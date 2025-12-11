Bolojan is reagált a Recorder oknyomozó portál filmjében feltárt rendszerszintű problémákra

Ha az igazságszolgáltatási rendszernek a Recorder dokumentumfilmjében jelzett rendszerszintű problémái beigazolódnak, törvénymódosításokra lesz szükség – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon 2025. december 11., 08:542025. december 11., 08:54 2025. december 11., 09:082025. december 11., 09:08

A kormányfő a B1 televíziónak adott szerda esti interjúban elmondta, még nem látta teljes terjedelmében az oknyomozó portál dokumentumfilmjét, de azt érzékeli, hogy az erős érzelmeket váltott ki. Az Agerpres szemléje szerint hozzátette: tanácsadóival és az igazságügyi minisztérium szakembereivel megvizsgálják a jelzett rendellenességeket, beszélnek róluk a bírák és ügyészek képviselőivel is, és Hirdetés

ha a rendszerszintű problémák beigazolódnak, törvénymódosításokra lesz szükség.

Azt is megkérdezték tőle, hogyan kommentálja a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea kijelentését, amely szerint

a miniszterelnöknek le kellene váltania Cătălin Predoiu jelenlegi belügyminisztert a korábban igazságügyi miniszterként végzett tevékenysége miatt, amelynek kapcsán elhangzik a neve a dokumentumfilmben.

Erre válaszolva Bolojan kijelentette, mindenképpen tárgyalni fog Predoiuval, de nem meneszthet egy minisztert a több évvel ezelőtt folytatott tevékenysége miatt, főleg ha nem igazolódik be a közvetlen felelőssége. Rendkívüli sajtótájékoztatón reagál a bukaresti ítélőtábla Rendkívüli sajtótájékoztatót tart csütörtökön a bukaresti ítélőtábla a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán. Az intézmény szerda esti közleménye szerint az eseményen „az elmúlt időszakban felmerült vádakkal kapcsolatos tényszerű adatokat és releváns információkat” kívánják ismertetni.

Ez az első alkalom, amikor az ítélőtábla ilyen jellegű sajtótájékoztatót hirdet.

A Recorder dokumentumfilmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy a bukaresti ítélőtábla vezetősége

sok esetben a bírói testületek összetételének megváltoztatásával eszközölt ki a korrupcióval vádolt személyek számára kedvező ítéleteket.