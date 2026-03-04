Rovatok
Bontják a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának leomlott épületrészét

Megkezdődött a június 1-ig tartó épületbontás • Fotó: Olti Angyalka

Megkezdődött a június 1-ig tartó épületbontás

Fotó: Olti Angyalka

Megkezdődtek a bontási munkálatok a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásánál. Ezt követően a magyar állam támogatásával az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 04., 14:002026. március 04., 14:00

„A bentlakásnál történt tragédia mélyen megrendítette közösségünket. Fájdalmas emlék marad, amelyre felelősséggel és tanulságként kell tekintenünk” – fogalmazott a héten közleményében Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Ezek után közölte, hogy ezen a héten elkezdődik a beomlott épületrész elbontása, amelyet kézi erővel, ugyanakkor fokozott körültekintéssel fognak elvégezni. A munkálatok már zajlanak is. Az elöljáró arra is kitér, hogy

a bontás vélhetően június 1-jén fog befejeződni, ezt követően pedig újjáépítik a bentlakást.

Bontás, építkezés, felújítás

Szakács-Paál István a Székelyhonnak kifejtette, a bontáshoz szükséges engedélyeket kiváltotta a kivitelező, a későbbi építkezéshez szükséges dokumentumokat azonban még be kell szereznie. Azt is megerősítette, hogy a munkálatok a magyar kormány támogatásával zajlanak, amiről Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tájékoztatta.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester egyúttal háláját fejezte ki a segítségért. Több információt azonban nem tudott megosztani, hiszen annak megrendelője a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség.

A beruházással kapcsolatban Laczkó György, a Tamási áron Gimnázium igazgatója a lapunknak elmondta, hogy bár jelenleg nem bérlik a katolikus egyháztól az épületet, azért ő személyesen is követte a fejlesztésekkel kapcsolatos terveket. Rámutatott, a megbízott nem csak az omlás helyszínén fog dolgozni, hanem az attól hátrébb (a sportpálya irányában) lévő épületrészt is elbontják. Ezt követően

az elbontott részeket újjáépítik, máshol pedig teljes felújítást végeznek.

A helyszínen fokozott odafigyeléssel zajlik a munka: viszonylag kevés munkás kézi erővel végzi a feladatát. A cserepeket már el is távolították. Korábban egyébként akkor zajlottak beavatkozások a helyszínen, amikor 2024-ben megerősítették a beomlott épületrészt.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Tragédia, ami örök mementó marad

A Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része 2023. december 18-án omlott be, miután munkálatokat végeztek az épület alapjánál. Összesen négy diák szorult a romok közé a tragédia során. A fiatalok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024. január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.

A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket. A történtekkel kapcsolatos felelősségre vonás lassan halad.

korábban írtuk

Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá
Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá

Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.

korábban írtuk

Megerősítették a beomlott bentlakást
Megerősítették a beomlott bentlakást

Befejeződött a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának megerősítése és biztonságossá tétele – derül ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal tájékoztatásából.

korábban írtuk

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás
Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
