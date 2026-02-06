Rovatok
Másfél óra alatt több mint ötven bírság: átfogó ellenőrzést tartott a közlekedésrendészet Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Alig másfél óra alatt 52 szabálysértési bírságot szabtak ki sofőrökre a rendőrök Marosvásárhelyen egy átfogó ellenőrzés alkalmával csütörtökön. Több jogosítványt és forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor autókat is lefoglaltak.

Székelyhon

2026. február 06., 09:572026. február 06., 09:57

2026. február 06., 09:592026. február 06., 09:59

Az akciót február 5-én 14.30 és 16 óra között hajtották végre a közlekedésbiztonság növelése és a közúti balesetek megelőzése érdekében. Közel 130 embert igazoltattak, 12 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, valamint egy drogtesztet is.

A feltárt szabálytalanságok nyomán összesen 52 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből:

  • 15-öt a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,

  • 1-et mobiltelefon vezetés közbeni használatáért,

  • 1-et alkoholfogyasztásért,

  • 7-et a járművek nem megfelelő műszaki állapota miatt,

  • 28-at egyéb közlekedési szabálysértésekért.

A rövid ideig tartó akció alkalmával a rendőrök

11 forgalmi engedélyt és 3 vezetői engedélyt vontak be, ezen felül 4 járművet lefoglaltak és egy ittasan vezető sofőrt is tetten értek.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ilyen jellegű akciók a következő időszakban is folytatódnak, a közlekedésbiztonság növelése és a jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
