Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Tövissi Zsolt építész tiszteletére a csíkszeredai városházára kitűzik a fekete zászlót
Fotó: Korodi Attila közösségi oldala
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Közösségi oldalán emlékezett meg az építészről Csíkszereda polgármestere. „Munkássága kiterjedt középületek, szakrális terek, családi házak és közterek tervezésére, valamint műemlékek restaurálására. Építészeti szemlélete egyszerre volt gyökereiben helyi és gondolkodásában univerzális, iránymutató szerepet töltve be településeink és épített környezetünk hosszú távú alakulásában.
továbbá a csíksomlyói kegytemplom felújításának tervei, a közelében levő Szent Klára Ház tervezése, valamint a Jakab Antal Ház tervezése is (Máthé Zoltánnal közösen)” – olvasható az írásban.
A városvezető emlékeztet, hogy a 63 éves korában elhunyt Tövissi Zsolt több nemzedék fiatal építészének volt mentora, akiknek munkáiban tovább élnek az általa képviselt elvek és értékek.
Tövissi Zsolt nagysága előtt tisztelegve intézményünk homlokzatára kitűztük a fekete zászlót” – olvasható Korodi Attila közösségi oldalán.
63 éves korában, 2025. december 10-én elhunyt Tövissi Zsolt műépítész, a hargitai megyeszékhely egyik meghatározó szakembere – osztotta meg a csíkdelnei Keresztelő Szent János Római Katolikus Plébánia.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.