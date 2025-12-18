Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Kovács Attila

2025. december 18., 07:382025. december 18., 07:38

• Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.

Kovács Attila

2025. december 18., 07:382025. december 18., 07:38

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tragédia során a diákok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024 január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban. A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket.

korábban írtuk

Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá
Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá

Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.

A tragédia azután következett be, hogy az épület felújítására készülve a megbízott kivitelező a vízszigetelés elkészítése és a vízelvezetés érdekében

több mint két méter mély árkot ásott a bentlakás épületének külső falánál.
• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A tragikus események után gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával kezdte el a vizsgálatot a Marosvásárhelyi Ítélőtáblai Ügyészség, majd

a bíróság a vízelvezető árok ásását végző cég ügyvezetőjét, a tervezőt és a projektmenedzsert hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte.

korábban írtuk

Falomlás és porfelhő – az udvarhelyi mentés első pillanatai
Falomlás és porfelhő – az udvarhelyi mentés első pillanatai

A helyi rendőrség munkatársai érkeztek meg elsőként a leomlott kollégiumi épületrészhez hétfőn, így a veszélyeket figyelmen kívül hagyva ők kezdték meg a mentést az építkezési munkásokkal közösen. Elhaló segélykéréseket hallottak a romok közül...

Őket az építkezések minőségi követelményeire vonatkozó törvény megsértésével, gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsították.

Az épület helyreállítására még várni kell. Két éve történt a tragédia. Archív • Fotó: László Ildikó

Az épület helyreállítására még várni kell. Két éve történt a tragédia. Archív

Fotó: László Ildikó

Egy éve iktatták a vádiratot

Majdnem egy évvel a tragédiát követően, tavaly decemberben iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken az ügy vádiratát, amelyben V. Zsolt műépítészt, L. Szilveszter Sándort, az ásást végző cég ügyvezetőjét és S. Károly Róbertet, aki az épület tulajdonosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Érsekséget képviselte az épületfelújítási projektben, az 1995. évi 10. számú törvény előírásainak megsértésével vádolják.

korábban írtuk

Vizsgálják a falomlást, bírságokat helyeztek kilátásba
Vizsgálják a falomlást, bírságokat helyeztek kilátásba

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának felújítása során elkövetett szabálysértések felelőseit meg fogják büntetni – áll a Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleményében, amelyet a mai ülés után adtak ki.

Ezek az előírások olyan építkezés tervezését, tervellenőrzését, szakértői vizsgálatát, kivitelezését büntetik, amelynek során

nem tartották be a stabilitásra vonatkozó műszaki előírásokat, ezzel veszélyeztetve egy vagy több személy életét vagy testi épségét,

és emberéletek elvesztésével, súlyos sérüléseket, az épület vagy berendezések részleges vagy teljes megsemmisülését eredményezték. Úgyszintén két személy sérelmére elkövetett bántalmazással, valamint engedély nélkül, vagy az előírások betartásának elmulasztásával végzett építkezési munkálatokban való bűnrészességgel is vádolják őket.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Az előkészítő ülésnél tartanak

A perben polgári félként további 11 személy szerepel, az elhunytak és sérültek családtagjai, ők erkölcsi kártérítési igényeket fogalmaztak meg, amelyek összege egyenként 125 ezer, és 600 ezer euró között változik, az összérték pedig eléri a 4,7 millió eurót.

korábban írtuk

Gyásznapra ébredt Székelyudvarhely, megszólalnak a harangok a beomlott bentlakás áldozataiért
Gyásznapra ébredt Székelyudvarhely, megszólalnak a harangok a beomlott bentlakás áldozataiért

Négy diákot temettek maguk alá a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tavaly december 18-án beomlott bentlakásának romjai. Közülük ketten életüket vesztették. Az ügyészség továbbra is nyomoz, a közösség nem felejti a tragédiát.

Noha a Hargita Megyei Törvényszék kitűzte az előkészítő tárgyalás időpontját,

az ügyet áthelyezték a Maros Megyei Törvényszékre, mivel nem volt megfelelő büntetőbíró,

aki vezethette volna a tárgyalást – akire ezt rábízták, közben a Kolozsvári Ítélőtáblához távozott. A Maros Megyei Törvényszéken később megtartották az előkészítő ülést, de ennél több egyelőre nem történt.

korábban írtuk

Áprilisban kezdődik a bentlakásomlás törvényszéki tárgyalása
Áprilisban kezdődik a bentlakásomlás törvényszéki tárgyalása

Kitűzte az első időpontot a Hargita Megyei Törvényszék a 2023 decemberében történt székelyudvarhelyi tragédia vádlottjai perének tárgyalására. Az előkészítő szakaszban levő levő bírósági eljárás első tárgyalása áprilisban lesz.

korábban írtuk

Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai
Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai

Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ezek is érdekelhetik

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Székelyhon

Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek
Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Székelyhon

Koalíciós megállapodás: július elsejétől 4325 lejre emelkedik a minimálbér
Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Székely Sport

Felfigyeltek a bombaformában lévő csatárra: Heras góljaival a hónap csapatába lőtte magát
Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Krónika

Bolojan elmagyarázta, miért van szükség az ingatlanadó drasztikus emelésére
Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Székely Sport

Nagy löketet adott a szezonrajt – a bizonyítási vágy hajtja a Marosvásárhelyi ASA székely védőjét
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen

Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
2025. december 18., csütörtök

Több városrészen is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz

Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 17., szerda

Újra iható a szejkefürdői forrásvíz
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve

Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 16., kedd

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó

A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
2025. december 15., hétfő

A Csillag születik döntőjéig menetelt a székelyudvarhelyi apa-lánya duó
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár

Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Visszaköltözik a Patkóba a székelyudvarhelyi karácsonyi vásár
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója

Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 15., hétfő

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
2025. december 12., péntek

Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 12., péntek

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba

Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

Verekedés az egyik udvarhelyi fenyőfaárus helyszínnél: két férfit szúrt sebekkel vittek kórházba
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
2025. december 11., csütörtök

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!