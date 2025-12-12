A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások

Az ünnep örömét hozták magukkal Sepsiszentgyörgyre a motoros Mikulások

A sepsiszentgyörgyi motorosok idén is piros köpenyre cserélték a bőrkabátot, hogy szebbé tegyék az ünnepet a városban és környékén lakó gyerekek számára. A motoros Mikulások ezúttal a főtéri karácsonyfa körül is tettek egy kört.