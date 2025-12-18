Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás

A sok éven át nagyon népszerű Lactovit utódjaként jön a Lullababy

Sokáig a kismamák legkedveltebb hazai termékének számított, nagyon sok babát táplált a remetei tejpor. Most a világ legkorszerűbbjei közé tartozó csecsemőtápszer-üzemben kel életre egy új termékcsalád: a gyergyóremetei Lullababy.

Gergely Imre 2025. december 18., 10:302025. december 18., 10:30

A gyergyóremetei csecsemőtápszergyár szakmai nyílt napjára és a Lullababy brand bemutatására került sor nemrégiben. Az esemény a Székelyföldön dolgozó egészségügyi szakemberek – védőnők, gyermek- és háziorvosok – számára elsőként kínált lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek az üzem működésével és a legmodernebb tápszer-előállítási technológiákkal. Hirdetés A résztvevőket körbevezették az üzemben, ahol laikus szemmel is érzékelhető volt: a világ egyik legkorszerűbb csecsemőtápszer-gyártó üzemében járnak. Erre utaltak nemcsak a legmodernebb készülékek, gépek, de az is, hogy a higiéniai biztonságra maximális figyelmet fordítanak: vannak termek, ahová még a szakemberek is csak szkafanderszerű védőruhában léphetnek be. Hagyományokra és tudományos alapokra építenek Kari András, a beruházás szakmai vezetője ismertette a remetei tápszergyártás több mint hetvenéves történetét, azt a tudományos megközelítést, amely alapján megépült az üzem, és amely a termékek receptúrájának kidolgozását is vezérelte.

Fotó: Rokai Attila

A tejporgyár 1954-ben épült, és más népszerű termékei mellett – sokan emlékezhetnek az akkori remetei házicsokira vagy fagylaltra – kiemelkedő volt a csecsemőtápszer-gyártás is. A „remetei tejporgyár” stratégiai beruházásnak számított a román állam részéről:

úgy találták, hogy ezen a vidéken a legjobb minőségű a tej és a víz, ami a kiváló minőségű termék alapfeltétele.

Az asztalon meg is mutatták az első, 1958-ban készült csecsemőtápszeres dobozt. Utódját, a legismertebb Lactovit tápszert egészen 2017-ig, az üzem piacról való kivonulásáig gyártották. Az ipari létesítményt 2019-ben vásárolta meg az új tulajdonos, a Magyarországon sikeres vállalkozást építő Balázs Attila. Érzelmi kötődésből újraindított ipari siker A Gyergyóremetéről indult vállalkozó érzelmi kötődése is hozzájárult ahhoz, hogy újraindulhat a termelés a hajdan hírneves létesítményben, ami a falu legfontosabb ipari létesítménye, és egyben Gyergyó térségére is meghatározó hatással bíró vállalata volt. Úgy döntött: szeretne tenni szülőfalujáért, ezért vásárolta meg a gyárat az újraindítás szándékával – mondta el Kari András.

Fotó: Rokai Attila

A létesítményből akár egy egyszerű tejfeldolgozó is lehetett volna, ám a lehetőségek felmérése után és a hagyományokra alapozva a magas minőségű csecsemőtápszer-gyártás mellett döntöttek. Ehhez azonban teljesen át kellett építeni és újratechnologizálni a gyárat, hogy megfeleljen a mai követelményeknek és szakmai igényeknek. Nemzetközi tudás, hazatért szakemberek A szakmai vezető elmondta: számos, korábban a tejporgyárban dolgozó szakembert sikerült visszahívni,

és a bezárt csíkszeredai tejgyár több volt munkatársa is itt dolgozik.

Emellett világszinten is kiemelkedő vállalatoktól csábítottak át szakembereket, spanyol és dán mérnökök is részt vesznek az üzem újraindításában. Sok hazatérő munkatársuk korábban Székelyföldről elvándorolva külföldön szerzett tapasztalatot és elismertséget, most pedig itthon talált versenyképes munkahelyre. Ő is egy közülük.

Fotó: Rokai Attila

Az új dolgozók képzésében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a szakmai partnerük.

A gyár teljes kapacitáson 98 embernek ad majd munkát, jelenleg 60-an dolgoznak itt.

Új márkanév: megszületett a Lullababy Gyergyóremete legismertebb terméke a Lactovit tápszer volt, ezt szerették volna újraéleszteni. Időközben azonban egy külföldi bőrápolási termékeket gyártó cég is elkezdett ezen a néven termékeket előállítani, így új márka mellett döntöttek: ez lett a Lullababy.

Fotó: Rokai Attila

A Lactovit receptjéből kiindulva, de a mai előírásokhoz és a piaci igényekhez igazodva dolgozták ki az új termékcsalád receptjeit. Hogy ez mennyire komplex folyamat, az kiderült abból az előadásból is, amit Csapó János a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár tartott az anyatej és a tehén- illetve kecsketej összetételének hasonlóságairól, különbözőségeiről. A résztvevők képet kaphattak arról, hogy milyen

folyamatokon kell átvezetni az állati tejet ahhoz, hogy az ebből készülő tápszer az anyatejhez a lehető legközelebbi paramétereket érhesse el.

A szakemberek azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az anyatej a legjobb táplálék a csecsemők számára.

Fotó: Rokai Attila

Évi 3000 tonna tápszer készül majd itt Közel öt évnyi piackutatás, tervezés, technológiai beszerzés, beépítés és tesztüzem után december 10-én legördült a gyártósorról az első piacra vihető Lullababy csecsemőtápszer. Kari András biztos benne: a termék megállja a helyét a romániai és a nemzetközi piacon is. A termékkínálatot a változatos piaci igényekhez igazították, olyan összetevőket használnak, amelyek természetesen fordulnak elő az anyatejben. Többek között kiemelték az MFGM-et, ami a tejzsírgolyók háromrétegű membránja, és a kisbabák kognitiv készségeinek fejlesztésében játszik szerepet, továbbá a laktoferrint, ami multifunkcionális védőfehérje és támogatja az immunrendszer egészséges fejlődését.

Fotó: Rokai Attila

A tápszereket 400 és 800 grammos fémdobozokba csomagolják, háromféle változatban – az egyes életkori szakaszok sajátosságaihoz és tápanyagigényéhez igazítva. A fémdoboz jóval nagyobb biztonságot nyújt, mint a korábban használt papír vagy egyéb csomagolóanyagok. A gyár napi 50 ezer liter, évente 17 millió liter tej feldolgozására képes. Ez napi 9 tonna, éves szinten pedig 3000 tonna tápszert jelent – a romániai és magyarországi piac mintegy 20 százalékát.

Fotó: Rokai Attila