Egy lakóházra is átterjedtek a műhelyben fellobbant lángok

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagycsergedi tűzvészhez riasztották vasárnap délben a marosvásárhelyi tűzoltókat: egy műhely, majd egy lakóház is kigyulladt, az anyagi kár jelentős.

Székelyhon

2026. február 01., 13:392026. február 01., 13:39

A helyszínre három tűzoltóautó és egy rohammentő vonult ki. A lángok először egy 200 négyzetméteres műhelyt emésztettek fel, majd átterjedtek az emeletes lakóházra is. A ház manzárdja 80 négyzetméteren károsult – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.

Marosszék Tűzeset
A rovat további cikkei

2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?

Ha egy 14 év alatti gyermek bűncselekményt követ el, büntetőjogilag nem vonható felelősségre, a törvény mégis intézkedést ír elő. Jogos kérdés, hogy egy súlyos hiányosságokkal küzdő rendszerben mi történik ilyenkor a kiskorúval.

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
2026. január 31., szombat

Gyermekek a rendszer peremén: mi történik a 14 év alatti bűnelkövetőkkel?
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe

Új fejezet kezdődik a Kárpátok sétányán lévő Friedrich Schiller-iskola életében. Egy eddig elhanyagolt, illegális szemétlerakóként használt 1300 négyzetméteres területet nyilvánított közvagyonná az önkormányzat, hogy az intézmény udvarát bővítsék vele.

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Elhanyagolt telekből iskolaudvar: bővül egy marosvásárhelyi iskola területe
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le

Tíz helyszínen tartottak házkutatást a rendőrök Maros megyében egy csempészettel kapcsolatos ügyben január második felében. Több gyanúsítottat állítottak elő, és jelentős készpénzt is lefoglaltak.

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
2026. január 30., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció: több mint 89 ezer csomag cigarettát foglaltak le
2026. január 30., péntek

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások

Szolgálati lakásokra hirdet pályázatot a Studium–Prospero Alapítvány Marosvásárhelyen a városban végzett orvosoknak, rezidenseknek, fogorvosoknak, gyógyszerészeknek, művészeknek, doktoranduszoknak és tanársegédeknek.

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
2026. január 30., péntek

Szolgálati lakásokra pályázhatnak a Marosvásárhelyen végzett diplomások
2026. január 30., péntek

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen

Gázolás történt péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Kövesdombon: a 83 éves gyalogost egy 54 éves sofőr ütötte el a gyalogátjárón.

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Átjárón gázoltak el egy gyalogost Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben

Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 30., péntek

Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben
2026. január 30., péntek

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen

Első alkalommal szervezik meg a Gyermek és Ifjúsági Citeraegyüttesek Találkozóját január 31-én, szombaton, 11 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota Kistermében.

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Gyermek és ifjúsági citeraegyüttes-találkozó lesz Marosvásárhelyen
2026. január 30., péntek

Taxis támadás: előre kitervelhették a fiatalok, kés volt náluk

Előre megtervezett támadás történhetett Mezőszabad közelében szerdán hajnalban, amikor három kiskorú egy taxi sofőrjére támadt – közölte utólag a Maros megyei ügyészség.

Taxis támadás: előre kitervelhették a fiatalok, kés volt náluk
Taxis támadás: előre kitervelhették a fiatalok, kés volt náluk
2026. január 30., péntek

Taxis támadás: előre kitervelhették a fiatalok, kés volt náluk
2026. január 30., péntek

Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány

Mindössze két óra leforgása alatt több mint 150 közúti bírságot szabtak ki a Maros megyei közlekedésrendészek egy célzott akció során csütörtök délelőtt.

Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány
Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány
2026. január 30., péntek

Rendőrségi mérleg: két óra alatt mintegy 150 bírság és tucatnyi bevont jogosítvány
2026. január 29., csütörtök

Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél

Illegálisan tartott fegyvereket és nagy mennyiségű cigarettát foglalt le a Maros megyei rendőrség egy kisiklandi férfi házában.

Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél
Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél
2026. január 29., csütörtök

Egész fegyverarzenált találtak egy Maros megyei férfinél
