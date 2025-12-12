Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három személygépkocsit törtek fel ismeretlenek december 7-én, vasárnap este Csíkszentmártonban. Potyó Judit, a község polgármestere a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a 18 órás szentmise ideje alatt történt az eset,

Mint mondta, valószínűleg pénzt kerestek, mert egy táskán kívül mást nem vittek el. A táskában viszont volt 3000 lej, amit kivettek. A táskát még aznap Tusnád község közelében találták meg. A községvezető hozzátette, a rendőrség elvégezte a helyszínelést, és folyik a nyomozás az ügyben. „Nem volt hasonló esetre példa a községben” – jegyezte meg a polgármester.

Răducanu Mariana, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szintén megerősítette a Székelyhonnak a történteket. Mint megosztotta, a rendőrséget egy 30 éves csíkszentmártoni nő értesítette vasárnap este 7 óra környékén. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy