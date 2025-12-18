Két éve történt a székelyudvarhelyi tragédia, lassú a felelősségre vonás Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad. Kovács Attila 2025. december 18., 07:382025. december 18., 07:38

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség

A tragédia során a diákok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024 január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban. A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket. korábban írtuk Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni. A tragédia azután következett be, hogy az épület felújítására készülve a megbízott kivitelező a vízszigetelés elkészítése és a vízelvezetés érdekében

több mint két méter mély árkot ásott a bentlakás épületének külső falánál.

Fotó: László Ildikó

A tragikus események után gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával kezdte el a vizsgálatot a Marosvásárhelyi Ítélőtáblai Ügyészség, majd

a bíróság a vízelvezető árok ásását végző cég ügyvezetőjét, a tervezőt és a projektmenedzsert hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte.

korábban írtuk Falomlás és porfelhő – az udvarhelyi mentés első pillanatai A helyi rendőrség munkatársai érkeztek meg elsőként a leomlott kollégiumi épületrészhez hétfőn, így a veszélyeket figyelmen kívül hagyva ők kezdték meg a mentést az építkezési munkásokkal közösen. Elhaló segélykéréseket hallottak a romok közül... Őket az építkezések minőségi követelményeire vonatkozó törvény megsértésével, gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsították.

Az épület helyreállítására még várni kell. Két éve történt a tragédia. Archív Fotó: László Ildikó

Egy éve iktatták a vádiratot Majdnem egy évvel a tragédiát követően, tavaly decemberben iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken az ügy vádiratát, amelyben V. Zsolt műépítészt, L. Szilveszter Sándort, az ásást végző cég ügyvezetőjét és S. Károly Róbertet, aki az épület tulajdonosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Érsekséget képviselte az épületfelújítási projektben, az 1995. évi 10. számú törvény előírásainak megsértésével vádolják. korábban írtuk Vizsgálják a falomlást, bírságokat helyeztek kilátásba A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának felújítása során elkövetett szabálysértések felelőseit meg fogják büntetni – áll a Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleményében, amelyet a mai ülés után adtak ki. Ezek az előírások olyan építkezés tervezését, tervellenőrzését, szakértői vizsgálatát, kivitelezését büntetik, amelynek során

nem tartották be a stabilitásra vonatkozó műszaki előírásokat, ezzel veszélyeztetve egy vagy több személy életét vagy testi épségét,

és emberéletek elvesztésével, súlyos sérüléseket, az épület vagy berendezések részleges vagy teljes megsemmisülését eredményezték. Úgyszintén két személy sérelmére elkövetett bántalmazással, valamint engedély nélkül, vagy az előírások betartásának elmulasztásával végzett építkezési munkálatokban való bűnrészességgel is vádolják őket.

Fotó: László Ildikó

Az előkészítő ülésnél tartanak A perben polgári félként további 11 személy szerepel, az elhunytak és sérültek családtagjai, ők erkölcsi kártérítési igényeket fogalmaztak meg, amelyek összege egyenként 125 ezer, és 600 ezer euró között változik, az összérték pedig eléri a 4,7 millió eurót. korábban írtuk Gyásznapra ébredt Székelyudvarhely, megszólalnak a harangok a beomlott bentlakás áldozataiért Négy diákot temettek maguk alá a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tavaly december 18-án beomlott bentlakásának romjai. Közülük ketten életüket vesztették. Az ügyészség továbbra is nyomoz, a közösség nem felejti a tragédiát. Noha a Hargita Megyei Törvényszék kitűzte az előkészítő tárgyalás időpontját,

az ügyet áthelyezték a Maros Megyei Törvényszékre, mivel nem volt megfelelő büntetőbíró,

aki vezethette volna a tárgyalást – akire ezt rábízták, közben a Kolozsvári Ítélőtáblához távozott. A Maros Megyei Törvényszéken később megtartották az előkészítő ülést, de ennél több egyelőre nem történt. korábban írtuk Áprilisban kezdődik a bentlakásomlás törvényszéki tárgyalása Kitűzte az első időpontot a Hargita Megyei Törvényszék a 2023 decemberében történt székelyudvarhelyi tragédia vádlottjai perének tárgyalására. Az előkészítő szakaszban levő levő bírósági eljárás első tárgyalása áprilisban lesz. korábban írtuk Bíróság előtt a székelyudvarhelyi bentlakásomlás-ügy vádlottjai Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk.

