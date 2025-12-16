Rovatok
Kifizetik az utolsó számlát, célegyenesben az új buszmenetrend bevezetése Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá a város költségvetéséből.

Barabás Hajnal

2025. december 16., 12:24

Szeretnék lezárni az elszámolást a kivitelező céggel, amely a csíkszeredai Akác utcai telephelyen megépítette a sűrített gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását. Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta,

az elmúlt héten vették át hivatalosan a létesítményt,

és szeretnék kifizetni az utolsó számlát is, hogy lezárhassák a projektet. Ehhez módosítani kellett a város költségvetést, amelyet keddi rendkívüli ülésükön tettek meg az önkormányzati képviselők, 1,25 millió lejt biztosítva a számla kiegyenlítésére.

Idézet
Azért volt sürgős ezt megtenni, mert mihamarabb át szeretnénk adni a létesítményt a városi tömegközlekedésért felelős Csíki Trans Kft. számára, hiszen hamarosan kell induljon az új buszmenetrend a szolgálatba állított új autóbuszokkal” –

magyarázta az alpolgármester.

Mint korábban beszámoltunk róla, a gázüzemű buszok garázsának és töltőállomásának kiépítése számos akadályba ütközött, hiszen elhúzódott az engedélyeztetés, és a garázsok szerkezetét is meg kellett erősíteni, ugyanakkor a csapadékvíz elvezetését sem volt egyszerű megoldani a magas talajvízszint miatt. A garázs 23 sűrített gázzal működő busz elhelyezését szolgálja, amelyeket idén novemberben állítottak szolgálatba.

Hétfőtől már a csíkszeredai forgalomban lesznek a gázüzemű buszok
Hétfőtől már a csíkszeredai forgalomban lesznek a gázüzemű buszok

Tesztüzemmódban elindulnak hétfőtől az új gázüzemű buszok a csíkszeredai tömegközlekedésben. Egyelőre még a megszokott útvonalakon és menetrend szerint közlekednek, az új menetrend bevezetése után a járatsűrűség is változik.

Már járják Csíkszereda utcáit a feliratozott, gázüzemű buszok
Már járják Csíkszereda utcáit a feliratozott, gázüzemű buszok

Hétfőtől már a tömegközelekedés részét képezik azok a gázüzemű buszok, amelyeket pénteken mutatott be a csíkszeredai városvezetés.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
