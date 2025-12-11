Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön

A dokumentumfilm a püspök rendíthetetlen hitét, példamutató kitartását és emberfeletti bátorságát mutatja be, amely világszerte tiszteletet vívott ki számára. Márton Áron megalkuvás nélkül állt szemben a kommunista rendszer túlkapásaival, és mindvégig kiállt az erdélyi elnyomott egyház mellett, vállalva a meghurcolást és a börtönt is.

Poór István filmjének vetítésére december 11-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a marosszentgyörgyi kultúrotthonban. A belépés ingyenes, azonban előzetes bejelentkezés szükséges telefonon (0721 233 751) vagy online űrlapon keresztül.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.