Lakóház égett le Kerelőszentpálon

Tűz ütött ki egy lakóházban Kerelőszentpálon, a tűzoltók erőfeszítései ellenére az épület lakhatatlanná vált.

A helyszínre a marosvásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik három tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőegységgel vonultak ki az oltáshoz. A tűzoltók kiérkezésekor a lángok már az egész épületet érintették, a tűz heves lángokkal terjedt.

Hirdetés

A beavatkozó egységek azonnal megkezdték a tűz lokalizálását és az oltást. A helyszínre az áramszolgáltató egyik csapata is kiszállt. A tüzet sikerült körülhatárolni, de a lángok mintegy 120 négyzetméteren pusztítottak.