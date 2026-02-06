Másfél óra alatt több mint ötven bírság: átfogó ellenőrzést tartott a közlekedésrendészet Marosvásárhelyen

Alig másfél óra alatt 52 szabálysértési bírságot szabtak ki sofőrökre a rendőrök Marosvásárhelyen egy átfogó ellenőrzés alkalmával csütörtökön. Több jogosítványt és forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor autókat is lefoglaltak.

Az akciót február 5-én 14.30 és 16 óra között hajtották végre a közlekedésbiztonság növelése és a közúti balesetek megelőzése érdekében. Közel 130 embert igazoltattak, 12 alkoholszondás ellenőrzést végeztek, valamint egy drogtesztet is. Hirdetés A feltárt szabálytalanságok nyomán összesen 52 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből: 15-öt a biztonsági öv használatának elmulasztásáért,

1-et mobiltelefon vezetés közbeni használatáért,

1-et alkoholfogyasztásért,

7-et a járművek nem megfelelő műszaki állapota miatt,

28-at egyéb közlekedési szabálysértésekért. A rövid ideig tartó akció alkalmával a rendőrök

11 forgalmi engedélyt és 3 vezetői engedélyt vontak be, ezen felül 4 járművet lefoglaltak és egy ittasan vezető sofőrt is tetten értek.