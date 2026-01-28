Az Aquaserv Rt. tájékoztatása szerint az elosztó hálózaton végzett munkálatok miatt január 29-én ideiglenesen felfüggesztik az ivóvízszolgáltatást több Maros megyei településen.

Csütörtökön 8 és 15 óra között szünetelni fog a szolgáltatás Mezőcsáváson, Sámsondon, Mezőbándon, Mezőrücsön, Mezőkirályfalván, Örményesen, Mezőszilváson, Mezőmadarason, Mezőpagocsán, Uzdiszentpéteren és Nagysármáson. Emellett, 8 és 14 óra között Oláhkocsárdon, míg 9 és 14 óra között Marosludason, a Hóvirág, Fenyő, Szegfű és Fecske utcákban lesz vízszünet.

A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a munkálatok befejezését követően a vezetékekben lévő lerakódások felkavarodása miatt a víz rövid ideig zavaros vagy elszíneződött lehet, ezért ebben az időszakban csak háztartási célokra használható.