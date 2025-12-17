Túlzott sebesség okozhatta a balesetet Csíkszentimrén, többen is megsérültek

Képünk illusztráció
Négyen sérültek meg egy balesetben Csíkszentimre községben kedden este.
A csíkszeredai rendőröket kedden este nyolc óra körül értesítették, hogy baleset történt a 123A jelzésű úton, Csíkszentimre község területén. A helyszínen végzett vizsgálatok alapján a rendőrök megállapították, hogy egy 20 éves autóvezető egy veszélyes kanyarban
és elveszítette uralmát a jármű felett, kisodródott majd egy betonból készült árok peremének ütközött. Végül a jármű az út jobb oldalán lévő árokba borult.
Mindannyiukat kórházba szállították orvosi ellátásra. A járművezetőt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején – olvasható a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
A rendőrök folytatják a vizsgálatot a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében, ugyanakkor felhívják a járművezetők figyelmét, hogy sebességüket mindig az útviszonyokhoz igazítsák, fokozott óvatossággal közlekedjenek, és felelősségteljes magatartást tanúsítsanak a közlekedési balesetek megelőzése érdekében.
Az eddiginél sokkal nagyobb, átlagosan 10 perces járatsűrűségre vált hétfőtől, december 22-től a csíkszeredai tömegközlekedés, amelyet 21 új gázüzemű autóbusz szolgál ki folyamatosan. Az új menetrendek elérhetők lesznek a megállókban.
Készülnek a városi tömegközlekedés új menetrend szerinti elindítására Csíkszeredában, ennek érdekében hivatalosan is átvette a gázüzemű buszok garázsát és töltőállomását az önkormányzat. Az utolsó számla kifizetésére 1,25 millió lejt hagytak jóvá.
Furcsa hőmérsékleti eltérések figyelhetők meg a keddi délelőtt folyamán az országban: miközben Csíkszeredában még mínusz 5 fokot mérnek, addig Sinaián plusz 8-at.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
