Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá a város költségvetéséből.

Barabás Hajnal 2025. december 16., 12:242025. december 16., 12:24

Szeretnék lezárni az elszámolást a kivitelező céggel, amely a csíkszeredai Akác utcai telephelyen megépítette a sűrített gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta,

az elmúlt héten vették át hivatalosan a létesítményt,

és szeretnék kifizetni az utolsó számlát is, hogy lezárhassák a projektet. Ehhez módosítani kellett a város költségvetést, amelyet keddi rendkívüli ülésükön tettek meg az önkormányzati képviselők, 1,25 millió lejt biztosítva a számla kiegyenlítésére.

Azért volt sürgős ezt megtenni, mert mihamarabb át szeretnénk adni a létesítményt a városi tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. számára, hiszen hamarosan kell induljon az új buszmenetrend a szolgálatba állított új autóbuszokkal ” –