Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Barabás Hajnal

2025. december 12., 13:272025. december 12., 13:27

Három személygépkocsit törtek fel ismeretlenek december 7-én, vasárnap este Csíkszentmártonban. Potyó Judit, a község polgármestere a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a 18 órás szentmise ideje alatt történt az eset,

a templom közelében parkoló három autónak betörték az ablakait.

Mint mondta, valószínűleg pénzt kerestek, mert egy táskán kívül mást nem vittek el. A táskában viszont volt 3000 lej, amit kivettek. A táskát még aznap Tusnád község közelében találták meg. A községvezető hozzátette, a rendőrség elvégezte a helyszínelést, és folyik a nyomozás az ügyben. „Nem volt hasonló esetre példa a községben” – jegyezte meg a polgármester.

Răducanu Mariana, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szintén megerősítette a Székelyhonnak a történteket. Mint megosztotta, a rendőrséget egy 30 éves csíkszentmártoni nő értesítette vasárnap este 7 óra környékén. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy

a három parkoló autó közül, amelyeknek az ablakát betörték, kettőből mintegy 3100 lej készpénzt, valamint személyes iratokat, bankkártyákat és egy mobiltelefont loptak el.

Az ellopott tárgyakat később egy 53 éves helybéli találta meg Tusnád község területén, és visszaszolgáltatta az érintett károsultaknak. „A rendőrök folytatják a nyomozást az elkövetők azonosítása és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében” – közölte a szóvivő.

Csíkszék Rendőrség Csíkszentmárton
