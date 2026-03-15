A szabadság munkával terhes kötelesség Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság. Simon Virág 2026. március 15., 18:41

Kicsinek bizonyult a Postarét Fotó: Haáz Vince

Kicsinek bizonyult a Postarét a szabadságharcra emlékező tömegnek vasárnap Marosvásárhelyen. A tavaszi melegben több ezren gyűltek össze ünnepelni. A szervezők, elsősorban a megyei RMDSZ egy összesített diákkórust is meghívott, így a gyerekekkel, fiatalokkal együtt jöttek barátok, szülők, szomszédok is. Pörgős kezdés A megemlékezést a Maros Művészegyüttes táncosai, zenészei nyitották meg, akik különleges, forradalmi hangulatú produkciót adtak elő. Bár idén színpadot építettek számukra, még mindig a szomszédos tömbházak lakói voltak a szerencsésebbek, hiszen ők láthatták a legjobban a népviseletbe öltözött táncosok előadását. Őket az városi amatőr néptáncosok közös fellépése követte. Hirdetés A béke nem jön magától Soós Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a szabadság nem ajándék, hanem munkával terhes kötelesség. A béke nem jön magától, ezt türelemmel, párbeszéddel, higgadtsággal és bátorsággal el kell nyerni.

Soós Zoltán: amikor együtt képesek vagyunk összezárni, akkor nem tudnak elbizonytalanítani Fotó: Haáz Vince

„Március 15. a döntésről is szól, arról, hogy nem az uszítás, a megosztás útját választjuk, hanem az összefogást. Ma nemcsak március 15-re emlékezünk, hanem a marosvásárhelyi fekete márciusra is. Azon dolgozzunk, hogy ez soha többé nem történjen meg.

Olyan várost építünk, ahol lehet magyarként élni, olyan közösséget, amely tudja, csak együtt mehetünk előre.

Amikor együtt képesek vagyunk összezárni, akkor nem tudnak elbizonytalanítani”– hangoztatta az elöljáró, majd pár szóban arra biztatta a jelenlevőket, hogy éljenek szavazati jogukkal, mert a jövőt közösen tudjuk építeni itthon és Magyarországon. Akkor győzhetünk, ha egy akaraton vagyunk A kitartás fontosságáról beszélt köszöntőjében Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki Petőfi Sándort idézte:

Bizony mondom, hogy győz most a magyar,

Habár ég s föld ellenkezőt akar!

Azért nem győzött eddig is e hon,

Mert sohasem volt egy akaraton;

Most egy a lélek, egy a szív, a kar...

„Petőfi felismerte, úgy lehet győzni, ha közös akaraton vagyunk. Ma is úgy tudjuk megőrizni a nemzeti egységünket, ha nem egymással veszekedünk, hanem összefogunk, egy irányban húzunk, a közös, magyar jövőért összekapaszkodunk.

Nacsa Lőrinc: számíthatunk egymásra Fotó: Haáz Vince

2010-ben a magyar kormány kimondta, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ma is ez a nemzetpolitikánk alapelve, nemzetben gondolkozásunk kulcsa. Az elmúlt 16 évben számíthattunk egymásra, most magabiztossággal és tisztelettel mondhatjuk ki: önök számíthatnak ránk, és mi is számítunk önökre, közösen akarjuk folytatni a munkát” – fogalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi köszöntőjét Gomolyai Péter, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviselője olvasta fel. Az ünneplő közösséghez Csibi Attila Zoltán, a megyei RMDSZ elnöke is szólt. Háromszázan énekeltek a magyar nyelv megőrzéséről Az Örökségünk című dalt a csaknem háromszáz tagú, marosvásárhelyi gyerekekből és fiatalokból álló kórus adta elő. Az első alkalommal bemutatkozó tagok azokban az iskolákban tanulnak, ahol magyar igazgatók, aligazgatók vannak. A szervezők azt akarták, hogy erősödjön a fiatalok összetartozása, és közösen ünnepeljenek. Az ünnepi hangulatot Nemes Tibor fokozta, aki zongorakísérettel adott elő dalokat.

Gyerekek, fiatalok, középkorúak és idősek együtt emlékeztek Fotó: Haáz Vince

Rendhagyó volt az idei koszorúzás, hiszen

míg előző években a hátoldalához kerültek a virágok, idén a Székely vértanúk emlékművét elölről, a November 7. út felé néző oldalán koszorúzták meg.

A hazatérőket ezúttal is Kossuth-kiflivel kínálták meg.

