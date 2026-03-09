Napi menü: könnyed és finom

Fotó: Barabás Aretta
A reggelt egy finom, ropogós pestós melegszendviccsel indítjuk, amelyet friss salátával tálalunk. Uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra, amely kellemesen frissítő és tápláló. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, amelyet rizzsel ajánlunk. A napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk: friss zöldségekkel és ropogós wrapchipsszel tálalt tonhalas mártogatóssal.
2026. március 09., 11:142026. március 09., 11:14
2026. március 09., 11:302026. március 09., 11:30
Hozzávalók:
• 70 g vadkovászos kenyér
• 10 g zöld pesto
• 4-5 db koktélparadicsom
• 50 g light mozzarella
• vegyes saláta
• 10 g napraforgómag
• 5 g olívaolaj
• kiskanál almaecet
Fotó: Barabás Aretta
Elkészítés:
A melegszendvics elkészítéséhez először megkenjük a kenyeret pestóval, majd rátesszük a light mozzarellát és a koktélparadicsomokat. Ezután a szendvicset az air fryer kosarába helyezzük és 190 °C-on körülbelül 10 percig sütjük. Ennyi idő alatt a kenyér ropogósra pirul, a mozzarella megolvad és kissé megpirul, a paradicsom pedig enyhén megsül. Friss vegyes salátával tálaljuk, amire pirított napraforgómagot teszünk, majd egy kis kanál olívaolajjal, valamint almaecettel ízesítjük.
Tápérték/adag:
Fehérje: 17,9 g
Szénhidrát: 37,2 g
Zsír: 19,3 g
Kalória: 390 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 150 g 2%-os görög joghurt
• 50 g áfonya
• fahéj
• 15 g dió
Elkészítés:
A joghurtot egy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az áfonyát, tetszés szerint fahéjjal ízesítjük, és hozzáadjuk a megadott mennyiségű diót.
Tápérték:
Fehérje: 14,7 g
Szénhidrát: 15,3 g
Zsír: 12,8 g
Kalória: 214 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 250 g csirkemell
• 5 g olívaolaj
• egy kiskanál kukoricakeményítő
• kis fej vöröshagyma
• 150 g piros kaliforniai paprika
• 150 g zöldpaprika
• 150 g cukkini
• 2 kanál szójaszósz
• 1 dl víz
• 1 kiskanál rizsecet
• 15 g édescsípős chili szósz
• 100 g basmati rizs
Elkészítés:
A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk, egy kiskanál kukoricakeményítőbe és egy kanál szójaszószba forgatjuk, majd sóval és borssal fűszerezzük. Ezután egy kevés olívaolajat hevítünk egy wokban vagy serpenyőben, és a csirkecsíkokat megpirítjuk benne amíg átsülnek és enyhén megpirulnak. Amikor elkészült a csirke, kiszedjük a serpenyőből és félretesszük.
Ugyanabban a serpenyőben folytatjuk a főzést: először hagymát, majd piros és zöld paprikát, valamint cukkinit pirítunk. A zöldségeket addig sütjük, amíg kissé megpuhulnak és enyhén meggrilleződnek. Amikor a zöldségek elkészültek, visszatesszük hozzájuk a korábban megpirított csirkét.
Ezután elkészítjük az öntetet: egy kisebb tálban összekeverünk körülbelül 1 dl vizet, 1 kanál szójaszószt, 1 kiskanál rizsecetet és egy kevés édes chiliszószt. Az elkészült öntetet a wokba öntjük a csirkére és a zöldségekre, majd az egészet még néhány percig együtt főzzük, amíg a folyadék nagy része elpárolog és az ízek jól összeérnek.
Tápérték:
Fehérje: 32,5 g
Szénhidrát: 66,1 g
Zsír: 8,8 g
Kalória: 485 kcal
Fotó: Barabás Aretta
Hozzávalók:
• 80 g tonhal
• 50 g görög joghurt
• 1 szál újhagyma
• egy kanál citromlé
• só
• bors
• 1 db teljes kiőrlésű wraplap
• 50 g sárgarépa
• 50 g kaliforniai paprika
Elkészítés:
A wraplapokat háromszögekre vágjuk, majd enyhén lefújjuk olívaolajspray-vel. Ezután az air fryerbe tesszük és néhány perc alatt aranybarnára, ropogósra pirítjuk. Közben a zöldségeket ízlés szerint felszeleteljük. A tonhalkrémet úgy készítjük el, hogy a tonhalhoz hozzáadjuk az apróra vágott újhagymát, a joghurtot, a fűszereket és egy kevés citromlevet, majd az egészet alaposan összekeverjük, amíg krémes állagú nem lesz.
Tápérték:
Fehérje: 28 g
Szénhidrát: 41,6 g
Zsír: 5,7 g
Kalória: 327 kcal
Fehérje: 93 g
Szénhidrát: 160 g
Zsír: 47 g
Kalória: 1416 kcal
Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.
Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.
A karamellás popcorn sokak kedvenc házi nassolnivalói közé tartozik: vajas, édes és enyhén sós egyszerre. A pattogatott kukoricát selymes karamell borítja, amely sütőben roppanósra sül, mégis kellemesen rágós marad. Egyszerű, de ellenállhatatlan.
Újabb ízletes ehető vadnövényekkel bővülhet a kosarunk, hiszen sorra bújnak ki az új tavaszi fajok a felmelegedésnek köszönhetően. Ezúttal a bajuszos hagymát fogjuk megismerni, és a salátaboglárka leveleit is elkezdhetjük begyűjteni.
A velős pirítós elkészítése nem bonyolult, a végeredmény mégis ízgazdag, ezért gyakran kerül az asztalra előételként vagy könnyű vacsoraként.
Az édesburgonya ma már nem egzotikum, hanem a tudatos konyha egyik kedvence: a Dél-Amerikából származó növény történetét, itthoni elérhetőségét és az izgalmasabb édes-sós felhasználási módjait járja körül a Krónika összeállítása.
A mosogatás egy olyan mindennapi konyhai tevékenységünk – sok más házimunkával együtt –, amely akkor válik igazán látványossá, ha elmarad. Bár „jelentéktelen” foglalatosság, mégis sok internetes edukációs tartalom foglalkozik ezzel a témával.
A kicsi, aranyló golyócskák kívül ropogósak, belül pedig izgalmas tölteléket rejtenek. Az arancini a szicíliai konyha remek előétele, utcai fogása, melynek nagy előnye, hogy hamar elkészíthető.
Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.
A hó olvadásával lehetőségünk adódik, hogy vadon termő korai fűszernövényeket gyűjtsünk. Megismerkedünk az érdes vadhagymával, valamint az erdei gyömbérgyökérrel, melynek különleges aromáival sokféle ételt és italt fűszerezhetünk.
szóljon hozzá!