A szabadság munkával terhes kötelesség

Kicsinek bizonyult a Postarét
Fotó: Haáz Vince
Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.
Kicsinek bizonyult a Postarét a szabadságharcra emlékező tömegnek vasárnap Marosvásárhelyen. A tavaszi melegben több ezren gyűltek össze ünnepelni. A szervezők, elsősorban a megyei RMDSZ egy összesített diákkórust is meghívott, így a gyerekekkel, fiatalokkal együtt jöttek barátok, szülők, szomszédok is.
A megemlékezést a Maros Művészegyüttes táncosai, zenészei nyitották meg, akik különleges, forradalmi hangulatú produkciót adtak elő. Bár idén színpadot építettek számukra, még mindig a szomszédos tömbházak lakói voltak a szerencsésebbek, hiszen ők láthatták a legjobban a népviseletbe öltözött táncosok előadását. Őket az városi amatőr néptáncosok közös fellépése követte.
Soós Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a szabadság nem ajándék, hanem munkával terhes kötelesség. A béke nem jön magától, ezt türelemmel, párbeszéddel, higgadtsággal és bátorsággal el kell nyerni.
Soós Zoltán: amikor együtt képesek vagyunk összezárni, akkor nem tudnak elbizonytalanítani
Fotó: Haáz Vince
„Március 15. a döntésről is szól, arról, hogy nem az uszítás, a megosztás útját választjuk, hanem az összefogást. Ma nemcsak március 15-re emlékezünk, hanem a marosvásárhelyi fekete márciusra is. Azon dolgozzunk, hogy ez soha többé nem történjen meg.
Amikor együtt képesek vagyunk összezárni, akkor nem tudnak elbizonytalanítani”– hangoztatta az elöljáró, majd pár szóban arra biztatta a jelenlevőket, hogy éljenek szavazati jogukkal, mert a jövőt közösen tudjuk építeni itthon és Magyarországon.
A kitartás fontosságáról beszélt köszöntőjében Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki Petőfi Sándort idézte:
„Petőfi felismerte, úgy lehet győzni, ha közös akaraton vagyunk. Ma is úgy tudjuk megőrizni a nemzeti egységünket, ha nem egymással veszekedünk, hanem összefogunk, egy irányban húzunk, a közös, magyar jövőért összekapaszkodunk.
Nacsa Lőrinc: számíthatunk egymásra
Fotó: Haáz Vince
2010-ben a magyar kormány kimondta, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ma is ez a nemzetpolitikánk alapelve, nemzetben gondolkozásunk kulcsa. Az elmúlt 16 évben számíthattunk egymásra, most magabiztossággal és tisztelettel mondhatjuk ki: önök számíthatnak ránk, és mi is számítunk önökre, közösen akarjuk folytatni a munkát” – fogalmazott.
Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi köszöntőjét Gomolyai Péter, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviselője olvasta fel. Az ünneplő közösséghez Csibi Attila Zoltán, a megyei RMDSZ elnöke is szólt.
Az Örökségünk című dalt a csaknem háromszáz tagú, marosvásárhelyi gyerekekből és fiatalokból álló kórus adta elő. Az első alkalommal bemutatkozó tagok azokban az iskolákban tanulnak, ahol magyar igazgatók, aligazgatók vannak. A szervezők azt akarták, hogy erősödjön a fiatalok összetartozása, és közösen ünnepeljenek. Az ünnepi hangulatot Nemes Tibor fokozta, aki zongorakísérettel adott elő dalokat.
Gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek együtt emlékeztek
Fotó: Haáz Vince
Rendhagyó volt az idei koszorúzás, hiszen
A hazatérőket ezúttal is Kossuth-kiflivel kínálták meg.
Fotó: Haáz Vince
