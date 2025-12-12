Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Fotó: Orbán Orsolya
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Három személygépkocsit törtek fel ismeretlenek december 7-én, vasárnap este Csíkszentmártonban. Potyó Judit, a község polgármestere a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a 18 órás szentmise ideje alatt történt az eset,
Mint mondta, valószínűleg pénzt kerestek, mert egy táskán kívül mást nem vittek el. A táskában viszont volt 3000 lej, amit kivettek. A táskát még aznap Tusnád község közelében találták meg. A községvezető hozzátette, a rendőrség elvégezte a helyszínelést, és folyik a nyomozás az ügyben. „Nem volt hasonló esetre példa a községben” – jegyezte meg a polgármester.
Răducanu Mariana, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szintén megerősítette a Székelyhonnak a történteket. Mint megosztotta, a rendőrséget egy 30 éves csíkszentmártoni nő értesítette vasárnap este 7 óra környékén. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy
Az ellopott tárgyakat később egy 53 éves helybéli találta meg Tusnád község területén, és visszaszolgáltatta az érintett károsultaknak. „A rendőrök folytatják a nyomozást az elkövetők azonosítása és büntetőjogi felelősségre vonása érdekében” – közölte a szóvivő.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
szóljon hozzá!