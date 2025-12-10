Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában

Fotó: Nyárádszereda Önkormányzata
Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.
A lakások megpályázásához az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
• 35 év alatti életkor,
• a pályázónak Nyárádszerda közigazgatási területén kell dolgoznia,
• az igénylőnek nem lehet tulajdonában saját lakás.
Az Önkormányzat önrésze a projektben a közművesítés biztosítása:
– olvasható az önkormányzat közleményében. Mint írják, jelenleg a víz- és szennyvízhálózat, illetve az út kivitelezése le van már szerződve, a következő lépés pedig a villanyhálózat és a melléképület kivitelezésének leszerződése.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.
Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.
Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.
Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.
Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.
Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.
Újabb kulturális eseményre készül Marosszentgyörgy: a kultúrotthonban csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítést tartanak Márton Áron erdélyi püspök életéről.
Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.
Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
