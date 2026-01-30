Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben

Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.

Hétfőn tartják a marosvásárhelyi állatkertben a hagyományos Medve-napot, melynek során a népi időjóslás szerint

A február 2-ai hagyomány úgy tartja: ha a medve meglátja árnyékát, visszavonul pihenőhelyére, ami hosszú télre utal, borús idő esetén azonban a tavasz közeledtét jelzi, ha nem tér vissza a barlangjába.

Az állatkert medvéi ugyan nem alszanak téli álmot, mivel rendszeresen etetik őket, gondozóik szerint ilyenkor visszafogottabb aktivitást mutatnak. A program hétfőn 11 órakor kezdődik az állatkert közleménye szerint, amikor Kopacz András igazgatóhelyettes