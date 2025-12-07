Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában

A típusterv, amely nem felelt meg Csíkszeredában. Egyelőre nem épül ilyen tömbház
Fotó: Fejlesztési Minisztérium
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
Területrendezési munkálatokat végeztek a közelmúltban Csíkszeredában, a Szent Ágoston téri önkormányzati telken, ahol a megnőtt bozótot, növényzetet kivágták, eltakarították, hogy ne váljon kóbor állatok menedékévé.
Ezen a közel 1000 négyzetméteres területen szándékozott felépíttetni az önkormányzat azt a tömbházat, amely nZEB (Nearly Zero-Energy Building – közel nulla energiaigényű épület) szabványok alapján készült volna el ifjúsági, valamint szociális lakásokkal. Mint Bors Béla alpolgármester kérdésünkre elmondta,
mivel az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) erre vonatkozó finanszírozását megszüntette a fejlesztési minisztérium.
Így egyelőre nem tehetnek mást, mint várnak, hogy a szaktárca más programokból próbáljon támogatást biztosítani erre az építkezésre – tudtuk meg.
amely típusterv alapján készült volna el az említett telken. Erre 2,51 millió lejt hagytak jóvá.
Ifjúsági és szociális lakásokat építtetnének, továbbá biciklisávot alakítanának ki, illetve újítanának fel Csíkszeredában – többek között erről döntöttek az önkormányzati képviselők soron kívüli ülésén, hétfőn, amelyet vita is fűszerezett.
Időközben viszont kiderült, hogy a típusterv alapján itt faszerkezetű ingatlan nem építhető, mert a terv csak a 15-ös földrengési övezetig használható, Csíkszereda azonban a 20-as övezetbe esik. Ezért
ennek megvalósíthatósági tanulmányát idén júliusban fogadta el az önkormányzati képviselő-testület. Eszerint a beruházás becsült összértéke több mint 7 millió lejre növekedett áfa nélkül, ami azt jelenti, hogy ezúttal is csak részfinanszírozást jelentett volna a megpályázott összeg.
