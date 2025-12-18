Világra jött a Lullababy: újraindult a gyergyóremetei csecsemőtápszer-gyártás

A sok éven át nagyon népszerű Lactovit utódjaként jön a Lullababy
Fotó: Rokai Attila
Sokáig a kismamák legkedveltebb hazai termékének számított, nagyon sok babát táplált a remetei tejpor. Most a világ legkorszerűbbjei közé tartozó csecsemőtápszer-üzemben kel életre egy új termékcsalád: a gyergyóremetei Lullababy.
A gyergyóremetei csecsemőtápszergyár szakmai nyílt napjára és a Lullababy brand bemutatására került sor nemrégiben. Az esemény a Székelyföldön dolgozó egészségügyi szakemberek – védőnők, gyermek- és háziorvosok – számára elsőként kínált lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek az üzem működésével és a legmodernebb tápszer-előállítási technológiákkal.
A résztvevőket körbevezették az üzemben, ahol laikus szemmel is érzékelhető volt: a világ egyik legkorszerűbb csecsemőtápszer-gyártó üzemében járnak. Erre utaltak nemcsak a legmodernebb készülékek, gépek, de az is, hogy a higiéniai biztonságra maximális figyelmet fordítanak: vannak termek, ahová még a szakemberek is csak szkafanderszerű védőruhában léphetnek be.
Kari András, a beruházás szakmai vezetője ismertette a remetei tápszergyártás több mint hetvenéves történetét, azt a tudományos megközelítést, amely alapján megépült az üzem, és amely a termékek receptúrájának kidolgozását is vezérelte.
Fotó: Rokai Attila
A tejporgyár 1954-ben épült, és más népszerű termékei mellett – sokan emlékezhetnek az akkori remetei házicsokira vagy fagylaltra – kiemelkedő volt a csecsemőtápszer-gyártás is. A „remetei tejporgyár” stratégiai beruházásnak számított a román állam részéről:
Az asztalon meg is mutatták az első, 1958-ban készült csecsemőtápszeres dobozt. Utódját, a legismertebb Lactovit tápszert egészen 2017-ig, az üzem piacról való kivonulásáig gyártották. Az ipari létesítményt 2019-ben vásárolta meg az új tulajdonos, a Magyarországon sikeres vállalkozást építő Balázs Attila.
A Gyergyóremetéről indult vállalkozó érzelmi kötődése is hozzájárult ahhoz, hogy újraindulhat a termelés a hajdan hírneves létesítményben, ami a falu legfontosabb ipari létesítménye, és egyben Gyergyó térségére is meghatározó hatással bíró vállalata volt. Úgy döntött: szeretne tenni szülőfalujáért, ezért vásárolta meg a gyárat az újraindítás szándékával – mondta el Kari András.
Fotó: Rokai Attila
A létesítményből akár egy egyszerű tejfeldolgozó is lehetett volna, ám a lehetőségek felmérése után és a hagyományokra alapozva a magas minőségű csecsemőtápszer-gyártás mellett döntöttek. Ehhez azonban teljesen át kellett építeni és újratechnologizálni a gyárat, hogy megfeleljen a mai követelményeknek és szakmai igényeknek.
A szakmai vezető elmondta:
számos, korábban a tejporgyárban dolgozó szakembert sikerült visszahívni,
és a bezárt csíkszeredai tejgyár több volt munkatársa is itt dolgozik.
Emellett világszinten is kiemelkedő vállalatoktól csábítottak át szakembereket, spanyol és dán mérnökök is részt vesznek az üzem újraindításában.
Sok hazatérő munkatársuk korábban Székelyföldről elvándorolva külföldön szerzett tapasztalatot és elismertséget, most pedig itthon talált versenyképes munkahelyre. Ő is egy közülük.
Fotó: Rokai Attila
Az új dolgozók képzésében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a szakmai partnerük.
Gyergyóremete legismertebb terméke a Lactovit tápszer volt, ezt szerették volna újraéleszteni. Időközben azonban egy külföldi bőrápolási termékeket gyártó cég is elkezdett ezen a néven termékeket előállítani, így új márka mellett döntöttek: ez lett a Lullababy.
Fotó: Rokai Attila
A Lactovit receptjéből kiindulva, de a mai előírásokhoz és a piaci igényekhez igazodva dolgozták ki az új termékcsalád receptjeit. Hogy ez mennyire komplex folyamat, az kiderült abból az előadásból is, amit Csapó János a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár tartott az anyatej és a tehén- illetve kecsketej összetételének hasonlóságairól, különbözőségeiről.
A résztvevők képet kaphattak arról, hogy milyen
A szakemberek azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy az anyatej a legjobb táplálék a csecsemők számára.
Fotó: Rokai Attila
Közel öt évnyi piackutatás, tervezés, technológiai beszerzés, beépítés és tesztüzem után december 10-én legördült a gyártósorról az első piacra vihető Lullababy csecsemőtápszer. Kari András biztos benne: a termék megállja a helyét a romániai és a nemzetközi piacon is.
A termékkínálatot a változatos piaci igényekhez igazították, olyan összetevőket használnak, amelyek természetesen fordulnak elő az anyatejben. Többek között kiemelték az MFGM-et, ami a tejzsírgolyók háromrétegű membránja, és a kisbabák kognitiv készségeinek fejlesztésében játszik szerepet, továbbá a laktoferrint, ami multifunkcionális védőfehérje és támogatja az immunrendszer egészséges fejlődését.
Fotó: Rokai Attila
A tápszereket 400 és 800 grammos fémdobozokba csomagolják, háromféle változatban – az egyes életkori szakaszok sajátosságaihoz és tápanyagigényéhez igazítva. A fémdoboz jóval nagyobb biztonságot nyújt, mint a korábban használt papír vagy egyéb csomagolóanyagok.
A gyár napi 50 ezer liter, évente 17 millió liter tej feldolgozására képes. Ez napi 9 tonna, éves szinten pedig 3000 tonna tápszert jelent – a romániai és magyarországi piac mintegy 20 százalékát.
Fotó: Rokai Attila
Lullababy a hazai boltok polcain és a nemzetközi piacokon
A kész termékkel most kiléphetnek a piacra. A Lullababy tápszer kezdetben a hazai nagy áruházláncok és gyógyszertárak polcain lesz megtalálható, és előreláthatóan 2026 első felében válik elérhetővé. A termékek nemcsak a hazai és európai uniós előírásoknak felelnek meg, hanem a nemzetközi standardokat is teljesítik.
A magyar építészet legmagasabb állami elismerését, az Ybl Miklós-díjat vehette át Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője. A kitüntetést a Magyar Építészet Napján, a Pesti Vigadóban adták át.
Aláírták a kivitelezési szerződést a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakképző Líceumhoz tartozó műhelysor felújítására. A 3,5 millió lej értékű, uniós támogatásból megvalósuló beruházás 2026. június 30-ig kell elkészüljön.
Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.
December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.
Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.
Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.
Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.
Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.
Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.
Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.
szóljon hozzá!