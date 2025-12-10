Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában

Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.

A lakások megpályázásához az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

• 35 év alatti életkor,

• a pályázónak Nyárádszerda közigazgatási területén kell dolgoznia,

• az igénylőnek nem lehet tulajdonában saját lakás.

Az Önkormányzat önrésze a projektben a közművesítés biztosítása: