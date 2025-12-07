Ép bőrrel megúszta a balesetet az ittasan vezető marosludasi férfi

Anyagi károkkal járó balesetet okozott egy 22 éves fiatalember Marosludason. Az autó előbb egy betonpillérnek, majd fáknak és egy hídfőnek csapódott, végül pedig az árokban kötött ki.

A marosludasi rendőrséget szombat este 11 óra után értesítették arról, hogy egy személygépkocsi balesetet szenvedett a dr. Ioan Theodor Olteanu utcában.

Az autót vezető fiatal elveszítette az uralmát a jármű felett, behajtott a jobb oldali árokba, megrongálva közben egy betonpillért, két fát és egy hídfőt. Ezt követően az autó az út bal oldalán húzódó árokba csapódott.