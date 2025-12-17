Rovatok
Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.

Székelyhon

2025. december 17., 12:55

A csíkszeredai rendőröket kedden este nyolc óra körül értesítették, hogy baleset történt a 123A jelzésű úton, Csíkszentimre község területén. A helyszínen végzett vizsgálatok alapján a rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves autóvezető egy veszélyes kanyarban

nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt

és elveszítette uralmát a jármű felett, kisodródott majd egy betonból készült árok peremének ütközött. Végül a jármű az út jobb oldalán lévő árokba borult.

A balesetben a kocsi megrongálódott, a sofőr és három utasa pedig megsérült.

Mindannyiukat kórházba szállították orvosi ellátásra. A járművezetőt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

A rendőrök folytatják a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében, ugyanakkor felhívják a járművezetők figyelmét, hogy sebességüket mindig az útviszonyokhoz igazítsák, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és felelősségteljes magatartást tanúsítsanak a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.

Csíkszék Baleset
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
