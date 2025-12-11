Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését

Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.

A Maros megyei rendőrségtől kapott tájékoztatás szerint a marosvásárhelyi fiatal december 10-én ment el otthonról és azóta nem tért vissza. Eltűnését édesapja jelentette a rendőrségen, segítséget kérve a megtalálásához.

Lévai Rozália, amikor elhagyta otthonát, barna felsőt, kék nadrágot és fehér cipőt viselt. A fiatal 1,50 méter magas, 55 kilogrammos, barna szeme és haja van.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy ha látja a kiskorút, azonnal jelentse a 112-es sürgősségi hívószámon vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrs ügyeleteseit.