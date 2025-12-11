Bolojan is reagált a Recorder oknyomozó portál filmjében feltárt rendszerszintű problémákra

Fotó: Gov.ro
Ha az igazságszolgáltatási rendszernek a Recorder dokumentumfilmjében jelzett rendszerszintű problémái beigazolódnak, törvénymódosításokra lesz szükség – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
2025. december 11., 08:542025. december 11., 08:54
A kormányfő a B1 televíziónak adott szerda esti interjúban elmondta, még nem látta teljes terjedelmében az oknyomozó portál dokumentumfilmjét, de azt érzékeli, hogy az erős érzelmeket váltott ki.
Az Agerpres szemléje szerint hozzátette: tanácsadóival és az igazságügyi minisztérium szakembereivel megvizsgálják a jelzett rendellenességeket, beszélnek róluk a bírák és ügyészek képviselőivel is, és
Azt is megkérdezték tőle, hogyan kommentálja a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea kijelentését, amely szerint
Erre válaszolva Bolojan kijelentette, mindenképpen tárgyalni fog Predoiuval, de nem meneszthet egy minisztert a több évvel ezelőtt folytatott tevékenysége miatt, főleg ha nem igazolódik be a közvetlen felelőssége.
Rendkívüli sajtótájékoztatót tart csütörtökön a bukaresti ítélőtábla a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán.
Az intézmény szerda esti közleménye szerint az eseményen „az elmúlt időszakban felmerült vádakkal kapcsolatos tényszerű adatokat és releváns információkat” kívánják ismertetni.
A Recorder dokumentumfilmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy a bukaresti ítélőtábla vezetősége
A vizsgált ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is.
A Recorder dokumentumfilmjének közzétételét követően az ítélőtábla heves támadást indított az abban megjelenő Ionel Laurențiu Beșu bíró ellen. Azzal vádolják, hogy a belügyi hírszerző szolgálat tisztje volt, de ezt bizonyítékok nélkül, újságcikkekre alapozva állítják
