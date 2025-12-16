Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?

Leginkább a régi ingatlanok adója nő majd, ha érvénybe lép az új adótörvény

Leginkább a régi ingatlanok adója nő majd, ha érvénybe lép az új adótörvény

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentősen nő jövő év elejétől az ingatlanok helyi adója, ha a vonatkozó, államelnöki kihirdetésre váró törvény a jelenlegi formájában lép érvénybe. Cikkünkből megtudhatja azt is, hogyan számíthatja ki lakása adóját.

Széchely István

2025. december 16., 07:572025. december 16., 07:57

2025. december 16., 14:442025. december 16., 14:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Államelnöki kihirdetésre és a Hivatalos Közlönyben való leközlésre vár az a törvénycsomag, amelynek a legfontosabb része

a helyi adók egy részének a növelését írja elő.

Hirdetés

A kormány által szeptemberben felelősségvállalással elfogadott törvényt korábban alkotmányellenesnek nyilvánította az alkotmánybíróság, majd

a szükséges módosítások után múlt héten alkotmányosnak ítélte a taláros testület.

A jogszabály csak akkor lép érvénybe, ha kihirdeti azt az államelnök. Ha ez megtörténik,

jelentősen megnő például a lakóingatlanokra fizetett helyi adó is, mintegy 70-80 százalékkal,

ahogyan az futótűzként terjedt a hírekben a napokban.

korábban írtuk

Alkotmányos a drasztikus adóemelési tervezet
Alkotmányos a drasztikus adóemelési tervezet

Az alkotmánybíróság elutasította szerdán az AUR beadványát és alkotmányosnak ítélte a második deficitcsökkentő csomag részét képező adóügyi intézkedésekre vonatkozó törvénytervezetet, amely egyebek mellett a helyi adók emelését is előírja.

A növekedést legfőképpen az okozza majd, hogy

növekszik az adó kiszámításához használt négyzetméterenkénti referenciaérték, az eddigi 1492 lejről 2677-re.

Emellett jelentős adókedvezmények szűnnek meg, amely miatt bizonyos ingatlanok – például a régi tömbházlakások – esetében az adóemelés még a korábban említett mértéknél is nagyobb lehet. Az új törvény ugyanis

eltörli az adókedvezményeket, és a lakóépületek esetében kötelezővé teszi a minimális referenciaérték alkalmazását.

A hivatalokban még nem kalkulálnak

Több város polgármesteri hivatalát is megkerestük az adóváltozásokkal kapcsolatos tájékoztatásért, de nem kívánnak nyilatkozni az adók majdani alakulásáról, arra hivatkozva, hogy

túl korai a törvény érvénybe lépése előtt bármit is mondani erről.

Lakóingatlanunk adóját azonban mi magunk is kiszámíthatjuk az ehhez szükséges együtthatók értékekét ismerve. Ez négy elemből áll:

  • a lakás alapterülete,

  • a négyzetméterenkénti referenciaérték,

  • az adókulcs,

  • és a korrekciós együttható.

Ezeknek a szorzatából megkapjuk az adott lakóingatlan éves adóját.

korábban írtuk

Adóügyek: a régi tömbházakban élők rosszul járnak az új törvény miatt
Adóügyek: a régi tömbházakban élők rosszul járnak az új törvény miatt

Bár a helyi adók és illetékek emeléséről szóló új törvény még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben, az biztos, hogy épületadó-növekedésre kell számítani. Hátrányosan érinti a régi tömbházakban élőket, és káoszt okozhat az autóadók kiszámításában.

Az adókulcs értéke gyakran településenként változik, ugyanis a megszabott értékhatáron belül az önkormányzatok dönthetnek a pontos értékről. Ez 0,08-0,2 százalék között mozoghatott, az önkormányzatok többsége ezen belül általában egy alacsonyabb kulcsot alkalmazott –

a megjelenésre váró új törvény 0,1 százaléknál kisebb érték alkalmazására nem ad lehetőséget.

