Karácsonyi koncerttel lép színpadra a Superar kórus a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében december 10-én, szerdán 14 órától. A belépés díjtalan.

Székelyhon 2025. december 09., 08:302025. december 09., 08:30

A különleges előadáson mintegy ötven marosszentgyörgyi, csejdi és zetelaki gyermek énekel majd együtt a Gyulafehérvári Caritas gondozottjaként, akikhez további 57 fiatal csatlakozik Brassó, Kovászna és Hargita megyékből.

A közel száz fős, vidám gyerekkórus ünnepi dalokat ad elő több nyelven, találó gesztusokkal kísérve, meghitt karácsonyi hangulatot teremtve.