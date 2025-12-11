Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba

Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.

Az egykori királyi járásbíróság felújított épülete inkubátorházként több mint 2000 négyzetméteren ad helyet a térség kisvállalkozásainak. Az Inkubház közösségi oldalán tette közzé, hogy bővíti a csapatát és segíteni kíván újabb kezdő vállalkozóknak.

Hirdetés

Olyan személyek jelentkezését várják, akik most indítanának vállalkozást, vagy cégük három évnél nem régebbi és szükségük van szakmai támogatásra, mentorálásra, illetve megfelelő munkakörnyezetre.