A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások

Sepsiszentgyörgyön már jártak
Fotó: Farkas Orsolya
Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.
Idén a motoros Mikulások december 13-án, szombaton érkeznek a marosvásárhelyi Színház térre, hogy átvegyék a gyerekek adományait. Az új vagy megkímélt állapotban lévő játékokat, könyveket, tanszereket, édességeket a helyszínre kihelyezett gyűjtőpontokon lehet leadni. Ezeket a motorosok
A Mikulásnak öltözött motorosok szombaton 16 órakor érkeznek a Színház térre, ekkor lehet velük találkozni.
Sepsiszentgyörgyön is jártak a motoros Mikulások.
A sepsiszentgyörgyi motorosok idén is piros köpenyre cserélték a bőrkabátot, hogy szebbé tegyék az ünnepet a városban és környékén lakó gyerekek számára. A motoros Mikulások ezúttal a főtéri karácsonyfa körül is tettek egy kört.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.
Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.
Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.
Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.
Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.
Újabb kulturális eseményre készül Marosszentgyörgy: a kultúrotthonban csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítést tartanak Márton Áron erdélyi püspök életéről.
Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.
Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.
Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
