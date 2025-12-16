Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá a város költségvetéséből.
Szeretnék lezárni az elszámolást a kivitelező céggel, amely a csíkszeredai Akác utcai telephelyen megépítette a sűrített gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta,
és szeretnék kifizetni az utolsó számlát is, hogy lezárhassák a projektet. Ehhez módosítani kellett a város költségvetést, amelyet keddi rendkívüli ülésükön tettek meg az önkormányzati képviselők, 1,25 millió lejt biztosítva a számla kiegyenlítésére.
magyarázta az alpolgármester.
Mint korábban beszámoltunk róla, a gázüzemű buszok garázsának és töltőállomásának kiépítése számos akadályba ütközött, hiszen elhúzódott az engedélyeztetés, és a garázsok szerkezetét is meg kellett erősíteni, ugyanakkor a csapadékvíz elvezetését sem volt egyszerű megoldani a magas talajvízszint miatt. A garázs 23 sűrített gázzal működő busz elhelyezését szolgálja, amelyeket idén novemberben állítottak szolgálatba.
Tesztüzemmódban elindulnak hétfőtől az új gázüzemű buszok a csíkszeredai tömegközlekedésben. Egyelőre még a megszokott útvonalakon és menetrend szerint közlekednek, az új menetrend bevezetése után a járatsűrűség is változik.
Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
