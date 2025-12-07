Aggódó családja keresi a Székelyudvarhelyről eltűnt nőt

Eltűnt személy felkutatásához kér segítséget egy család a közösségi médiában. A felhívás szerint egy 39 éves nőt keresnek, aki december 5-én délután elhagyta a székelyudvarhelyi Riverside bevásárlóközpontot, azóta nem tudnak kapcsolatba lépni vele.

A nő testvére a közösség médiában kért segítséget az eltűnt megtalálásához, aki tudomása szerint pénteken délután 16 óra 42 perckor hagyta el az említett bevásárlóközpontot.

A nő 1,55 méter magas, rövid barna hajú és barna szemű.