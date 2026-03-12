Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatásáról olvashatunk, de mellette egy finom, mustáros ízű csemegét, a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

Dakó Viola 2026. március 12., 13:042026. március 12., 13:04

A pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) különleges virágai figyelemfelkeltőek ebben a virágszegény, kora tavaszi időszakban. Hosszan nyíló virágaival sokáig táplálja a hozzá látogató beporzókat.

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens) Fotó: Dakó Viola

Úgy tűnik első ránézésre, mintha szép bordós, lilás sziromlevelei lennének, de ezek valójában csészelevelek. Mészkedvelő faj, a gyertyános-tölgyesekben gyakori, de gyümölcsösök és ligetek félárnyékos részein is előfordul. Elvirágzás után a levelei sokáig virítanak, így a virág nélküli, leveles állapotot is érdemes megtanulni. Mérgező növény, ezért csak csodálni érdemes. A levelek önálló felismerése ezért is fontos, hogy még véletlenül se kerüljön be a kosárba fogyasztási szándékkal. Levelei mélyen szeldeltek és fűrészes szélűek, nálam olykor lehet látni a képeken, hogy gyűjtöm. Hirdetés

Pirosló hunyor virága Fotó: Dakó Viola

Minden évben szoktam néhány szálat vázába tenni, de csak akkor érdemes hazavinni belőle párat, ha visszavágjuk a szárát és kicsit megroncsoljuk, bevágunk alulról 1 centit a szárba. Gyorsan kell vázába kerülnie, és a roncsolós módszerrel 10–14 napig is díszíthet egy kevésbé napfényes szobában. Másképp nem érdemes dísznövényként gyűjteni, inkább szerezzünk be kertészeti változatot. Elérhető sokféle, nagyvirágú és színes hunyor, ezek szép díszei lehetnek a kertnek, de cserépben is jól mutatnak. Romániában nem számít védett növénynek, de sok európai országban igen, az erdőirtások következményeképp.

Martilapu (Tussilago farfara) virága Fotó: Dakó Viola

A martilapu (Tussilago farfara) virágát és leveleit sokan gyógynövényként ismerjük. A modern kutatásoknak köszönhetően tudjuk, hogy nem javasolt fogyasztani. A gyógynövények világában változhat a besorolás, ha mélyebben kutatnak egy adott gyógynövény iránt, mint azelőtt. Ennek köszönhetően ma már tudjuk, hogy máj- és DNS-károsító méreganyagokat tartalmaz. Óvatosan kell bánni vele, ha mindenképp fogyasztjuk, akkor maximum egyszer vagy kétszer egy évben, és kis mennyiségben tegyük. A gyógyhatása nem kockázatmentes, és a mérgező vegyületeit is elfogyasztjuk általa, ezért javasolt biztonságosan fogyasztható gyógynövénnyel kiváltani. Sok vidéken a leveleit töltikének használják, és bármennyire is finom, legyünk ezzel tisztában. A májkárosodás alattomos, összeadódik, és csak később lesz tünete.

A vidékünkön a régi tudás nehezen cserélődik le újra, hiába indokolt. Nagyon sok helyen fogyasztanak még mindig mérgező növényeket, mert nem jut el hozzájuk az új információ.

De sokszor szkeptikusak, és összeesküvés-elméletként kezelik is az emberek. Javaslom, hogy legyünk nyitottak, hiszen ez a saját egészségünket védi, és a szakemberek mindig jó szándékkal igyekeznek ezeket megosztani. Emlékszem, hogy gyerekkoromban édesanyám milyen finom levest és főzeléket készített a zsenge leveleiből. Bármennyire is ízletes, nálam az asztalra csak túlélős körülmények között kerülne fel, és kis mennyiségben. A mérgezőség nem azt jelenti, hogy összeesünk, hányunk vagy felfordulunk a legtöbb esetben. Jelentheti ezt is, de sokszor, főleg a májkárosító méreganyagok esetében, sokáig nincs ilyen tünet, csak már amikor nagy a baj. Vegyük komolyan: eleve sok májkárosító tevékenységet folytat egy átlagos ember a mai világban, ha gyógynövényeket fogyasztunk jó szándékkal, akkor ne mérgezzük magunkat. A martilapu virágai mindig hamarabb jelennek meg, elvirágzása után fejleszt csak leveleket. Hagyjuk ott a beporzóknak, számukra hasznos.

Hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata) Fotó: Dakó Viola

A hagymaszagú kányazsombor (Alliaria petiolata) is lassan fejlődésnek indult. A neve is sugallja, hogy valamilyen hagymás finomságról lehet szó. A kányazsombor egy izgalmas gyógy- és fűszernövényünk, a tavaszi időszakban különösen fontos. Íze és illata hagymás-mustáros, nagyon aromás. A félárnyékos részeket kedveli a legjobban, cserjések, fák és épületek mellett szeret meghúzódni. A hegy- és dombvidéki régióban gyakori, csak figyelmesen kell keresni. Tőlevélrózsájával telel át, ezek a levelek vesealakúak és szélük hullámos. Színe sötétzöld, teljesen matt. A fonákon gyakorta lilás árnyalat látható, ezt érdemes megfigyelni. A kétéves növény csak virágszárat fejleszt, ezen a levelek már másképp néznek ki. Ezek fogazott szélűek és kihegyesedők. A színük is világosabb, és nem jellemző, hogy lilásak lennének. Mindkét formáját jó felismerni, apró fehér virágait hosszú száron neveli, ez is ehető és ízletes.

A beérett termését vadmustár készítéshez vagy fűszerezésre lehet felhasználni.

Aprók, ezért macerás, de érdemes kipróbálni. A kányazsombor kissé ellenséges a környezetében élő növényekkel, ezért vannak helyek, ahol invazív fajként viselkedik. Nálunk nincs probléma még vele, de jellemzően olyan allelopatikus vegyületeket bocsát ki a gyökerén keresztül, amelyek lassítják a csírázást és a növekedést a környezetében. Ez számára előnyös, de emellett még gátolja a szomszédos növények szimbiózisos kapcsolatait is jótékony gombafajokkal (AM-kapcsolatok). Emiatt gyengébbek a szomszédos növényei, így a kányazsombor lépéselőnyben van.

Kányazsomboros falatok Fotó: Dakó Viola

Mustáros ízét és illatát a mustárolaj-glikozidok adják, ízletes salátanövényként és pesztó alapanyagként is. Enyhébb ízű salátákat jól feldobhatunk vele, de dekorációként is szépen mutat. A zsengébb leveleket gyűjtsük, az idősebb levelei keserednek, főleg a hőség megérkezésével.

Fontos szerepet tölt be a természetben, igaz, hogy a növényekkel szemben ellenséges, de több lepkefajunk hernyóit is táplálja.