenzitású állapotot keltő tartalom, pl. az indokolatlan erőszak, pornográfia. Ezzel szemben törvénybe ütközőnek minősül, és eljárást von maga után: a kiskorúakra káros tartalmak, pl. veszélyes kihívások, erőszakot és önkárosítást népszerűsítő videók;

gyűlöletkeltő, erőszakra uszító beszéd;

rejtett, esetleg megtévesztő reklámok;

magánéletet sértő tartalmak, pl. online zaklatás;

dezinformáció és információk manipulálása;

egyéb, törvény által tiltott tartalmak, pl. idegengyűlölő tartalmak, terrorizmus népszerűsítése, gyermekpornográfia. Kihívás előtt a médiaszabályozás A CNA-nak joga van a digitális platformokon közzétett illegális tartalmak eltávolítását kérni, legyen szó a TikTokról, X-ről, vagy éppen a videómegosztókról, pl. a YouTube-ról. Ennek a folyamatnak az első lépése a feljelentés a felhasználó részéről. Ezután a Tanács megvizsgálja, hogy az ügy a hatáskörébe tartozik-e, és történt-e törvénysértés. Ha a kihágás nem túl súlyos, arra kérik a platformokat (ilyen a Meta), hogy saját szabályzataik alapján vizsgálják felül a kifogásolt tartalmat. Ide sorolhatók a mesterséges intelligenciával generált anyagok is, amelyek száma folyamatosan nő: Borsos Orsolya szerint az általuk elemzett

tartalmak mintegy 30 százaléka már MI segítségével készült.

Amennyiben a kihágás súlyos, azaz illegális tartalomról van szó, a CNA utasítást ad ki, amelyben kötelezi az illető platformot, távolítsa el a tartalmat, illetve a rendőrséget is értesíti. Amennyiben ezt a platform nem teljesíti, az ügy átkerül a távközlési hatósághoz, vagyis az ANCOM-hoz. Ha itt sem oldódik meg a probléma, egyenesen az Európai Bizottsághoz irányítják át az esetet.

A DSA (Digital Services Act) az Európai Bizottság azon rendelete, amelyet az online platformok fejlődése és terjeszkedése hívott életre. Azokra az óriásplatformokra is kiterjed a hatálya, amelyek legalább 45 milliós uniós felhasználóval rendelkeznek, mint pl. a TikTok és Facebook. Ezek 2023-tól kötelesek megfelelni az előírásoknak. A DSA előírásainak életbe léptetéséért Romániában a távközlési hatóság, vagyis az ANCOM felel, ugyanis a CNA-val ellentétben hatáskörében áll az internetes tartalmak eltávolítása.

Fontos, hogy az ANCOM-nak van, de CNA-nak nincs hatásköre arra, hogy a tartalmakat eltávolítsa – ők csak felszólítják az illető platformokat, hogy cselekedjenek. Hogy eleget tesznek a kérésnek vagy sem, arra nincs ráhatásuk. A Tanácsnak viszonylag egyszerű dolga van a televíziók, rádiók esetében, hiszen esetükben egyértelmű, kit kell felelősségre vonni. Az online térben ez nehezebb, hiszen a platformokkal nincs jogi viszonya a médiahatóságnak. Például

a Metának sincs szerkesztői szerepköre, a közösségi oldalakon közzétett tartalmakért nem felel.

Ezekben az esetekben a tartalomgyártóké a felelősség. Kik számítanak influenszernek? Influenszernek számít minden olyan személy, aki audiovizuális tartalmakban szerepel – ide tartoznak például a műsorvezetők, sportolók és színészek. Emellett influenszernek tekinthető az a tartalomkészítő is, aki saját csatornáján vagy fiókján keresztül, saját tartalmai révén válik véleményvezérré. Ugyanakkor nem minden ilyen szereplő tartozik a CNA vizsgálati körébe.

A CNA-nak még meg kell vitatnia a tartalomgyártók bejelentési kötelezettségének feltételeit Fotó: CNA - Consiliul Național al Audiovizualului/Facebook

Fontos kiemelni, hogy a CNA influenszerekre vonatkozó határozatáról szóló közvita már lezárult, de a végső vita a Tanácsban még hátravan, tehát az alábbiakban ismertetett feltételek még változhatnak a jogszabály hatályba lépése előtt. A tervezet szerint ahhoz, hogy hivatalosan is influenszernek számítson valaki, és a Tanáccsal szemben bejelentési kötelezettsége legyen, együttesen kell teljesítenie az alábbi felvételeket: anyagi bevétele kell a videóiból, vagyis pénzt, PR-termékeket, szolgáltatásokat kell kapnia a tartalmaiért cserébe;

csatornája tájékoztató, oktató vagy szórakoztató célú kell legyen;

rendszeresen kell posztoljon, vagyis közzétegyen tartalmat;

nagy követőtáborral kell rendelkezzen;

Romániában, román közönségnek, román nyelven kell tartalmat gyártson. E kritériumok kapcsán egyelőre nincs teljes egyetértés Borsos Orsolya elmondása szerint. Egyrészt relatív, hogy mi számít nagy követőtábornak. A jelenlegi elképzelés szerint

az 500 ezer követővel rendelkező tartalomgyártók kötelesek bejelentkezni a CNA-nal,

de valójában nemcsak a követők számát, hanem az eléréseket is érdemes lenne figyelembe venni – csakhogy ezek hullámzóak. Ezenkívül az is kérdéses, mi az eljárás a romániai magyar tartalomgyártók, vagy azok esetében, akik angolul közölnek tartalmakat. A felhasználók többsége csak ritkán szembesül nagyon felkavaró tartalmakkal, sőt még a CNA-hoz is csak egy részük jut el, pedig bőven van ilyen az online térben. Gyakoriak a politikai hangvételű, fenyegető, erőszakos tartalmak, és

bőven akadnak olyanok is, akik antiszemita, rasszista, idegengyűlölő tartalmat gyártanak.