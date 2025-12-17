Rovatok
A Művészeti Egyetem nem kíván Azamfirei táncpartnere lenni

Nemet mond a fúzióra a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem • Fotó: Haáz Vince

Nemet mond a fúzióra a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem

Fotó: Haáz Vince

Tiltakozáshullámot eredményezett a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorának felhívása, hogy a Művészeti Egyetem csatlakozzon az általa vezetett megaintézményhez. Az egyetem szenátusa tavaly már nemet mondott, álláspontjuk változatlan.

Simon Virág

2025. december 17., 14:022025. december 17., 14:02

A George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem rektora, Leonard Azamfirei egy nyilvános eseményen beszélt arról, hogy meghívja a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet, hogy csatlakozzon hozzájuk, legyen része az általa vezetett felsőoktatási intézménynek. Azamfirei szerint Marosvásárhelyen egységes egyetemi rendszerre van szükség, nem külön szigetekre.

Azt állította, a Petru Maior Egyetem is jól járt azzal, hogy az orvosi bekebelezte, hiszen többé már nem bizonytalan a jövője, hanem egy egység részeként tud fejlődni.

Ugyanakkor azt is kilátásba helyezte, hogy

ha a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nem kíván társulni, egyesülni, akkor ők saját művészeti és kulturális képzést hoznak létre.

Értékeinket meg kell védeni

Az Erdélyi Magyar Szövetség közleményben reagált Azamfirei kijelentésére, úgy értékelik, hogy mindez a rektor túlélési manővere, ahol az egyetemi térkép átrajzolása csak eszköz arra, hogy meghosszabbítsa a saját mandátumát. „Az ő logikájuk szerint,

Idézet
ha a megaegyetem bekebelez egy másikat, akkor az már egy újabb egyetemnek számít, és mint ilyen, a régi rektor újabb mandátumhoz juthat”.

Az EMSZ szerint az értékeinket meg kell védeni. A multikulturalizmus, az önálló magyar kar, a hagyomány nem hátrány, hanem erő. A szabadság pedig – az oktatásban és a művészetben is – nem lehet alku tárgya.

„Ezért felszólítunk minden józan gondolkodású magyar és román polgárt, diákot és oktatót: álljunk ki a Művészeti Egyetem önállósága mellett! Mondjunk nemet a jogfosztásra, nemet a bedarálásra, nemet a Művészeti Egyetem elsorvasztására!” – írják.

Az egyetemi sokszínűség érték

A kérdésben állást foglalt az RMDSZ is. Mint közleményükben írták, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem önállósága megőrzendő, és minden olyan felvetés, amely az intézmény beolvasztására vagy alárendelésére irányul, rossz irányba mutat.

„A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nem egy szervezeti elem egy nagyobb struktúrán belül, hanem önálló alkotói és oktatási tér, amely saját szakmai logikával, hagyománnyal és küldetéssel rendelkezik. Egy ilyen intézmény értékét nem az adminisztratív mérete, hanem a szellemi szabadsága és autonómiája adja.

Idézet
Marosvásárhely akkor erős egyetemi város, ha több, egymást kiegészítő, autonóm felsőoktatási intézménynek ad teret,

nem pedig akkor, ha minden különbséget egyetlen központi struktúrába olvasztunk. Az egyetemi sokszínűség Európa-szerte érték, nem akadály.”

Leonard Azamfirei szerint Marosvásárhelyen egységes egyetemi rendszerre van szükség, nem külön szigetekre • Fotó: Haáz Vince Galéria

Leonard Azamfirei szerint Marosvásárhelyen egységes egyetemi rendszerre van szükség, nem külön szigetekre

Fotó: Haáz Vince

A közleményükben kiemelik, hogy az RMDSZ nem támogat semmilyen olyan megoldást, amely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem önálló státuszát veszélyezteti. Ugyanakkor nyitottak az egyenrangú partnerségen alapuló együttműködésekre, amelyek tiszteletben tartják az intézmények identitását és döntési szabadságát.

A fúzióhoz két fél kell

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rektorhelyettese, Kós Anna a Székelyhonnak elmondta, hogy Azamfirei az elmúlt években többször felvetette a fúzió kérdését, egyszer azt követelte, hogy az egyetem minden tanárával találkozhasson, hogy elmondhassa, milyen nagyszerű fizetéseket tudna adni nekik.

Múlt év végén az egyetem szenátusa, amiben paritásos alapon képviseli magát a román és a magyar kar,

hozott egy egyöntetű döntést, amelyben elutasították Azamfirei kérését.

„Mi a hivatalos részét ezzel letudtuk. Egy fúzióhoz két fél kell, és mi nem óhajtjuk ezt a fúziót.”

Az egyetem rektorhelyettese a helyzetre vonatkozó párhuzamként felelevenítette, hogy Kötő József színházkutatónak volt egy vicces mondása, miszerint neki 50 százalékos viszonya volt Gina Lollobrigidával, hiszen ő a maga részéről száz százalékban benne volt. A Művészeti egyetem és Azamfirei „viszonya” is ilyen. Kós Anna szerint

az egyetemnek nincs szüksége arra, hogy valaki megmentse.

Példaként említette, hogy írországi és prágai művészeti egyetemekkel közösen most indítanak egy drámapedagógiai magiszterképzést, ami öt országban zajlik, és több mint ezren jelentkeztek rá.

Megkérdeztük, miként kommentálja azt, hogy Azamfirei kilátásba helyezte, hogy ha a művészeti egyetem nem csatlakozik hozzájuk, akkor ők maguk hoznak létre művészeti képzést. Kós Anna szerint nem indokolt létrehozni Marosvásárhelyen közpénzből még egy olyan szakképzést, ami már működik egy államilag finanszírozott egyetemen, immár nyolcvan éve, sikeresen.

A rektorhelyettes álláspontját megerősítette a Székelyhon megkeresésére Sorin Crișan, az egyetem rektora is, kiemelve, hogy tisztelik a MOGYTTE-egyetemet, de ők továbbra is azon az értékek mentén szeretnének dolgozni és fejlődni, mint az elmúlt nyolcvan évben. Fontos számukra az egyetemi autonómia és ezt meg akarják őrizni.

Marosszék Marosvásárhely Oktatás Tanügy
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
