Lakóház égett le Kerelőszentpálon

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.

Székelyhon

2026. március 06., 14:472026. március 06., 14:47

2026. március 06., 15:582026. március 06., 15:58

A helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel vonultak ki az oltáshoz. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok már az egész épületet érintették, a tűz heves lángokkal terjedt.

A beavatkozó egységek azonnal megkezdték a tűz lokalizálását és az oltást. A helyszínre az áramszolgáltató egyik csapata is kiszállt. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a lángok mintegy 120 négyzetméteren pusztítottak.

Személyi sérülés nem történt.

A Maros megyei tűzoltóság közleménye szerint a tűzoltók jelenleg is dolgoznak a tűzfészkek felszámolásán. A beavatkozásban a radnóti önkéntes tűzoltó egység is részt vesz.

Marosszék Tűzoltóság Tűzeset
