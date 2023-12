Falomlás és porfelhő – az udvarhelyi mentés első pillanatai

a bejelentés gyakorlatilag egy perccel a fal leomlását követően érkezett be hozzájuk.

A helyi rendőrség első egysége gyakorlatilag a tragédia után mindössze három perccel már a helyszínre ért – elsőként a hatóságok közül –, és azonnal jelentette, hogy sérültek is vannak, hiszen hangok hallatszanak a romok közül – folytatta a történtek felelevenítését László Szabolcs, aki telefonon keresztül azonnal parancsot adott a helyszínen tartózkodó munkatársainak, hogy zárják le a helyszínt, és kezdjék el a mentést, illetve a sérültek beazonosítását. Közben pedig vigyázzanak a saját, illetve a körülöttük lévők testi épségére.

További három perc múlva újabb kollégák értek a helyszínre, majd rövid időn belül az egység igazgatója, László Szabolcs is odaért. Ekkora összegyűltek a helyszínen az ott, valamint egy közeli építkezésen dolgozó munkások, továbbá egy hivatásos tűzoltó is megjelent.

A segélykéréseket hallva nem volt mit tenni, a helyi rendőrség vezetője, illetve a helyszínen lévő (civil ruhás) tűzoltó csapattá szervezték a jelenlévő civileket is, és

„Óriási segítséget jelentett a civilekkel való összefogás, nagy elismerést érdemelnek, hiszen a veszélyekkel nem törődve láttak munkához csapatunkkal közösen. Egyszerűen nem lehetett ott csak úgy állni, főleg az áldozatok hangjait hallva. Menteni akartuk a menthetőt” – emlékezett vissza László Szabolcs.

Hirdetés

Időközben rendre a helyszínre értek a hivatásos tűzoltók, az állami rendőrség, a csendőrség, a mentőszolgálat alkalmazottai, a mentőkutyás szakemberek, illetve a hegyimentők munkatársai is, akárcsak a környékbeli önkéntes tűzoltóegységek, valamint civil szervezetek. A hatóságok hamar át is vették a mentés irányítását – az összefogásnak köszönhetően ekkor már valamivel egyszerűbben hatolhattak be az épületbe.

A nevelőnő is sokat segített

Nagyjából 30–40 perc múlva találtak rá az első lányra a mentőcsapatok, rövid idő múlva pedig újabb sérültet sikerült kiemelni a romok közül. Tőlük tudták meg, hogy egy másik lány is tartózkodott a kollégiumi szobájukban.