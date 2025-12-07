Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában

A típusterv, amely nem felelt meg Csíkszeredában. Egyelőre nem épül ilyen tömbház

Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.

Kovács Attila 2025. december 07., 16:302025. december 07., 16:30

Területrendezési munkálatokat végeztek a közelmúltban Csíkszeredában, a Szent Ágoston téri önkormányzati telken, ahol a megnőtt bozótot, növényzetet kivágták, eltakarították, hogy ne váljon kóbor állatok menedékévé. Ezen a közel 1000 négyzetméteres területen szándékozott felépíttetni az önkormányzat azt a tömbházat, amely nZEB (Nearly Zero-Energy Building – közel nulla energiaigényű épület) szabványok alapján készült volna el ifjúsági, valamint szociális lakásokkal. Mint Bors Béla alpolgármester kérdésünkre elmondta,

a tereprendezés nem az építkezést előzte meg, a beruházás ugyanis egyelőre elmarad,

mivel az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) erre vonatkozó finanszírozását megszüntette a fejlesztési minisztérium. Hirdetés Így egyelőre nem tehetnek mást, mint várnak, hogy a szaktárca más programokból próbáljon támogatást biztosítani erre az építkezésre – tudtuk meg.

A város még 2022-ben pályázott egy kétemeletes, hatlakásos, 540 négyzetméteres alapterületű ingatlan építésére,

amely típusterv alapján készült volna el az említett telken. Erre 2,51 millió lejt hagytak jóvá. korábban írtuk Vita a csíkszeredai önkormányzati ülésen Ifjúsági és szociális lakásokat építtetnének, továbbá biciklisávot alakítanának ki, illetve újítanának fel Csíkszeredában – többek között erről döntöttek az önkormányzati képviselők soron kívüli ülésén, hétfőn, amelyet vita is fűszerezett. Időközben viszont kiderült, hogy a típusterv alapján itt faszerkezetű ingatlan nem építhető, mert a terv csak a 15-ös földrengési övezetig használható, Csíksze­re­da azonban a 20-as övezetbe esik. Ezért

új tervet kellett készíteni betonból és téglából épülő tömbház számára,