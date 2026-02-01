Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok

Nagycsergedi tűzvészhez riasztották vasárnap délben a marosvásárhelyi tűzoltókat: egy műhely, majd egy lakóház is kigyulladt, az anyagi kár jelentős.

A helyszínre három tűzoltóautó és egy rohammentő vonult ki. A lángok először egy 200 négyzetméteres műhelyt emésztettek fel, majd átterjedtek az emeletes lakóházra is. A ház manzárdja 80 négyzetméteren károsult – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.