Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

A képsorokat – magyarázata szerint – azért hozta nyilvánosságra a városvezető, hogy emlékeztessen: vezessünk „felelősségteljesen, körültekintően és türelemmel”. Ugyanakkor hozzátette, kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

Mint megírtuk, két személyautó ütközött össze szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre vezényelt mentősök egy férfit és egy nőt vittek kórházba. A forgalom egy sávon haladt a mentés és a hatósági helyszínelés idején.