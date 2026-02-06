Másfél óra alatt több mint ötven bírság: átfogó ellenőrzést tartott a közlekedésrendészet Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Alig másfél óra alatt 52 szabálysértési bírságot szabtak ki sofőrökre a rendőrök Marosvásárhelyen egy átfogó ellenőrzés alkalmával csütörtökön. Több jogosítványt és forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor autókat is lefoglaltak.
2026. február 06., 09:572026. február 06., 09:57
Az akciót február 5-én 14.30 és 16 óra között hajtották végre a közlekedésbiztonság növelése és a közúti balesetek megelőzése érdekében. Közel 130 embert igazoltattak, 12 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, valamint egy drogtesztet is.
A feltárt szabálytalanságok nyomán összesen 52 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből:
15-öt a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,
1-et mobiltelefon vezetés közbeni használatáért,
1-et alkoholfogyasztásért,
7-et a járművek nem megfelelő műszaki állapota miatt,
28-at egyéb közlekedési szabálysértésekért.
A rövid ideig tartó akció alkalmával a rendőrök
A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ilyen jellegű akciók a következő időszakban is folytatódnak, a közlekedésbiztonság növelése és a jogszabályok betartásának biztosítása érdekében.
