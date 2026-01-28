Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.
2026. január 28., 18:252026. január 28., 18:25
Csütörtökön 8 és 15 óra között szünetelni fog a szolgáltatás Mezőcsáváson, Sámsondon, Mezőbándon, Mezőrücsön, Mezőkirályfalván, Örményesen, Mezőszilváson, Mezőmadarason, Mezőpagocsán, Uzdiszentpéteren és Nagysármáson. Emellett, 8 és 14 óra között Oláhkocsárdon, míg 9 és 14 óra között Marosludason, a Hóvirág, Fenyő, Szegfű és Fecske utcákban lesz vízszünet.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követően a vezetékekben lévő lerakódások felkavarodása miatt a víz rövid ideig zavaros vagy elszíneződött lehet, ezért ebben az időszakban csak háztartási célokra használható.
Idén is megszervezi marosvásárhelyi megemlékezését és felvonulását március 10-én, a székely szabadság napján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – tájékoztatt szerdai közleményében a civil szervezet.
Megtámadtak egy taxisofőrt szerdán hajnalban: egy Marosvásárhelyről Galambodig tartó út során kofliktus tört ki három kiskorú fiú és a sofőr között az út kifizetése miatt.
Biztonságosabbá tették a közlekedést a Maros völgyében: jégcsapokat távolítottak el a sziklafalakról a Maros megyei hegyimentők.
Két ember életét vesztette, miután kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete szerdán reggel Marosfelfaluban – tájékoztatott a Maros megyei tűzoltóság.
Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
Százhetven millió eurós támogatást hívhat le hét – köztük Maros – megye zöldenergia előállítására és tárolására. Több pontot kap az az önkormányzat, amely a lakókkal közösen pályázik.
Lángra kapott egy fűrészporelszívó berendezés a Maros megyei Görgénysóaknán hétfő délután. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
A 16 éves marosvásárhelyi Máthé Dávid aranyérmet nyert a 2026-os IZHO Nemzetközi Multidiszciplináris Olimpián Kazahsztánban a romániai válogatott tagjaként. A szerény, csendes tehetségről édesapja mesélt a Székelyhonnak.
Egészségügyi okok miatt nem vállal többé szerepet Kerekes Károly Marosvásárhely önkormányzati képviselő-testületében. Helyét a soron következő tanácsosjelölt veszi át.
Agonizáló, földön fekvő kutyát megörökítő felvételek nyomán végzett ellenőrzést a Maros megyei rendőrség január 23-án. A videón szereplő eb tetemét megtalálták, az ügyben büntetőeljárás indult az állat szándékos és jogtalan megölése miatt.
