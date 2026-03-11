Szentegyházi fűrésztelepen pusztítottak a lángok

Használhatatlanná vált a csarnok
Fotó: Hargita megyei ISU
Szinte teljesen megsemmisült egy fűrésztelep csarnoka a szerdára virradó éjszaka keletkezett tűzben Szentegyházán.
A Hargita megyei tűzoltóság beszámolója szerint szerdára virradó éjszaka Szentegyházán csaptak fel a lángok egy fűrésztelepen. A helyszínre a helyi tűzoltók mellett a székelyudvarhelyi hivatásos és a kápolnásfalusi önkéntes tűzoltók is kiszálltak, összesen négy esetkocsival.
Fotó: Hargita megyei ISU
Amikor a tűzoltók megérkeztek, a teljes csarnok lángokban állt, mintegy 200 négyzetméteren pusztított a tűz. Feltételezések szerint a tüzet a fűrészpor öngyulladása okozta. A lángok martalékává váltak a csarnok falai, fafeldolgozáshoz használt gépek, egy hidraulikus prés, valamint három köbméternyi deszka.
Fotó: Hargita megyei ISU
Fotó: Hargita megyei ISU