Az alábbiakban néhány székelyföldi város idei, természetes személyek esetében alkalmazott lakóingatlan-adókulcsát ismertetjük:

  • Csíkszereda 0,1%

  • Székelyudvarhely 0,11%

  • Gyergyószentmiklós 0,11%

  • Marosvásárhely 0,085%

  • Sepsiszentgyörgy 0,08%

  • Kézdivásárhely 0,1%

A korrekciós együttható értékét a település rangja, valamint az ingatlan elhelyezkedése (pl. központi fekvésű vagy a település szélén helyezkedik el) határozza meg. A felsorolt városok mind a kisebb municípiumok csoportjába, azaz a II-es besorolásba tartoznak, így

a lakóingatlan elhelyezkedésétől (A, B, C vagy D zóna) függően 2,40, 2,30, 2,20 vagy 2,10-es értékkel (korrekciós együttható) kell számolni.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Efölött a nagyvárosok (I-es besorolás, korrekciós együttható 2,20–2,50), valamint a főváros (0-s besorolás, korrekciós együttható 2,30-2,60) kategóriája van, alatta pedig a kisvárosok (III-as besorolás, korrekciós együttható 2,00-2,30), a községközpontok (IV-es besorolás, korrekciós együttható 0,95-1,10), valamint a falvak (V-ös besorolás, korrekciós együttható 0,90-1,05) vannak.

A korrekciós értéket mindeddig 0,10-zel csökkentették a tömbházlakások esetében, azaz

minden olyan lakóingatlan esetében, amely háromszintesnél nagyobb és nyolcnál több lakrészt magában foglaló épületben található.

További kedvezményt kapott ugyanakkor a lakás vagy ház tulajdonosa mindeddig, ha az ingatlan 100 évesnél öregebb (50%-os kedvezmény), több mint 50 éve épült (30%-os kedvezmény), vagy 30-50 éve készült el (10%-os kedvezmény).

Mennyi az annyi?

Fontos tudni, hogy az 1492 lejes négyzetméterenkénti referenciaérték – ami az új törvény értelmében 2677 lejre nő –

a betonszerkezetű, vagy téglafalakkal rendelkező, teljesen közművesített ingatlanokra vonatkozik.

Ha nem közművesített, akkor 894 lejes (az új törvényben 1606 lej) négyzetméterenkénti értékkel számolunk. Ha az ingatlan külső falai fából, kőből, vályogból vagy más természetes anyagból készültek, ez az érték 447 lej négyzetméterenként (az új törvényben 803 lej) egy közművesített, és 299 lej (az új törvényben 535 lej) egy közművesítettlen épület esetében.

Példánkban egy marosvásárhelyi, több mint 50 éve épült, 50 négyzetméteres, B-zónás, közművesített tömbházlakásra számítottuk ki az idei, valamint a jövő évtől várható ingatlanadót, de a saját lakására vonatkozó értékeket használva bárki kiszámíthatja saját költségeit.

Az idős épületekre járó 30 százalékos kedvezmény miatt a referenciaérték 1492 lejről 1044,4 lejre csökken, ezzel szorozzuk be az ingatlan alapterületét (50 m²), majd az eredményt megszorozzuk a Marosvásárhelyen alkalmazott adókulccsal (0,085%). Az így kapott eredményt megszorozzuk a korrekciós együtthatóval, ami 2,30 helyett csak 2,20, mivel tömbházlakásról van szó, a kapott érték pedig 97,6, azaz ennyi a lakás éves adója.

• Fotó: Barabás Ákos Galéria

Fotó: Barabás Ákos

Az új törvény eltörli a kedvezményeket, a referenciaértéket pedig 1492 lejről 2677-re növeli, az adókulcsot pedig nem engedi 0,1% alá csökkenteni, de azt is kimondja, hogy a 2026-os adókulcs értéke nem lehet kisebb a 2025-ben alkalmazott értéknél, így ott sem csökkenthetik 0,1%-ra, ahol eddig nagyobb volt ez a szám. Ennek megfelelően pedig

ugyanez a számítás 307,8 lejes eredményt hoz, ami nagyjából 215 százalékos növekedést jelent.

Ugyanez a két számítás a többi felsorolt város esetében is hasonló eredményt ad a 2026-os adóra vonatkozóan egy, a példában említett lakásra számolva, kivéve Székelyudvarhelyt és Gyergyószentmiklóst, ahol a 0,11%-os adókulcs miatt ez az érték 338,6 lej lesz.

Ugyanakkor az is látható, hogy a növekedés azokon a településeken lesz a legjelentősebb, ahol mindeddig 0,1% alatti adókulcsot alkalmaztak, a lakóingatlanok típusát tekintve pedig a régi építésű ingatlanok esetében, azok ugyanis elveszítik az eddigi kedvezményeket.

A tömbházak többsége is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen jelentős részük évtizedekkel a rendszerváltozás előtt épült.

Fontos azonban ismételten hangsúlyozni, hogy az új törvény – amely a telkek, kereskedelmi ingatlanok és gépjárműadó mellett még számos területet érint – még nem lépett érvénybe, és az államelnök akár vissza is küldheti azt a törvényhozásnak.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Székelyhon

Fagyos reggelre ébredt Székelyföld
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal

Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak

A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában

Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében

Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!