A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

Simon Virág

2026. március 15., 18:412026. március 15., 18:41

2026. március 15., 19:122026. március 15., 19:12

Kicsinek bizonyult a Postarét

Kicsinek bizonyult a Postarét

Fotó: Haáz Vince

Kicsinek bizonyult a Postarét a szabadságharcra emlékező tömegnek vasárnap Marosvásárhelyen. A tavaszi melegben több ezren gyűltek össze ünnepelni. A szervezők, elsősorban a megyei RMDSZ egy összesített diákkórust is meghívott, így a gyerekekkel, fiatalokkal együtt jöttek barátok, szülők, szomszédok is.

Pörgős kezdés

A megemlékezést a Maros Művészegyüttes táncosai, zenészei nyitották meg, akik különleges, forradalmi hangulatú produkciót adtak elő. Bár idén színpadot építettek számukra, még mindig a szomszédos tömbházak lakói voltak a szerencsésebbek, hiszen ők láthatták a legjobban a népviseletbe öltözött táncosok előadását. Őket az városi amatőr néptáncosok közös fellépése követte.

A béke nem jön magától

Soós Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a szabadság nem ajándék, hanem munkával terhes kötelesség. A béke nem jön magától, ezt türelemmel, párbeszéddel, higgadtsággal és bátorsággal el kell nyerni.

„Március 15. a döntésről is szól, arról, hogy nem az uszítás, a megosztás útját választjuk, hanem az összefogást. Ma nemcsak március 15-re emlékezünk, hanem a marosvásárhelyi fekete márciusra is. Azon dolgozzunk, hogy ez soha többé nem történjen meg.

Olyan várost építünk, ahol lehet magyarként élni, olyan közösséget, amely tudja, csak együtt mehetünk előre.

Amikor együtt képesek vagyunk összezárni, akkor nem tudnak elbizonytalanítani”– hangoztatta az elöljáró, majd pár szóban arra biztatta a jelenlevőket, hogy éljenek szavazati jogukkal, mert a jövőt közösen tudjuk építeni itthon és Magyarországon.

Akkor győzhetünk, ha egy akaraton vagyunk

A kitartás fontosságáról beszélt köszöntőjében Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki Petőfi Sándort idézte:

Bizony mondom, hogy győz most a magyar,
Habár ég s föld ellenkezőt akar!
Azért nem győzött eddig is e hon,
Mert sohasem volt egy akaraton;
Most egy a lélek, egy a szív, a kar...

„Petőfi felismerte, úgy lehet győzni, ha közös akaraton vagyunk. Ma is úgy tudjuk megőrizni a nemzeti egységünket, ha nem egymással veszekedünk, hanem összefogunk, egy irányban húzunk, a közös, magyar jövőért összekapaszkodunk.

2010-ben a magyar kormány kimondta, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ma is ez a nemzetpolitikánk alapelve, nemzetben gondolkozásunk kulcsa. Az elmúlt 16 évben számíthattunk egymásra, most magabiztossággal és tisztelettel mondhatjuk ki: önök számíthatnak ránk, és mi is számítunk önökre, közösen akarjuk folytatni a munkát” – fogalmazott.

Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi köszöntőjét Gomolyai Péter, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviselője olvasta fel. Az ünneplő közösséghez Csibi Attila Zoltán, a megyei RMDSZ elnöke is szólt.

Háromszázan énekeltek a magyar nyelv megőrzéséről

Az Örökségünk című dalt a csaknem háromszáz tagú, marosvásárhelyi gyerekekből és fiatalokból álló kórus adta elő. Az első alkalommal bemutatkozó tagok azokban az iskolákban tanulnak, ahol magyar igazgatók, aligazgatók vannak. A szervezők azt akarták, hogy erősödjön a fiatalok összetartozása, és közösen ünnepeljenek. Az ünnepi hangulatot Nemes Tibor fokozta, aki zongorakísérettel adott elő dalokat.

Gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek együtt emlékeztek • Fotó: Haáz Vince

Gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek együtt emlékeztek

Fotó: Haáz Vince

Rendhagyó volt az idei koszorúzás, hiszen

míg előző években a hátoldalához kerültek a virágok, idén a Székely vértanúk emlékművét elölről, a November 7. út felé néző oldalán koszorúzták meg.

A hazatérőket ezúttal is Kossuth-kiflivel kínálták meg.

A rovat további cikkei

2026. március 14., szombat

Hány játékterem működik Marosvásárhelyen?

Marosvásárhelyen 330 szerencsejáték-terem működik, és nyolcszáznál több „félkarú rablót” használhatnak a városlakók. Kovács Mihály Levente alpolgármester kezdeményezésére ezeket a helyeket a város szélére száműzik.

2026. március 13., péntek

Hétvégi házból loptak el háztartási gépeket

Öt nagyölyvesi ingatlanban végeztek házkutatást pénteken a mezőrücsi rendőrök a marosvásárhelyi ügyészség felügyeletével. Egy minősített lopás ügyében kutattak bizonyítékok után.

Kiderült, honnan bocsátanak el alkalmazottakat Marosvásárhelyen

A kormány megszorító intézkedései nyomán a marosvásárhelyi városházáról hét embert bocsátanak el. Pénteken kiderült, hogy melyik igazgatóságon lesz létszámcsökkentés – erről Soós Zoltán polgármester és Sergiu Papuc személyzetis beszélt.

Adófizetés: tömegekre számítanak a pénztáraknál

Marosvásárhelyen a tavalyhoz képest kevesebben fizették ki a helyi adókat és illetékeket március közepéig, de az elkövetkező időszakban tömegekre számítanak. Soós Zoltán polgármester és az adóügyi illetékes, Szövérfi László beszélt az újdonságokról.

Parkolóhelyhiány: garázsok lebontásával orvosolnák a helyzetet Marosvásárhelyen

A jelenleginél kétszer több parkolóhelyre lenne szükség Marosvásárhelyen, ezért a városvezetés parkolóházak építése mellett a meglévő garázsok lebontásával hozna létre állomásozóhelyeket a járművek számára. Végleges döntés egyelőre nem született.

Az országos vizsgákra tervezett bojkott előszele: a szakszervezetis tanárok fele nem vesz részt a jövő heti próbavizsgákon

A hazai pedagógus-szakszervezetek a megoldatlan bérek, illetve a bürokratikus túlterheltség miatt bojkottra készülnek. Országos szinten a szakszervezetek tagjainak fele nem hajlandó részt venni a nyolcadikosoknak szervezett, jövő heti próbavizsgákon.

Március utolsó napján kezdődik az iskolai beiratkozás – egy magyar előkészítővel kevesebb indul idén Marosvásárhelyen

Csütörtöktől minden iskola köteles közölni, hogy hány előkészítő osztályt indít, melyik körzethez tartozik, és lesz-e az adott intézménynek délutáni programja. Összefoglaltuk az előkészítő osztályba való beiratkozás menetrendjét a szülők számára.

Kétezer-ötszázan maradhatnak munka nélkül a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál

Az állam gyors beavatkozását kéri a marosvásárhelyi vegyipari kombinát szakszervezete, miután Josh Zacharias vezérigazgató bejelentette, hogy elkezdték a csoportos létszámleépítésre vonatkozó eljárást. Kétezer-ötszázan maradhatnak megélhetés nélkül.

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

