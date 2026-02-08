Rengeteg beavatkozáson vannak túl a belügyi egységek

Az elmúlt 24 órában szolgálatot teljesítő közel 25 ezer belügyi alkalmazott több mint 2550 alkalommal intézkedtek, és csaknem 1500 mentési, elsősegélynyújtási és tűzoltási feladatot hajtottak végre – közölte vasárnap a belügyminisztérium.

Székelyhon 2026. február 08., 12:292026. február 08., 12:29

A közlekedésrendészet több mint 1650 munkatársa biztosította a forgalom zavartalanságát a havas/jeges utakon.

A 24 óra alatt hét súlyos közúti baleset történt, amelyekben két ember meghalt, öt pedig súlyosan megsérült

– ismerteti a belügyminisztériumi összegzést az Agerpres. A csendőrség a forgalmas helyszíneken és rendezvényeken biztosította a közrendet, emellett a hegyvidéki és turisztikai útvonalakon bajba jutott személyeknek nyújtott segítséget.

A határrendőrség tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában több mint 62 ezer személy és mintegy 12 700 jármű lépte át az államhatárt.