Amikor a tűzoltóknak a vízzel volt a legtöbb bajuk

Nagy erőfeszítést igényelt a tűzoltóság részéről is a sós vizű Kis-Küküllő • Fotó: Haáz Vince

Nagy erőfeszítést igényelt a tűzoltóság részéről is a sós vizű Kis-Küküllő

Fotó: Haáz Vince

Tavaly közel 25 ezer beavatkozáshoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat és a SMURD-rohammentőket. A legtöbb munkát a Kis-Küküllő megnövekedett sótartalma adta júniusban, de nőtt a szívproblémák száma is, az égési sérüléseké azonban csökkent.

Hajnal Csilla

2026. február 04., 15:572026. február 04., 15:57

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség munkatársait 2025-ben 2901 olyan vészhelyzethez riasztották, amely nem igényelte a SMURD-rohammentőszolgálat részvételét, a helyi önkéntes tűzoltóegységek pedig további 136 esetben végeztek beavatkozásokat. Ez összességében csökkenést jelent 2024-hez képest, ugyanakkor az önkéntes beavatkozások száma jelentősen nőtt – fejtette ki a Maros megyei egység parancsnoka, Handrea Călin Ioan a szerdán tartott sajtótájékoztatón.

A Kis-Küküllőt ért katasztrófa

A tűzoltók legtöbb beavatkozását júniusban jegyezték, amikor a Kis-Küküllő-folyó sótartalma annyira megnőtt, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanná vált, a parajdi sóbányában történt katasztrófa hatására – ez miatt szükségállapotot hirdettek Dicsőszentmárton, Ádámos, Szászbogács, Vámosgálfalva és Gyulakuta településeken.

A dicsőszentmártoni alakulat csapatainak munkája júniusban szinte megduplázódott az előző év júniusához képest:

  • 2024-ben 275 beavatkozásuk volt,

  • tavaly pedig 507 esetben kellett segítséget nyújtsanak, főként az ivóvíz pótlásában.

A munkájukat tucatnyi másik megyéből érkező alakulat segítette – tette hozzá az egység parancsnoka.

Több nagyobb esemény is történt tavaly a megyében, például januárban üzemanyag szivárgott egy vasúti szerelvényből, februárban tömeges ételmérgezés, súlyos közúti balesetek, raktártűz, árvizek, a Kis-Küküllő ihatatlanná vált vize miatti riadó több településen, valamint szén-monoxid-szivárgás.

Idén már három áldozatot követeltek a lakástüzek

Az összesítések szerint a tavalyi lakástüzek leggyakoribb oka a hibás vagy nem megfelelő elektromos berendezés volt. 139 ilyen esetet jegyeztek 2025-ben, illetve összesen négy személy vesztette életét lakástűzben Maros megyében. Ehhez képest idén február elején már három személy meghalt lakástűz okozta sérülések miatt. Országos szinten 305 személy vesztette életét hasonló ok miatt.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A felügyelőség tűzszerész csapata tavaly 52 küldetést teljesített, és több mint kétezer fel nem robbant lőszert semlegesített.

Nőtt a szívproblémás esetek száma

Összesen 24 083 beavatkozás történt 2025-ben, ebből a SMURD rohammentő-egységek 22 614 esethez vonultak ki – a napi átlag kb. 62 –, ami enyhe csökkenés 2024-hez képest. Nőtt a szívproblémák száma is: tavaly 1523 ilyen esetben kérték a segítségüket, ez több mint hét százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Több mérgezéses esetük is volt tavaly, de csökkent például az égési sérülések és közúti balesetek miatti elsősegélynyújtások száma. A legtöbb riasztás júliusban volt, akkor 2147 beavatkozása volt a rohammnetőszolgálatnak. Legkevesebbszer novemberben kérték a rohammentők segítségét.

A mentő átlagos reagálási ideje a városban 6 és fél perc, vidéken 13 perc

– közölte a tűzoltó-parancsnok.

Az intézménynek 260 aktív önkéntese van, de így is személyzethiánnyal küszködnek: idén harmincan hagyták ott az egységet – nyugdíjazás, áthelyezés miatt – és csupán négy új személy érkezett.

Handrea Călin Ioan arra is felhívta a figyelmet, hogy kevés hivatásos tűzoltóképző szak van az országban, így évente nagyon kevés altiszt végez országos szinten, és vannak megyék, ahol még nagyobb a hiány.

Maros megye Marosszék Tűzoltóság
