Lakóház égett le Kerelőszentpálon

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.
A helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel vonultak ki az oltáshoz. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok már az egész épületet érintették, a tűz heves lángokkal terjedt.
A beavatkozó egységek azonnal megkezdték a tűz lokalizálását és az oltást. A helyszínre az áramszolgáltató egyik csapata is kiszállt. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a lángok mintegy 120 négyzetméteren pusztítottak.
A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a tűzfészkek felszámolásán. A beavatkozásban a radnóti önkéntes tűzoltó egység is részt vesz.
