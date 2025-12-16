Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?

Leginkább a régi ingatlanok adója nő majd, ha érvénybe lép az új adótörvény
Jelentősen nő jövő év elejétől az ingatlanok helyi adója, ha a vonatkozó, államelnöki kihirdetésre váró törvény a jelenlegi formájában lép érvénybe. Cikkünkből megtudhatja azt is, hogyan számíthatja ki lakása adóját.
2025. december 16., 07:572025. december 16., 07:57
2025. december 16., 14:442025. december 16., 14:44
Államelnöki kihirdetésre és a Hivatalos Közlönyben való leközlésre vár az a törvénycsomag, amelynek a legfontosabb része
A kormány által szeptemberben felelősségvállalással elfogadott törvényt korábban alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság, majd
A jogszabály csak akkor lép érvénybe, ha kihirdeti azt az államelnök. Ha ez megtörténik,
ahogyan az futótűzként terjedt a hírekben a napokban.
Az alkotmánybíróság elutasította szerdán az AUR beadványát és alkotmányosnak ítélte a második deficitcsökkentő csomag részét képező adóügyi intézkedésekre vonatkozó törvénytervezetet, amely egyebek mellett a helyi adók emelését is előírja.
A növekedést legfőképpen az okozza majd, hogy
Emellett jelentős adókedvezmények szűnnek meg, amely miatt bizonyos ingatlanok – például a régi tömbházlakások – esetében az adóemelés még a korábban említett mértéknél is nagyobb lehet. Az új törvény ugyanis
A hivatalokban még nem kalkulálnak
Több város polgármesteri hivatalát is megkerestük az adóváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatásért, de nem kívánnak nyilatkozni az adók majdani alakulásáról, arra hivatkozva, hogy
Lakóingatlanunk adóját azonban mi magunk is kiszámíthatjuk az ehhez szükséges együtthatók értékekét ismerve. Ez négy elemből áll:
a lakás alapterülete,
a négyzetméterenkénti referenciaérték,
az adókulcs,
és a korrekciós együttható.
Ezeknek a szorzatából megkapjuk az adott lakóingatlan éves adóját.
Bár a helyi adók és illetékek emeléséről szóló új törvény még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az biztos, hogy épületadó-növekedésre kell számítani. Hátrányosan érinti a régi tömbházakban élőket, és káoszt okozhat az autóadók kiszámításában.
Az adókulcs értéke gyakran településenként változik, ugyanis a megszabott értékhatáron belül az önkormányzatok dönthetnek a pontos értékről. Ez 0,08-0,2 százalék között mozoghatott, az önkormányzatok többsége ezen belül általában egy alacsonyabb kulcsot alkalmazott –
Az alábbiakban néhány székelyföldi város idei, természetes személyek esetében alkalmazott lakóingatlan-adókulcsát ismertetjük:
Csíkszereda 0,1%
Székelyudvarhely 0,11%
Gyergyószentmiklós 0,11%
Marosvásárhely 0,085%
Sepsiszentgyörgy 0,08%
Kézdivásárhely 0,1%
A korrekciós együttható értékét a település rangja, valamint az ingatlan elhelyezkedése (pl. központi fekvésű vagy a település szélén helyezkedik el) határozza meg. A felsorolt városok mind a kisebb municípiumok csoportjába, azaz a II-es besorolásba tartoznak, így
Efölött a nagyvárosok (I-es besorolás, korrekciós együttható 2,20–2,50), valamint a főváros (0-s besorolás, korrekciós együttható 2,30-2,60) kategóriája van, alatta pedig a kisvárosok (III-as besorolás, korrekciós együttható 2,00-2,30), a községközpontok (IV-es besorolás, korrekciós együttható 0,95-1,10), valamint a falvak (V-ös besorolás, korrekciós együttható 0,90-1,05) vannak.
A korrekciós értéket mindeddig 0,10-zel csökkentették a tömbházlakások esetében, azaz
További kedvezményt kapott ugyanakkor a lakás vagy ház tulajdonosa mindeddig, ha az ingatlan 100 évesnél öregebb (50%-os kedvezmény), több mint 50 éve épült (30%-os kedvezmény), vagy 30-50 éve készült el (10%-os kedvezmény).
Fontos tudni, hogy az 1492 lejes négyzetméterenkénti referenciaérték – ami az új törvény értelmében 2677 lejre nő –
Ha nem közművesített, akkor 894 lejes (az új törvényben 1606 lej) négyzetméterenkénti értékkel számolunk. Ha az ingatlan külső falai fából, kőből, vályogból vagy más természetes anyagból készültek, ez az érték 447 lej négyzetméterenként (az új törvényben 803 lej) egy közművesített, és 299 lej (az új törvényben 535 lej) egy közművesítettlen épület esetében.
Példánkban egy marosvásárhelyi, több mint 50 éve épült, 50 négyzetméteres, B-zónás, közművesített tömbházlakásra számítottuk ki az idei, valamint a jövő évtől várható ingatlanadót, de a saját lakására vonatkozó értékeket használva bárki kiszámíthatja saját költségeit.
Az idős épületekre járó 30 százalékos kedvezmény miatt a referenciaérték 1492 lejről 1044,4 lejre csökken, ezzel szorozzuk be az ingatlan alapterületét (50 m²), majd az eredményt megszorozzuk a Marosvásárhelyen alkalmazott adókulccsal (0,085%). Az így kapott eredményt megszorozzuk a korrekciós együtthatóval, ami 2,30 helyett csak 2,20, mivel tömbházlakásról van szó, a kapott érték pedig 97,6, azaz ennyi a lakás éves adója.
Az új törvény eltörli a kedvezményeket, a referenciaértéket pedig 1492 lejről 2677-re növeli, az adókulcsot pedig nem engedi 0,1% alá csökkenteni, de azt is kimondja, hogy a 2026-os adókulcs értéke nem lehet kisebb a 2025-ben alkalmazott értéknél, így ott sem csökkenthetik 0,1%-ra, ahol eddig nagyobb volt ez a szám. Ennek megfelelően pedig
Ugyanez a két számítás a többi felsorolt város esetében is hasonló eredményt ad a 2026-os adóra vonatkozóan egy, a példában említett lakásra számolva, kivéve Székelyudvarhelyt és Gyergyószentmiklóst, ahol a 0,11%-os adókulcs miatt ez az érték 338,6 lej lesz.
Ugyanakkor az is látható, hogy a növekedés azokon a településeken lesz a legjelentősebb, ahol mindeddig 0,1% alatti adókulcsot alkalmaztak, a lakóingatlanok típusát tekintve pedig a régi építésű ingatlanok esetében, azok ugyanis elveszítik az eddigi kedvezményeket.
Fontos azonban ismételten hangsúlyozni, hogy az új törvény – amely a telkek, kereskedelmi ingatlanok és gépjárműadó mellett még számos területet érint – még nem lépett érvénybe, és az államelnök akár vissza is küldheti azt a törvényhozásnak.
