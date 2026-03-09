Rovatok
Napi menü: könnyed és finom

Fotó: Barabás Aretta

A reggelt egy finom, ropogós pestós melegszendviccsel indítjuk, amelyet friss salátával tálalunk. Uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra, amely kellemesen frissítő és tápláló. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, amelyet rizzsel ajánlunk. A napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk: friss zöldségekkel és ropogós wrapchipsszel tálalt tonhalas mártogatóssal.

Barabás Aretta

2026. március 09., 11:142026. március 09., 11:14

2026. március 09., 11:302026. március 09., 11:30

Reggeli: Pestos paradicsomos melegszendvics

Hozzávalók:

• 70 g vadkovászos kenyér
• 10 g zöld pesto
• 4-5 db koktélparadicsom
• 50 g light mozzarella
• vegyes saláta
• 10 g napraforgómag
• 5 g olívaolaj
• kiskanál almaecet

Fotó: Barabás Aretta

Elkészítés:
A melegszendvics elkészítéséhez először megkenjük a kenyeret pestóval, majd rátesszük a light mozzarellát és a koktélparadicsomokat. Ezután a szendvicset az air fryer kosarába helyezzük és 190 °C-on körülbelül 10 percig sütjük. Ennyi idő alatt a kenyér ropogósra pirul, a mozzarella megolvad és kissé megpirul, a paradicsom pedig enyhén megsül. Friss vegyes salátával tálaljuk, amire pirított napraforgómagot teszünk, majd egy kis kanál olívaolajjal, valamint almaecettel ízesítjük.

Tápérték/adag:
Fehérje: 17,9 g
Szénhidrát: 37,2 g
Zsír: 19,3 g
Kalória: 390 kcal


Uzsonna: Görög joghurt áfonyával és dióval

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 150 g 2%-os görög joghurt
• 50 g áfonya
• fahéj
• 15 g dió

Elkészítés:
A joghurtot egy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az áfonyát, tetszés szerint fahéjjal ízesítjük, és hozzáadjuk a megadott mennyiségű diót.

Tápérték:
Fehérje: 14,7 g
Szénhidrát: 15,3 g
Zsír: 12,8 g
Kalória: 214 kcal

Ebéd: Ázsiai ízvilágú zöldséges csirke (2 adaghoz)

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 250 g csirkemell
• 5 g olívaolaj
• egy kiskanál kukoricakeményítő
• kis fej vöröshagyma
• 150 g piros kaliforniai paprika
• 150 g zöldpaprika
• 150 g cukkini
• 2 kanál szójaszósz
• 1 dl víz
• 1 kiskanál rizsecet
• 15 g édescsípős chili szósz
• 100 g basmati rizs

Elkészítés:

A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk, egy kiskanál kukoricakeményítőbe és egy kanál szójaszószba forgatjuk, majd sóval és borssal fűszerezzük. Ezután egy kevés olívaolajat hevítünk egy wokban vagy serpenyőben, és a csirkecsíkokat megpirítjuk benne amíg átsülnek és enyhén megpirulnak. Amikor elkészült a csirke, kiszedjük a serpenyőből és félretesszük.

Ugyanabban a serpenyőben folytatjuk a főzést: először hagymát, majd piros és zöld paprikát, valamint cukkinit pirítunk. A zöldségeket addig sütjük, amíg kissé megpuhulnak és enyhén meggrilleződnek. Amikor a zöldségek elkészültek, visszatesszük hozzájuk a korábban megpirított csirkét.

Ezután elkészítjük az öntetet: egy kisebb tálban összekeverünk körülbelül 1 dl vizet, 1 kanál szójaszószt, 1 kiskanál rizsecetet és egy kevés édes chiliszószt. Az elkészült öntetet a wokba öntjük a csirkére és a zöldségekre, majd az egészet még néhány percig együtt főzzük, amíg a folyadék nagy része elpárolog és az ízek jól összeérnek.

Tápérték:
Fehérje: 32,5 g
Szénhidrát: 66,1 g
Zsír: 8,8 g
Kalória: 485 kcal

Vacsora: Tonhalas mártogatós wrapchipsszel és zöldségekkel

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 80 g tonhal
• 50 g görög joghurt
• 1 szál újhagyma
• egy kanál citromlé
• só
• bors
• 1 db teljes kiőrlésű wraplap
• 50 g sárgarépa
• 50 g kaliforniai paprika

Elkészítés:
A wraplapokat háromszögekre vágjuk, majd enyhén lefújjuk olívaolajspray-vel. Ezután az air fryerbe tesszük és néhány perc alatt aranybarnára, ropogósra pirítjuk. Közben a zöldségeket ízlés szerint felszeleteljük. A tonhalkrémet úgy készítjük el, hogy a tonhalhoz hozzáadjuk az apróra vágott újhagymát, a joghurtot, a fűszereket és egy kevés citromlevet, majd az egészet alaposan összekeverjük, amíg krémes állagú nem lesz.

Tápérték:
Fehérje: 28 g
Szénhidrát: 41,6 g
Zsír: 5,7 g
Kalória: 327 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 93 g
Szénhidrát: 160 g
Zsír: 47 g
Kalória: 1416 kcal

Egészség tálalva
