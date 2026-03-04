Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét

Megkezdődött a június 1-ig tartó épületbontás
Fotó: Olti Angyalka
Megkezdődtek a bontási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál. Ezt követően a magyar állam támogatásával az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.
„A bentlakásnál történt tragédia mélyen megrendítette közösségünket. Fájdalmas emlék marad, amelyre felelősséggel és tanulságként kell tekintenünk” – fogalmazott a héten közleményében Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Ezek után közölte, hogy ezen a héten elkezdődik a beomlott épületrész elbontása, amelyet kézi erővel, ugyanakkor fokozott körültekintéssel fognak elvégezni. A munkálatok már zajlanak is. Az elöljáró arra is kitér, hogy
Szakács-Paál István a Székelyhonnak kifejtette, a bontáshoz szükséges engedélyeket kiváltotta a kivitelező, a későbbi építkezéshez szükséges dokumentumokat azonban még be kell szereznie. Azt is megerősítette, hogy a munkálatok a magyar kormány támogatásával zajlanak, amiről Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tájékoztatta.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester egyúttal háláját fejezte ki a segítségért. Több információt azonban nem tudott megosztani, hiszen annak megrendelője a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.
A beruházással kapcsolatban Laczkó György, a Tamási áron Gimnázium igazgatója a lapunknak elmondta, hogy bár jelenleg nem bérlik a katolikus egyháztól az épületet, azért ő személyesen is követte a fejlesztésekkel kapcsolatos terveket. Rámutatott, a megbízott nem csak az omlás helyszínén fog dolgozni, hanem az attól hátrébb (a sportpálya irányában) lévő épületrészt is elbontják. Ezt követően
A helyszínen fokozott odafigyeléssel zajlik a munka: viszonylag kevés munkás kézi erővel végzi a feladatát. A cserepeket már el is távolították. Korábban egyébként akkor zajlottak beavatkozások a helyszínen, amikor 2024-ben megerősítették a beomlott épületrészt.
Fotó: Olti Angyalka
A Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része 2023. december 18-án omlott be, miután munkálatokat végeztek az épület alapjánál. Összesen négy diák szorult a romok közé a tragédia során. A fiatalok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024. január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket. A történtekkel kapcsolatos felelősségre vonás lassan halad.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
