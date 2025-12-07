Rovatok
Lakástűzhöz és balesethez riasztották a tűzoltókat

Mozgalmas éjszakán vannak túl a Maros megyei tűzoltók • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Mozgalmas éjszakán vannak túl a Maros megyei tűzoltók

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két helyszínre is ki kellett vonulniuk a Maros megyei tűzoltóknak az elmúlt éjszaka. Marosludason közúti balesetnél, Libánfalván pedig lakástűznél avatkoztak be.

Székelyhon

2025. december 07., 09:482025. december 07., 09:48

A marosludasi balesethez este 11 óra után vonultak ki a tűzoltók, a képek tanúsága szerint a baleset következtében egy autó eleje roncsolódott. Ugyanakkor az éjszaka folyamán a szászrégeni egységet is riasztották: egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra Libánfalván, személyi sérülés nem történt – értesített a Maros megyei tűzoltóság szóvivője.

Libánfalván tűzesethez, Marosludason balesethez vonultak ki a tűzoltók • Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Libánfalván tűzesethez, Marosludason balesethez vonultak ki a tűzoltók

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Marosszék Tűzoltóság
