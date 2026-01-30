Medvenapot tartanak hétfőn a marosvásárhelyi állatkertben

Hétfőn Medve-nap lesz az állatkertben
Fotó: Haáz Vince
Medvenapi időjóslással várja a látogatókat hétfőn a marosvásárhelyi állatkert: a hagyomány szerint a medvék viselkedéséből következtetnek arra, hosszú marad-e még a tél, vagy közeleg a tavasz.
Hétfőn tartják a marosvásárhelyi állatkertben a hagyományos Medve-napot, melynek során a népi időjóslás szerint
A február 2-ai hagyomány úgy tartja: ha a medve meglátja árnyékát, visszavonul pihenőhelyére, ami hosszú télre utal, borús idő esetén azonban a tavasz közeledtét jelzi, ha nem tér vissza a barlangjába.
Az állatkert medvéi ugyan nem alszanak téli álmot, mivel rendszeresen etetik őket, gondozóik szerint ilyenkor visszafogottabb aktivitást mutatnak. A program hétfőn 11 órakor kezdődik az állatkert közleménye szerint, amikor Kopacz András igazgatóhelyettes
Az eseményt látványetetés követi a medvék kifutójánál, a szervezők pedig arra biztatják a gyerekeket, hogy plüssmackót is hozzanak magukkal a közös fotózáshoz.
