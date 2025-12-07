Ép bőrrel megúszta a balesetet az ittasan vezető marosludasi férfi

Ittasan ült volán mögé a 22 éves férfi
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Anyagi károkkal járó balesetet okozott egy 22 éves fiatalember Marosludason. Az autó előbb egy betonpillérnek, majd fáknak és egy hídfőnek csapódott, végül pedig az árokban kötött ki.
A marosludasi rendőrséget szombat este 11 óra után értesítették arról, hogy egy személygépkocsi balesetet szenvedett a dr. Ioan Theodor Olteanu utcában.
Két helyszínre is ki kellett vonulniuk a Maros megyei tűzoltóknak az elmúlt éjszaka. Marosludason közúti balesetnél, Libánfalván pedig lakástűznél avatkoztak be.
Az autót vezető fiatal elveszítette az uralmát a jármű felett, behajtott a jobb oldali árokba, megrongálva közben egy betonpillért, két fát és egy hídfőt. Ezt követően az autó az út bal oldalán húzódó árokba csapódott.
A helyszínen végzett szondás vizsgálat 0,67 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt mutatott ki a leheletében, ezért kórházba szállították vérvételre. A férfi ellen ittas járművezetés miatt indult eljárás – közölte a Maros megyei rendőrség.
