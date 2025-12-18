Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. december 18-án leomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának egy része, a romok négy diákot temettek maguk alá, közülük ketten életüket vesztették. A felelősségre vonás lassan halad.
A tragédia során a diákok egyike, a farkaslaki S. Dávid a helyszínen elhunyt, a válságos állapotba került fehéregyházi B. Orsolya pedig néhány héttel később, 2024 január 9-én vesztette életét a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban. A másik két áldozat viszonylag könnyebb sérülésekkel átvészelte a történteket.
Összedőlt a Tamási Áron Gimnázium kollégiumának egyik épületrésze hétfő délután. Több gyerek a romok alá szorult, azonban sikerült kimenteni őket. Az egyik fiút már nem lehetett újjáéleszteni.
A tragédia azután következett be, hogy az épület felújítására készülve a megbízott kivitelező a vízszigetelés elkészítése és a vízelvezetés érdekében
Fotó: László Ildikó
A tragikus események után gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával kezdte el a vizsgálatot a Marosvásárhelyi Ítélőtáblai Ügyészség, majd
A helyi rendőrség munkatársai érkeztek meg elsőként a leomlott kollégiumi épületrészhez hétfőn, így a veszélyeket figyelmen kívül hagyva ők kezdték meg a mentést az építkezési munkásokkal közösen. Elhaló segélykéréseket hallottak a romok közül...
Őket az építkezések minőségi követelményeire vonatkozó törvény megsértésével, gondatlanságból elkövetett emberöléssel és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsították.
Az épület helyreállítására még várni kell. Két éve történt a tragédia. Archív
Fotó: László Ildikó
Majdnem egy évvel a tragédiát követően, tavaly decemberben iktatták a Hargita Megyei Törvényszéken az ügy vádiratát, amelyben V. Zsolt műépítészt, L. Szilveszter Sándort, az ásást végző cég ügyvezetőjét és S. Károly Róbertet, aki az épület tulajdonosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Érsekséget képviselte az épületfelújítási projektben, az 1995. évi 10. számú törvény előírásainak megsértésével vádolják.
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának felújítása során elkövetett szabálysértések felelőseit meg fogják büntetni – áll a Hargita megyei prefektúra csütörtöki közleményében, amelyet a mai ülés után adtak ki.
Ezek az előírások olyan építkezés tervezését, tervellenőrzését, szakértői vizsgálatát, kivitelezését büntetik, amelynek során
és emberéletek elvesztésével, súlyos sérüléseket, az épület vagy berendezések részleges vagy teljes megsemmisülését eredményezték. Úgyszintén két személy sérelmére elkövetett bántalmazással, valamint engedély nélkül, vagy az előírások betartásának elmulasztásával végzett építkezési munkálatokban való bűnrészességgel is vádolják őket.
Fotó: László Ildikó
A perben polgári félként további 11 személy szerepel, az elhunytak és sérültek családtagjai, ők erkölcsi kártérítési igényeket fogalmaztak meg, amelyek összege egyenként 125 ezer, és 600 ezer euró között változik, az összérték pedig eléri a 4,7 millió eurót.
Négy diákot temettek maguk alá a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium tavaly december 18-án beomlott bentlakásának romjai. Közülük ketten életüket vesztették. Az ügyészség továbbra is nyomoz, a közösség nem felejti a tragédiát.
Noha a Hargita Megyei Törvényszék kitűzte az előkészítő tárgyalás időpontját,
aki vezethette volna a tárgyalást – akire ezt rábízták, közben a Kolozsvári Ítélőtáblához távozott. A Maros Megyei Törvényszéken később megtartották az előkészítő ülést, de ennél több egyelőre nem történt.
Kitűzte az első időpontot a Hargita Megyei Törvényszék a 2023 decemberében történt székelyudvarhelyi tragédia vádlottjai perének tárgyalására. Az előkészítő szakaszban levő levő bírósági eljárás első tárgyalása áprilisban lesz.
Három személy ellen emelt vádat az ügyészség a Székelyudvarhelyen több mint egy éve történt tragédia miatt, amikor a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának omlása nyomán két diák életét vesztette. A bíróságra benyújtott vádiratból szemléztünk.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Több háztartásban is szünetelni fog a vízszolgáltatás csütörtökön Székelyudvarhelyen, ugyanis meghibásodtak a víztisztító állomás szivattyúi.
Hosszú idő után újra iható a szejkefürdői forrás vize, ugyanis több hónapos munka eredményeként sikerült a szakembereknek feltárniuk a közelben lévő szennyező pontokat.
Három autó is érintett abban a balesetben, amely a 13A jelzésű országúton történt, Székelyudvarhely Farkaslaka felőli kijáratának közelében, a Szejkefürdőn kedden kora reggel. A forgalmat az érintett szakaszon lezárták.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.