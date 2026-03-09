Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy finom, ropogós pestós melegszendviccsel indítjuk, amelyet friss salátával tálalunk. Uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra, amely kellemesen frissítő és tápláló. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, amelyet rizzsel ajánlunk. A napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk: friss zöldségekkel és ropogós wrapchipsszel tálalt tonhalas mártogatóssal.

Reggeli: Pestos paradicsomos melegszendvics Hozzávalók: • 70 g vadkovászos kenyér

• 10 g zöld pesto

• 4-5 db koktélparadicsom

• 50 g light mozzarella

• vegyes saláta

• 10 g napraforgómag

• 5 g olívaolaj

• kiskanál almaecet Fotó: Barabás Aretta Elkészítés:

A melegszendvics elkészítéséhez először megkenjük a kenyeret pestóval, majd rátesszük a light mozzarellát és a koktélparadicsomokat. Ezután a szendvicset az air fryer kosarába helyezzük és 190 °C-on körülbelül 10 percig sütjük. Ennyi idő alatt a kenyér ropogósra pirul, a mozzarella megolvad és kissé megpirul, a paradicsom pedig enyhén megsül. Friss vegyes salátával tálaljuk, amire pirított napraforgómagot teszünk, majd egy kis kanál olívaolajjal, valamint almaecettel ízesítjük. Hirdetés Tápérték/adag:

Fehérje: 17,9 g

Szénhidrát: 37,2 g

Zsír: 19,3 g

Kalória: 390 kcal

Uzsonna: Görög joghurt áfonyával és dióval

Hozzávalók: • 150 g 2%-os görög joghurt

• 50 g áfonya

• fahéj

• 15 g dió Elkészítés:

A joghurtot egy tálba tesszük, majd hozzáadjuk az áfonyát, tetszés szerint fahéjjal ízesítjük, és hozzáadjuk a megadott mennyiségű diót. Tápérték:

Fehérje: 14,7 g

Szénhidrát: 15,3 g

Zsír: 12,8 g

Kalória: 214 kcal Ebéd: Ázsiai ízvilágú zöldséges csirke (2 adaghoz)

Hozzávalók: • 250 g csirkemell

• 5 g olívaolaj

• egy kiskanál kukoricakeményítő

• kis fej vöröshagyma

• 150 g piros kaliforniai paprika

• 150 g zöldpaprika

• 150 g cukkini

• 2 kanál szójaszósz

• 1 dl víz

• 1 kiskanál rizsecet

• 15 g édescsípős chili szósz

• 100 g basmati rizs Elkészítés: A csirkemellet vékony csíkokra vágjuk, egy kiskanál kukoricakeményítőbe és egy kanál szójaszószba forgatjuk, majd sóval és borssal fűszerezzük. Ezután egy kevés olívaolajat hevítünk egy wokban vagy serpenyőben, és a csirkecsíkokat megpirítjuk benne amíg átsülnek és enyhén megpirulnak. Amikor elkészült a csirke, kiszedjük a serpenyőből és félretesszük. Ugyanabban a serpenyőben folytatjuk a főzést: először hagymát, majd piros és zöld paprikát, valamint cukkinit pirítunk. A zöldségeket addig sütjük, amíg kissé megpuhulnak és enyhén meggrilleződnek. Amikor a zöldségek elkészültek, visszatesszük hozzájuk a korábban megpirított csirkét. Ezután elkészítjük az öntetet: egy kisebb tálban összekeverünk körülbelül 1 dl vizet, 1 kanál szójaszószt, 1 kiskanál rizsecetet és egy kevés édes chiliszószt. Az elkészült öntetet a wokba öntjük a csirkére és a zöldségekre, majd az egészet még néhány percig együtt főzzük, amíg a folyadék nagy része elpárolog és az ízek jól összeérnek. Tápérték:

Fehérje: 32,5 g

Szénhidrát: 66,1 g

Zsír: 8,8 g

Kalória: 485 kcal Vacsora: Tonhalas mártogatós wrapchipsszel és zöldségekkel

