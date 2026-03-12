Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ittasan autózott egy gyerekkel, őrizetbe vették a sofőrt

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ittasan szállított egy kilencéves gyereket autóval egy sofőr Gernyeszegen, a hatóságok őrizetbe vették.

Székelyhon

2026. március 12., 12:072026. március 12., 12:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A 48 éves férfit ellenőrzés céljából állították meg a rendőrök. Mint kiderült, erősen ittas állapotban ült a kormány mögé, leheletéből 1,06 mg/l légalkoholszintet mutatott ki az alkoholszonda. Ráadásul

egy kilencéves gyerek is ült az autója hátsó ülésén, aki nem volt megfelelően bekötve.

A 48 éves férfi ugyancsak biztonsági öv nélkül utazott, a szabálysértésekért összesen 1215 lej bírságot kapott. Az alkoholszondás vizsgálat után vérvételre kísérték, majd őrizetbe vették.

Hirdetés

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozza: mivel az alkohol csökkenti a reakcióidőt és a veszélyérzékelést,

az ittas vezetés ebben az esetben még nagyobb felelőtlenségnek számít,

hiszen kiskorú is utazott az autóban, és a sofőr ezzel veszélyeztette az ő életét is.

Maros megye Marosszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői

Kovács Mihály Levente alpolgármester „ki a játékgépekkel a városból!” felkiáltással hirdetett harcot a szerencsejáték-szektor ellen. A válasz nem váratott magára: az üzemeltetők egyeztetést kérnek, alkotmányos jogokra és megszűnő munkahelyekre hivatkozva.

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
2026. március 11., szerda

A közvita előtt párbeszédre hívják a marosvásárhelyi városvezetőt a játéktermek működtetői
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek

Öt házkutatást tartottak végre Maroskeresztúr községben a rendőrök lopás és csalás megalapozott gyanúja miatt, két személyt őrizetbe is vettek az akció alkalmával szerdán.

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Házkutatások zajlottak lopás és csalás ügyében Maroskeresztúr községben – két férfit őrizetbe vettek
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében

Leállították a vonatközlekedést a Segesvár melletti Erked és Szederjes települések között kialakult tarlótűz miatt szerdán kora délután.

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Tarlótűz miatt kellett leállítani a vasúti közlekedést Maros megyében
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában

Csinta Samu Ajtók kilátással című könyvét mutatják be Marosvásárhelyen a Gemma kávézóban.

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
2026. március 11., szerda

Ajtók kilátással – könyvbemutató a Gemmában
Hirdetés
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt

Marosvásárhelyen a Székely vértanúk emlékművénél gyűltek össze idén is mintegy háromszázan, hogy megemlékezzenek a székely szabadság napjáról. Most is átadták a prefektus képviselőjének a kiáltványt, amelyben Székelyföld területi autonómiáját kérik.

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Hosszú és fáradságos küzdelem: idén is átadták a kormány helyi megbízottjának a Székelyföld autonómiáját követelő kiáltványt
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért

A marosvásárhelyi Postaréten, a székely vértanúk emlékművénél a Fehérvári induló felcsendülésével vette kezdetét az idei székely szabadság napi nagygyűlés. Idén is több százan gyűltek össze, hogy kifejezzék a székelység autonómiaigényét.

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

Nemcsak emlékeznek a székelyek, hanem kiállnak a székely szabadságért
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?

A műanyagszennyezés és az éghajlati változások okoznak gondokat a Maros vízgyűjtő medencében, de a felügyelő szakemberek a mezőgazdasági, háztartási és ipari szennyvizek ellen is próbálnak fellépni.

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
2026. március 10., kedd

A Maros vízforrás, élettér, rekreációs helyszín. Tudunk vigyázni rá?
Hirdetés
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell

A marosvásárhelyi városháza adóügyi osztálya a vonatkozó kormánydöntés alapján csökkentette az ötven és száz évnél idősebb lakások adóit. A személygépkocsik esetében helyi tanácsi határozatra van szükség.

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

A lakásadók már csökkentek Marosvásárhelyen, a gépkocsik esetében szavazni kell
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették

Hétezer lej értekben tulajdonított el javakat február végén egy héjjasfalvi ingatlanból a 38 éves helybéli férfi, akit hétfőn vettek őrizetbe a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Átvágta a kerítést, úgy ment éjszaka lopni, végül őrizetbe vették
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség

Parkoló autónak ütközött egy részeg sofőr hétfőn hajnalban Szászrégenben, ezért 24 órás őrizetbe vették a hatóságok – közli a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
2026. március 09., hétfő

Részegen balesetezett, őrizetbe vette a rendőrség
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!