Felborult és a kerekeire fordult vissza a frontális ütközés után az autó – térfigyelő kamera rögzítette a szejkei balesetet

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Térfigyelő kamerás felvételt tett közzé Facebook-oldalán Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármester a szerdai szejkefürdői balesetről.

Székelyhon

2026. március 11., 16:052026. március 11., 16:05

2026. március 11., 16:122026. március 11., 16:12

A képsorokat – magyarázata szerint – azért hozta nyilvánosságra a városvezető, hogy emlékeztessen: vezessünk „felelősségteljesen, körültekintően és türelemmel”. Ugyanakkor hozzátette, kérni fogják a Szejkefürdőn a szigorúbb ellenőrzést, az országos útügynek is jelezve igényüket.

korábban írtuk

Szejkefürdőn is karamboloztak
Szejkefürdőn is karamboloztak

Két személyautó ütközött és sodródott le az úttestről szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn.

Mint megírtuk, két személyautó ütközött össze szerdán kora délután a Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre vezényelt mentősök egy férfit és egy nőt vittek kórházba. A forgalom egy sávon haladt a mentés és a hatósági helyszínelés idején.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Baleset Közlekedés
