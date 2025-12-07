Lakástűzhöz és balesethez riasztották a tűzoltókat

Két helyszínre is ki kellett vonulniuk a Maros megyei tűzoltóknak az elmúlt éjszaka. Marosludason közúti balesetnél, Libánfalván pedig lakástűznél avatkoztak be.

A marosludasi balesethez este 11 óra után vonultak ki a tűzoltók, a képek tanúsága szerint a baleset következtében egy autó eleje roncsolódott. Ugyanakkor az éjszaka folyamán a szászrégeni egységet is riasztották: egy lakóház tetőszerkezete kapott lángra Libánfalván, személyi sérülés nem történt – értesített a Maros megyei tűzoltóság szóvivője.