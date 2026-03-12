Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

A 48 éves férfit ellenőrzés céljából állították meg a rendőrök. Mint kiderült, erősen ittas állapotban ült a kormány mögé, leheletéből 1,06 mg/l légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda. Ráadásul

egy kilencéves gyerek is ült az autója hátsó ülésén, aki nem volt megfelelően bekötve.

A 48 éves férfi ugyancsak biztonsági öv nélkül utazott, a szabálysértésekért összesen 1215 lej bírságot kapott. Az alkoholszondás vizsgálat után vérvételre kísérték, majd őrizetbe vették.

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozza: mivel az alkohol csökkenti a reakcióidőt és a veszélyérzékelést,