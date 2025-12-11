Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.

Közösségi oldalán emlékezett meg az építészről Csíkszereda polgármestere. „Munkássága kiterjedt középületek, szakrális terek, családi házak és közterek tervezésére, valamint műemlékek restaurálására. Építészeti szemlélete egyszerre volt gyökereiben helyi és gondolkodásában univerzális, iránymutató szerepet töltve be településeink és épített környezetünk hosszú távú alakulásában.

Csíkszeredához kötődő munkái közé tartoznak többek között a városközpont felújításának tervei, a sétálóövezet homlokzati szabályozását megalapozó – ma is hivatkozási alapként szolgáló – előtanulmány elkészítése,

továbbá a csíksomlyói kegytemplom felújításának tervei, a közelében levő Szent Klára Ház tervezése, valamint a Jakab Antal Ház tervezése is (Máthé Zoltánnal közösen)” – olvasható az írásban.

A városvezető emlékeztet, hogy a 63 éves korában elhunyt Tövissi Zsolt több nemzedék fiatal építészének volt mentora, akiknek munkáiban tovább élnek az általa képviselt elvek és értékek.